México

Las propiedades nutrimentales que tienen las enchiladas de pollo, un platillo mexicano rico y completo

Gracias a sus ingredientes principales, este alimento aporta proteínas, vitaminas y minerales

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Enchiladas suizas, comida mexicana, salsa cremosa, platillo tradicional – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Enchiladas suizas, un platillo mexicano tradicional con salsa cremosa y queso gratinado que conquista por su sabor – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enchiladas de pollo forman parte de la gastronomía mexicana cotidiana y destacan por su equilibrio entre sabor y valor nutrimental.

Este platillo, preparado con tortillas de maíz, pollo desmenuzado, salsa de chile y acompañamientos como crema, queso y lechuga, es una opción frecuente tanto en hogares como en restaurantes. Su combinación de ingredientes aporta una variedad de nutrientes esenciales para la dieta diaria.

El consumo de enchiladas de pollo ofrece beneficios por su aporte de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Aunque se asocia con celebraciones y comidas especiales, también se integra en planes alimenticios balanceados.

Aporte proteico y calidad de los ingredientes

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Enchiladas de pollo bañadas en salsa de mole negro, espolvoreadas con ajonjolí, un clásico mexicano de sabor profundo y aromático. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El pollo es una fuente de proteína magra, esencial para la formación y reparación de tejidos.
  • La proteína contribuye al desarrollo muscular y mantiene la sensación de saciedad durante más tiempo.
  • Las tortillas de maíz aportan energía a través de carbohidratos complejos y contienen fibra, que favorece la digestión.
  • Al elegir pollo sin piel y preparar la salsa con poca grasa, se reduce el contenido calórico del platillo.
  • El tipo de chile y la cantidad de queso o crema influyen en el valor nutrimental final.

Vitaminas, minerales y antioxidantes

Tortillas de avena integrales, receta casera nutritiva, saludables, ligeras, fáciles de preparar y versátiles en la cocina diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Los chiles utilizados en la salsa son ricos en vitamina C y antioxidantes, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.
  • El pollo proporciona minerales como fósforo y zinc, necesarios para el metabolismo y el funcionamiento celular.
  • Las tortillas de maíz contienen calcio y magnesio, presentes en el proceso de nixtamalización.
  • El acompañamiento de lechuga y cebolla añade fibra, ácido fólico y vitamina A.
  • El cilantro y otros vegetales frescos enriquecen el platillo con micronutrientes y aportan color y textura.

Opciones para adaptar a diferentes estilos de vida

  • Es posible preparar enchiladas de pollo con menos grasa al hornearlas en lugar de freírlas.
  • Se pueden utilizar versiones bajas en grasa de crema y queso para reducir el contenido calórico.
  • Los acompañamientos como arroz o frijoles aportan más fibra y proteína vegetal.
  • Para quienes siguen una dieta sin gluten, existen tortillas de maíz certificadas libres de esta proteína.
  • El platillo se puede adaptar para quienes buscan opciones bajas en sodio, controlando la cantidad de sal y los ingredientes procesados.

Las enchiladas de pollo, con sus múltiples versiones y posibilidades de preparación, se mantienen como una alternativa completa en la cocina mexicana. Su valor nutrimental depende de la selección de ingredientes y de las técnicas de cocción, lo que permite integrarlas en un menú equilibrado y variado para toda la familia.

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