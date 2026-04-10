Cártel de Sinaloa en Costa Rica: detienen a sujetos que daban apoyo logístico y de seguridad a avionetas

Parte del operativo en Costa Rica (Ministerio de Seguridad Pública)

Autoridades de Costa Rica realizaron dos revisiones en la provincia de Puntarenas (ubicada en la costa el Pacífico), así como dos allanamientos en la provincia de Guanacaste (al noroeste del país centroamericano), lo que resultó en la detención de cuatro personas que estarían ligadas con el Cártel de Sinaloa.

El reporte del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica establece que las personas aseguradas habrían realizado actividades de logística y seguridad, así como de combustible para vehículos aéreos.

A través de sus canales oficiales, la institución desatacó que los sujetos capturados están “vinculados con el Cartel de Sinaloa”.

Las avionetas eran cargadas con cocaína y tenían como destino llegar a México para que la sustancia luego pasar a Estados Unidos. No fueron revelados los nombres de las personas capturadas, únicamente fueron publicadas imágenes de los detenidos con la cara tapada, una de ellas con tatuajes en los brazos.

Uno de los sujetos asegurados (Ministerio de Seguridad Pública)

El material compartido por las autoridades también muestra parte de las acciones de los uniformados en los lugares de interés, así como diversos contenedores al parecer con combustible y con droga.

Cabe destacar que el 27 de marzo pasado fue informada la detención de un hombre relacionado con el también llamado Cártel del Pacífico y que es requerido por las autoridades de EEUU.

“Tras coordinaciones entre el #MPCR, el #OIJ y la #DEA, este viernes se consiguió la detención de un hombre nacionalidad mexicana, de apellidos Lafarga Lerma, requerido para extradición por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico”.

Según las averiguaciones, Las labores del sujeto arrestado era el responsable de la coordinación, traslado y distribución de cocaína, entre por los menos tres países: Colombia, México y el propio Costa Rica.

Agentes de seguridad revisaron los inmuebles (Ministerio de Seguridad Pública)

Detenciones y aseguramiento s de droga: el historial del Cártel de Sinaloa en Costa Rica

De igual manera, el reporte de las autoridades costarricenses detalla que no es la primera vez que son detectadas actividades ligadas con el grupo delictivo mexicano, pues en abril de 2025 fueron asegurados más de 800 kilos de droga, además de dinero y un yate.

“A este grupo de tráfico internacional de drogas, en abril del 2025 se le decomisaron 840 kilos de cocaína y más de 12 mil dólares en un yate en Quepos, Puntarenas, y se detuvo a tres mexicanos vinculados con el Cartel de Sinaloa”, destaca el reporte.

Mientras que en diciembre de 2025 fueron detenidas cuatro personas (tres de origen mexicano y un sujeto originario de Costa Rica), identificados como integrantes del Cártel de Sinaloa.

Las personas referidas fueron aseguradas en Liberia, Guanacaste, junto con 400 kilos de cocaína, armas, combustible, luces para iluminar pistas clandestinas, llantas para avión, dinero en colones y dólares.