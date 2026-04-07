México

EEUU destaca desmantelamiento de pandillas en África ligadas al Cártel de Sinaloa e infiltración al CJNG

El Departamento del Tesoro asegura que también fueron detenidos integrantes de la Familia Michoacana

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CJNG y Cártel de Sinaloa
CJNG y Cártel de Sinaloa son algunos de los grupos de los que fueron detenidas personas en EEUU (Infobae México)

Durante la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido realizadas diversas acciones contra diversos grupos criminales mexicanos, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 6 de abril la Casa Blanca publicó un conjunto de actividades realizadas durante la administración de Trump y algunas de las cuales implican estructuras delictivas mexicanas.

El Cártel de Sinaloa en África

Al hablar del Cártel de Sinaloa el reporte de la Casa Blanca destacó la coordinación de más de 670 agentes de seguridad pertenecientes a 34 agencias estatales, federales y locales.

Artistas Asesinos Cártel de Sinaloa
Imagen: Infobae México

“El grupo de trabajo desmanteló una red de pandillas de África Oriental vinculada al Cártel de Sinaloa y se centró en la violenta pandilla Tren de Aragua”.

Cabe recordar que a finales de enero pasado fueron detenidas seis personas de origen mexicano en Botsuana. Reportes del periodista Oscar Balderas en Milenio indican que los sujetos capturados estarían ligados con el Cártel del Pacífico.

El caso del CJNG: aseguran 100 kilos de cocaína

De igual manera, en otras acciones, las autoridades de EEUU resaltaron las labores de infiltración por parte de agentes de seguridad a una estructura del CJNG, para lo cual fue usada una fuente conferencia y un agente secreto.

Durante el operativo, los elementos de seguridad coordinaron una entrega controlada que derivó en el aseguramiento de 100 kilogramos de cocaína, además del arresto de “importantes narcotraficantes”.

CJNG p
(Archivo)

“Mediante la infiltración en una red de distribución del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con una fuente confidencial y un agente encubierto, el grupo de trabajo orquestó una entrega controlada desde la frontera suroeste hasta el noreste”, es parte del reporte cpmpartido el 6 de abril.

Los grupos criminales afectados

Asimismo, el Departamento de Estado informó el balance de personas detenidas que estarían relacionadas con grupos delictivos. Según los datos compartido a través de sus canales oficiales, durante la administración de Donald Trump han sido detenidos:

  • 45 integrantes del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela pero cuyos algunos de sus integrantes han sido capturados en México
  • 11 miembros del Cártel de Sinaloa
  • 11 integrantes de la Familia Michoacana
  • Tres miembros del CJNG
  • Un sujeto ligado al Cártel del Noreste

Dichas estructura son consideradas organizaciones terroristas.

Incautan fentanilo, metanfetamina y cocaína

El Departamento de Justicia de EEUU, a través de sus redes sociales, también destacó la incautación de diferentes sustancias:

Más de 56,2 millones de pastillas de fentanilo

5.834 kilos de fentanilo en polvo

Más de 1,2 millones de kilos de cocaína

Más de 15.281 kilos de heroína

Más de 243.100 kilos de metanfetamina.

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