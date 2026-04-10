México

Cártel de Sinaloa en Costa Rica: detienen a sujetos que daban apoyo logístico y de seguridad a avionetas

En otras ocasiones ya han sido capturados hombres ligados al grupo criminal mexicano en el país centro americano

Guardar
Cártel de Sinaloa en Costa Rica: detienen a cuatro sujetos que daban apoyo logístico y combustible para avionetas
Parte del operativo en Costa Rica (Ministerio de Seguridad Pública)

Autoridades de Costa Rica realizaron dos revisiones en la provincia de Puntarenas (ubicada en la costa el Pacífico), así como dos allanamientos en la provincia de Guanacaste (al noroeste del país centroamericano), lo que resultó en la detención de cuatro personas que estarían ligadas con el Cártel de Sinaloa.

El reporte del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica establece que las personas aseguradas habrían realizado actividades de logística y seguridad, así como de combustible para vehículos aéreos.

A través de sus canales oficiales, la institución desatacó que los sujetos capturados están “vinculados con el Cartel de Sinaloa”.

Las avionetas eran cargadas con cocaína y tenían como destino llegar a México para que la sustancia luego pasar a Estados Unidos. No fueron revelados los nombres de las personas capturadas, únicamente fueron publicadas imágenes de los detenidos con la cara tapada, una de ellas con tatuajes en los brazos.

Cártel de Sinaloa en Costa Rica: detienen a cuatro sujetos que daban apoyo logístico y combustible para avionetas
Uno de los sujetos asegurados (Ministerio de Seguridad Pública)

El material compartido por las autoridades también muestra parte de las acciones de los uniformados en los lugares de interés, así como diversos contenedores al parecer con combustible y con droga.

Cabe destacar que el 27 de marzo pasado fue informada la detención de un hombre relacionado con el también llamado Cártel del Pacífico y que es requerido por las autoridades de EEUU.

“Tras coordinaciones entre el #MPCR, el #OIJ y la #DEA, este viernes se consiguió la detención de un hombre nacionalidad mexicana, de apellidos Lafarga Lerma, requerido para extradición por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico”.

Según las averiguaciones, Las labores del sujeto arrestado era el responsable de la coordinación, traslado y distribución de cocaína, entre por los menos tres países: Colombia, México y el propio Costa Rica.

Cártel de Sinaloa en Costa Rica: detienen a cuatro sujetos que daban apoyo logístico y combustible para avionetas
Agentes de seguridad revisaron los inmuebles (Ministerio de Seguridad Pública)

Detenciones y aseguramiento s de droga: el historial del Cártel de Sinaloa en Costa Rica

De igual manera, el reporte de las autoridades costarricenses detalla que no es la primera vez que son detectadas actividades ligadas con el grupo delictivo mexicano, pues en abril de 2025 fueron asegurados más de 800 kilos de droga, además de dinero y un yate.

“A este grupo de tráfico internacional de drogas, en abril del 2025 se le decomisaron 840 kilos de cocaína y más de 12 mil dólares en un yate en Quepos, Puntarenas, y se detuvo a tres mexicanos vinculados con el Cartel de Sinaloa”, destaca el reporte.

Mientras que en diciembre de 2025 fueron detenidas cuatro personas (tres de origen mexicano y un sujeto originario de Costa Rica), identificados como integrantes del Cártel de Sinaloa.

Las personas referidas fueron aseguradas en Liberia, Guanacaste, junto con 400 kilos de cocaína, armas, combustible, luces para iluminar pistas clandestinas, llantas para avión, dinero en colones y dólares.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaCosta RicaCocaínaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Así fue como Doña Carlota obtuvo el arma con la que atacó a sus despojadores en el Edomex

En el podcast Penitencia, la mujer acusada de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa relató cómo obtuvo el revolver que usó

Así fue como Doña Carlota obtuvo el arma con la que atacó a sus despojadores en el Edomex

El invento que revolucionó al mundo y la historia oculta detrás de la primera fotografía

Una placa casi oculta moviliza debates sobre la importancia de rescatar nuestros propios recuerdos familiares

El invento que revolucionó al mundo y la historia oculta detrás de la primera fotografía

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

La lesión de Luis Ángel Malagón obliga al Club América a buscar un nuevo portero para el Apertura 2026 y la directiva ya analiza nombres para reforzar el arco azulcrema

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

Anuncian cierre de esta autopista cercana al AIFA por obras este día

Las afectaciones viales se realizarán por la noche, por lo que pidieron a la población extremar precauciones en sus traslados hacia el aeropuerto

Anuncian cierre de esta autopista cercana al AIFA por obras este día

Menstruación digna para mujeres privadas de la libertad, estos son los retos

Con la iniciativa se podría reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal

Menstruación digna para mujeres privadas de la libertad, estos son los retos
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Revelan a nuevo implicado en el asesinato de Carlos Manzo: debilitan célula criminal de “El Licenciado”

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

ENTRETENIMIENTO

Hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin se sinceran sobre las nuevas relaciones de sus padres: “Funcionó para todos”

Hijas de Andrea Legarreta y Erik Rubin se sinceran sobre las nuevas relaciones de sus padres: “Funcionó para todos”

El diablo viste a la moda 2: arranca preventa de boletos en México para la segunda parte de la película de Meryl Streep y Anne Hathaway

BTS en México: así serán el escenario y las pantallas de sus conciertos

El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro cumple 20 años y regresará a cines en México: dónde y cuándo verla

Hijo de Galilea Montijo habla de su posible debut como actor de telenovelas a los 14 años

DEPORTES

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

Club América: estos son los porteros que buscaría fichar

Selección de Panamá rinde homenaje a las figuras que llevaron al país a su primera eliminatoria mundialista

Katia Itzel García en el Mundial 2026: este es el equipo de árbitras mexicanas que harán historia

Captan a Rodrigo Huescas entrenando tras su lesión: ¿Llegará al Mundial 2026 con México?

Isaac del Toro envía alentador mensaje tras su lesión: ¿cuándo podría volver a las competencias?