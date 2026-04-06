Avioneta es obligada a aterrizar en límites de Guadalupe y Calvo y Sinaloa: rescatan a cuatro personas

Autoridades confirmaron que la unidad descendió en una pista del municipio de Guadalupe y Calvo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades de Chihuahua confirmaron a Infobae México que una avioneta fue obligada a descender en el municipio de Guadalupe y Calvo, en los límites de Chihuahua con Sinaloa.

Como resultado de lo anterior ya fueron rescatadas cuatro personas con vida.

“De haber sido algún ataque contra algún avión por parte de personas armadas, va a haber una reacción fuerte y dura por parte del gobierno”, destacan las autoridades de Seguridad estatales.

Los reportes de medios locales indican que detonaciones en contra de la aeronave habrían hecho que esta aterrizara de emergencia. Sin embargo, las autoridades aún no confirman que el aterrizaje haya sido por una agresión.

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