Si ganas 10 mil pesos al mes, este es el monto máximo que el Infonavit te presta para tu casa este 2026

Para la clase trabajadora en México, el sueño de tener casa propia comienza con una pregunta fundamental: ¿cuánto me puede prestar el Infonavit? Si tu salario mensual ronda los 10,000 pesos brutos.

Es importante recordar que este 2026 el Instituto ha actualizado sus tablas de montos máximos para ajustarse a la realidad económica actual, por lo que es importante conocer las nuevas cifras para que puedas contemplar esta cantidad en la compra de tu vivienda.

Esta institución busca otorgarle una vivienda digna a los mexicanos.

El monto máximo de crédito para un sueldo de $10,000

Actualmente, el salario mínimo se establece en $315.04 en la mayor parte del país (Zona General), lo que equivale aproximadamente a 9,582 pesos mensuales; en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), el salario diario subió a $440.87, estas cifras son un parámetro para poder cotejar cuánto porcentaje puede prestar la institución.

De acuerdo con la Tabla de Montos Máximos de Crédito Infonavit 2026, un trabajador que percibe 10 mil pesos mensuales puede aspirar a un préstamo de:

Monto aproximado: Entre $480,000 y $515,000 pesos.

Factores que determinan tu cifra final:

No todos los trabajadores que ganan lo mismo reciben el mismo préstamo. El sistema de 1,080 puntos toma en cuenta:

Tu edad: A partir de los 40 años, la capacidad de préstamo empieza a disminuir gradualmente. Historial crediticio: Si tienes deudas altas en tarjetas o préstamos personales, el Infonavit podría reducir tu crédito entre un 10% y un 20%. Subcuenta de Vivienda: El ahorro acumulado por las aportaciones de tu patrón se suma directamente a tu capacidad de compra.

Es importante cumplir con todos los requerimientos para poder acceder al crédito.

¿No te alcanza? La solución de Unamos Créditos

Es una realidad que, en muchas ciudades, encontrar una vivienda digna por 500 mil pesos es un reto. Por ello, la opción de Unamos Créditos se ha vuelto la herramienta favorita de los derechohabientes este 2026.

¿Cómo funciona? Puedes combinar tu capacidad de préstamo con otra persona (tu pareja, un amigo, un hermano o incluso tus padres) sin necesidad de estar casados.

Si ambos ganan $10,000: Su capacidad de compra conjunta saltaría a más de 1 millón de pesos .

Beneficio: Ambos son copropietarios y el seguro de vida y desempleo protege a ambos de forma individual.

Dos beneficiarios podrían unirse para adquirir una nueva casa.

Consejos para maximizar tu crédito este año

Revisa tu Buró de Crédito: Autoriza al Infonavit a revisar tu historial; esto garantiza que te den el 100% del monto que te corresponde.

Aportaciones extraordinarias: Si tienes un dinero extra, puedes depositarlo directamente a tu subcuenta para elevar tu capacidad de préstamo más rápido.

Precalifícate en Mi Cuenta Infonavit: Es el único canal oficial para ver tu cifra exacta al día de hoy.

Aunque 500 mil pesos parezcan poco para una casa propia, la combinación de ahorros y programas como Unamos Créditos hacen que el acceso a la vivienda en 2026 sea mucho más viable para quienes ganan 10 mil pesos al mes.

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