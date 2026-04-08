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SCJN niega revisión al amparo promovido por El Chapo Guzmán por supuestas violaciones a derechos humanos en EEUU

La defensa de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa señalaba actividades como privación ilegal de la libertad, retención e incomunicación

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El Chapo ADX Florence
Joaquín 'El Chapo' Guzmán fue ingresado a ADX Florence, Colorado, en 2019. (Foto: Jovani Pérez | Infobae México)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no puede revisar un recurso que fue interpuesto por la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, en la que eran alegadas presuntas violaciones a derechos humanos al estar en la cárcel de Estados Unidos.

Fue el 6 de abril cuando la institución determinó improcedente el recurso que fue presentado por el abogado Christian Camacho Ruiz. Sin embargo, la institución concluyó que el amparo solo puede ser concedido cuando se trata de autoridades mexicanas.

El medio La Jornada, el cual revisó las listas electrónicas de la SCJN, detalla que con la decisión reciente se deja firme la sentencia registrada el 6 de febrero pasado en la cual el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, desechaba de amparo de la defensa del Chapo.

La queja de quien fuera líder del Cártel de Sinaloa señalaba que había sufrido de privación ilegal de la libertad, retención e incomunicación y detención durante su estancia en prisión en EEUU.

08/01/2016 México.- Muere la madre de 'El Chapo' Guzmán en Sinaloa (México) a los 94 años. La madre del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, María Consuelo Loera Pérez, ha muerto este domingo a mediodía en la ciudad mexicana de Culiacán (Sinaloa) a los 94 años de edad, según ha confirmado el abogado del 'narco', José Luis González Meza. SOCIEDAD NORTEAMÉRICA CENTROAMÉRICA ESTADOS UNIDOS MÉXICO NORTEAMÉRICA LATINOAMÉRICA ANTONIO NAVA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
08/01/2016 México.- Muere la madre de 'El Chapo' Guzmán en Sinaloa (México) a los 94 años. La madre del narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán, María Consuelo Loera Pérez, ha muerto este domingo a mediodía en la ciudad mexicana de Culiacán (Sinaloa) a los 94 años de edad, según ha confirmado el abogado del 'narco', José Luis González Meza. SOCIEDAD NORTEAMÉRICA CENTROAMÉRICA ESTADOS UNIDOS MÉXICO NORTEAMÉRICA LATINOAMÉRICA ANTONIO NAVA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Cabe recordar que Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a territorio estadounidense en enero de 2017. Ya en dicho país fue juzgado y hallado culpable, por lo que fue recluido en la prisión federal ADX Florence de Colorado, una cárcel de máxima seguridad de la que nadie ha logrado escapar.

La resolución de la SCJN establece que no cuenta con las capacidades para actuar contra instituciones extranjeras.

En julio de 2019 el juz Brian M. Cogan determinó la sentencia de cadena perpetua en contra del Chapo Guzmán al ser identificado como líder de una empresa criminal.

“La evidencia en el juicio incluyó testimonio de 14 testigos cooperantes, entre ellos Rey y Vicente Zambada, Miguel Martínez, Tirso Martínez, Dámaso López y Alex Cifuentes, miembros del cartel de Sinaloa”, se puede leer en los archivos oficiales.

Vista aérea de la cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado
Vista aérea de la cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado

Guardaespaldas del Chapo buscaba amparo

Por su parte, en enero de 2024, Carlos Manuel Hoo Ramírez, un hombre que fungió como guardaespaldas y secretario del Chapo Guzmán y apodado El Cóndor, presentó un amparo respecto a la sentencia en su contra por el delito de delincuencia organizada

El Cóndor alegaba que durante su proceso judicial fueron usadas declaraciones de testigos protegidos que estaban en otros juicios en contra de El Chapo y quienes lo señalaba como alguien cercano al exlíder del Cártel de Sinaloa.

Días después, el 24 de enero de 2024 los ministros votaron de forma unánime con lo que se desechó el recurso de revisión del amparo solicitado por El Cóndor, el cual tenía la clave 5171/2023.

Hoo Ramírez fue capturado junto con El Chapo el 22 de febrero de 2014 cuando ambos sujetos estaban en el condominio Miramar, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Carlos Manuel Hoo fue parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército, pero en el año 2000 el hombre abandonó la institución militar por asuntos familiares.

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