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Sylvia Pasquel confirma venta de la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal: este es el doloroso motivo

La hija de la ‘Diva del Cine de Oro Mexicano’ fue contundente con su postura

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Silvia Pinal robo joyas casa Jardines Pedregal Alvaro Obregón Diego RIvera
En su casa, Silvia Pinal también resguarda el famoso cuadro que le pintó Diego Rivera (IG: silvia.pinal.h)

La familia de Silvia Pinal tomó la decisión de vender la mansión ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.

Sylvia Pasquel confirmó ante los medios que sus hermanos ya habían planeado la venta de la casa, una residencia que durante años fue referente para la familia y para la industria del espectáculo, según declaró en un encuentro transmitido por Las Estrellas.

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Sylvia Pasquel afirmó que la casa “se tiene que vender toda”

Durante el encuentro con la prensa, Pasquel señaló: “No, pues por partes no se puede (vender). Se tiene que vender toda la casa”.

Sylvia destacó que la razón por la cuál la familia se desprenderá del emblemático lugar es porque los costos de mantenimiento son muy altos.

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“Sí, ya, ya lo habían planeado mis hermanos, vender la casa. La casa es muy grande, es una casa que gasta muchísimo”.

Silvia Pinal
La familia de Silvia Pinal no mostró interés en hacerse cargo de Cosita tras su fallecimiento, según Origel (Archivo)

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de adquirir la mansión, respondió: “No. Ay, con qué ojos divina tuerta. No, no. Ay, pa qué me voy a meter en esa bronca yo. No, no, no”.

Sobre los rumores de que ella se mudó a la casa por necesidad, aclaró: “Es que luego ves lo que hacen con todas esas versiones de que uno, pues yo me fui a vivir ahí porque mi mamá me lo pidió, no porque yo tuviera que andar mendigando una casa”.

La razón detrás de la venta: costos y legado familiar

La casa, construida con amplios jardines, alberca con diseño de concha, biblioteca y salón de juegos, representó un espacio simbólico para la familia Pinal, pero también un gasto considerable para quienes la conservan.

Alejandra Guzmán reprograma sus conciertos en Perú ante la muerte de su madre, Silvia Pinal.
Alejandra Guzmán reprograma sus conciertos en Perú ante la muerte de su madre, Silvia Pinal.

“Yo me salí de la casa cuando tenía 17 años y mis hermanos siguen viviendo en esa casa. Entonces, mi parteya la estoy arreglando y la pienso vender a alguien que valore la casa de Silvia Pinal”, dijo Guzmán en un reciente encuentro con la prensa.

La reina de corazones compartió que, además de su parte en la casa, recibió de su madre el cuadro de Rivera y un diamante elaborado con las cenizas de Silvia Pinal.

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