Caen dos presuntos integrantes del CJNG en Morelos

Los sujetos capturados (Facebook/Gobierno del Estado de Morelos)

Dos sujetos, identificados como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Morelos como resultado de la cumplimentación de órdenes de cateo realizadas de manera simultánea.

Las detenciones de Carlos Antonio N y Alexis N fueron informadas por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, durante una conferencia de prensa del 9 de abril.

Junto con los dos sujetos fueron incautadas un par de armas largas AK-47, además de diversos cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas, un arma corta también con cartuchos útiles de uso exclusivo y bolsas con presunta droga.

De igual manera, los agentes fueron asegurados vehículos, un dron y tarjetas dirigidas a personas y comercios en la colonia Centro de Jiutepec.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la SSPC Morelos Crédito: YouTube - Gobierno de Morelos

Dichas tarjetas además tenían una leyenda con amenazas y alusiones al CJNG.

Además, el titular de la SSPC estatal, detalló que Carlos Antonio N cuenta con un proceso por delitos contra la salud del 2 de agosto de 2024, estaría ligado con actividades de narcomenudeo en Teloloapan, Guerrero.

“De acuerdo con actos de investigación de FGE, los dos masculinos podrían estar relacionados con la comisión de delitos de extorsión, robo de vehículos y son integrantes del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación”, explicó el funcionario.

Los dos hombres mencionados fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva, además de que se otorgó el plazo de un mes para el cierre de las averiguaciones.

De un trébol a un gallo, el CJNG en la entidad

Miguel Urrutia señaló que las detenciones recientes son resultado de labores de seguimiento a la estructura criminal denominada El Trébol. Dicha célula, ligada al CJNG “ahora está pasando en el estado de Morelos a utilizar el símbolo de un gallo”.

Indicios con imágenes de gallos fueron asegurados a inicios de marzo pasado en el municipio de Temixco, en lugares identificados como puntos de venta de narcóticos.

Parte de lo asegurado en las revisiones (SSPC Morelos)

Los agentes de seguridad han asegurado aparatos tipo dron en diferentes cateos, así como aproximadamente 30 tarjetas, al parecer usadas para extorsionar negocios.

A finales de diciembre pasado, el titular de SSPC Morelos confirmó el intento de incursión de una estructura criminal identificada como El Trébol en Huitzilac.

“Es una célula que se identifica como ‘El Trébol’ del Cártel Jalisco Nueva Generación. Para nosotros, quizás, es el aprovechamiento de que hemos detenido a mucha gente en Huitzilac y que este grupo quiera entrar al estado, a esa zona", comentó en dicha ocasión el funcionario.

Incluso, a mediados de ero pasado fue detenido Omar “N”, un sujeto apodado El Abuelo e identificado como líder de célula de una célula denominada La Nueva Empresa, también conocida como El Trébol.