Cátedras de la Diáspora Mexicana abre convocatoria el 5 de junio: ¿Quién puede participar y qué beneficios ofrece?

El Gobierno federal lanzará a partir de este 5 de junio la convocatoria para el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, una estrategia que busca fortalecer la vinculación de investigadores que residen en el extranjero Credito: IPN

El Gobierno federal lanzará a partir de este 5 de junio la convocatoria para el programa Cátedras de la Diáspora Mexicana, una estrategia que busca fortalecer la vinculación de investigadores que residen en el extranjero con el sistema nacional de ciencia, humanidades, tecnología e innovación. Desde enero de 2027, quienes resulten seleccionados tendrán reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y podrán recibir apoyos económicos para movilidad académica.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la creación de este mecanismo tras recibir solicitudes de académicos mexicanos fuera del país, interesados en mantener la conexión con México. Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, detalló que el programa contempla un apoyo anual de hasta 45,000 pesos para quienes viajen a México a impartir clases, asesorar estudiantes o participar en seminarios.

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Más de 16,000 investigadores mexicanos viven fuera del país

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ha identificado que en Estados Unidos hay más de 16,000 personas con doctorado que realizan investigaciones en diversas áreas. Muchas de ellas se formaron en universidades públicas mexicanas y otras en el extranjero, algunas con apoyo del entonces Conacyt. El caso de Mario Molina destaca como ejemplo de la contribución de la comunidad científica mexicana en el exterior: formado en México y galardonado con el Nobel de Química en 1995, mantuvo siempre una relación activa con el país.

La iniciativa es parte de una estrategia de cooperación internacional que incluye la modernización del acuerdo global con la Unión Europea. Se trabaja en un mecanismo de cofinanciamiento que permita aumentar la participación de instituciones mexicanas en el programa Horizonte Europa, centrado en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, supercómputo, transición energética y cambio climático.

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De acuerdo con datos oficiales del gobierno, durante el sexenio, las becas para estudiar en el extranjero han aumentado más del doble respecto a 2024. Para este año se estima otorgar 2,000 nuevas becas en la convocatoria de 2026.

Reconocimiento, movilidad y requisitos para la cátedra

La política está dirigida a personas con doctorado que residen fuera del país y mantienen vínculos académicos con instituciones mexicanas. Para participar, los interesados deben actualizar su perfil en la plataforma Rizoma y presentar una solicitud acompañada de una carta de acogida de alguna universidad o centro de investigación mexicano.

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El reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores será otorgado con base en la evaluación por pares, pero, a diferencia de los residentes en México, el apoyo económico principal será para movilidad académica y no como complemento salarial. La convocatoria abre el 5 de junio y la plataforma para solicitudes estará disponible a partir del 26 de junio. Los resultados se publicarán el 14 de septiembre y la distinción tendrá vigencia desde enero de 2027.

La Secretaría hizo un llamado a representaciones de México en el exterior y a instituciones nacionales para difundir el programa y facilitar cartas de acogida. El objetivo es que miles de académicos mexicanos fuera del país puedan seguir colaborando con la investigación y formación de estudiantes en México.

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