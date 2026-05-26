Cruz Azul campeón: cuándo y dónde festejará la Máquina su décima estrella

Familias, jóvenes y adultos con banderas y playeras azules inundaron el Ángel de la Independencia tras la décima corona de Cruz Azul, lograda con un gol agónico de Rotondi que tumbó a los Pumas UNAM en el Clausura 2026. (CUARTOSCURO)

La conquista de la décima estrella por parte de Cruz Azul en la Liga MX trajo consigo una explosión de júbilo entre jugadores y directiva, pero dejó a la afición con una pregunta pendiente: el esperado festejo masivo aún no tiene fecha confirmada. El trofeo ya reposa en La Noria, pero el contacto multitudinario entre el equipo y su gente sigue en suspenso, lo que ha generado una sensación de celebración inconclusa en muchos hinchas.

Tras el silbatazo final en Ciudad Universitaria, la celebración se llevó a cabo a puertas cerradas. Más de 300 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y allegados, participaron en un evento privado en un hotel. El festejo, aunque intenso, se limitó al círculo íntimo del club, dejando al margen a la afición que durante años esperó este momento.

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Cruz Azul venció a Pumas con golde último minuto (REUTERS)

¿Cuándo y dónde festejará Cruz Azul el campeonato del Clausura 2026?

Para quienes desean saber cuándo será el festejo con la afición de Cruz Azul, la respuesta es que no existe aún un anuncio oficial. Sin embargo, las señales indican que la celebración podría realizarse al inicio del próximo torneo, con el Estadio Banorte como sede probable. Según adelantó el periodista deportivo Fabrizio Domínguez, el reencuentro con la hinchada parece perfilarse para ese escenario, aunque la posibilidad de celebrarlo en Ciudad Cooperativa también se ha mencionado, sin confirmación hasta el momento.

La ausencia de una celebración pública no fue fruto de la improvisación. De acuerdo con Ponce de León, la decisión de evitar un festejo masivo estuvo tomada desde el principio. “No va a haber festejo de La Máquina con la afición, no va a haber un contacto masivo del campeón con la afición. Así lo decidieron desde el inicio”, explicó el periodista, sorprendiendo a buena parte del entorno celeste.

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CIUDAD DE MÉXICO, 24MAYO2026.- Cientos de aficionados del Cruz Azul se congregan en el Ángel de la Independencia para celebrar el décimo campeonato de "La Máquina", con banderas, espuma y bengalas festejan el triunfo al derrotar a los "Pumas" de la UNAM 2 goles a 1. FOTO: ALBERTO ROA/CUARTOSCURO.COM

Cabe señalar que el calendario se ha convertido en un obstáculo adicional: los jugadores rompieron filas tras obtener el título y actualmente se encuentran de vacaciones, con regreso previsto para el 18 de junio. A esto se suma la convocatoria de varios futbolistas a sus selecciones nacionales, lo que complica aún más la organización de cualquier evento multitudinario en el corto plazo.

¿Qué sigue para la Máquina la próxima temporada?

Mientras la definición del festejo con la afición sigue en pausa, Cruz Azul ya orienta su mirada hacia los próximos desafíos. El técnico mexicano Joel Huiqui otorgó licencia al plantel hasta mediados de junio, tras un semestre en el que el equipo afrontó una doble competencia y una final cargada de presión.

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El propio entrenador, cuya continuidad parece inminente, dejó en claro que la conquista de la décima estrella no representa un cierre de ciclo.