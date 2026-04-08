Quién es el mexicano ligado al Cártel de Sinaloa detenido en Costa Rica

El sujeto detenido en Costa Rica (X/@FiscaliaCR)

Un hombre de origen mexicano y quien estaría ligado con el Cártel de Sinaloa fue detenido en Costa Rica. Según los reportes oficiales, el sujeto asegurado era una parte relevante dentro del grupo delictivo.

En un primer momento los hechos fueron informados por el Ministerio Público de Costa Rica, quien publicó en sus canales oficiales el arresto de un sujeto ligado con el Cártel de Sinaloa.

“Tras coordinaciones entre el #MPCR, el #OIJ y la #DEA, este viernes se consiguió la detención de un hombre nacionalidad mexicana, de apellidos Lafarga Lerma, requerido para extradición por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico”, se puede leer en el informe publicado el pasado 27 de marzo.

Si bien las autoridades de Costa Rica ya señalaban que el hombre estaría relacionado con el Cártel de Sinaloa, no había circulado el nombre completo del hombre capturado.

Es requerido por las autoridades de EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos el sujeto detenido es señalado como una persona que “ocupaba un importante rango dentro del Cartel de Sinaloa”. Según las averiguaciones, la persona detenida se encargaba de la coordinación, traslado y distribución de drogas, específicamente cocaína, entre por los menos tres países: Colombia, México y Costa Rica.

Por su parte, reportes de la prensa de Costa Rica indican que el hombre capturado en el país centroamericano cuenta con una acusación formal en el Distrito Este de Texas, por acciones realizadas en el periodo del 2023 al 2025, según detalló Diario Extra.

Para el 7 de abril el portal Azteca Noticias compartió que Jorge Vladimir fue detenido en la ciudad de Escazú, en San José.

Antecedentes de actividades criminales en Costa Rica

Además, no es la primera ocasión que es reportada actividad ligada con el Cártel de Sinaloa en el país centroamericano, pues el pasado 10 de diciembre fue detenido un hombre originario de México en el país.

Algunos de los paquetes asegurados (Facebook/Alejandra Araya Periodista)

En dicha ocasión, las autoridades costarricenses arrestaron a cuatro personas, entre ellas el mexicano que fue identificado como encargado de la supervisión y control de los envíos de narcóticos para una estructura con nexos con el Cártel de Sinaloa.

Por su parte, en diciembre de 2025 fueron registradas paredes con grafitis en las que aparecían las siglas del grupo delictivo antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El Director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, publicó imágenes en su cuenta de Facebook en las que pudo verse grafitis que, según el funcionario, fueron realizados por un grupo criminal de la región que tenía como objetivo intimidar a rivales.

“Una banda local intenta atemorizar a los rivales haciendo creer que tiene nexos con una organización terrorista internacional“, fue parte de su mensaje en redes sociales.