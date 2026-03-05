Catean domicilios ligados al CJNG en Morelos: investigan a 15 personas, entre ellas menores de edad

Parte de lo asegurado en las revisiones (SSPC Morelos)

Las autoridades de Morelos informaron sobre la revisión a diversos inmuebles en la entidad y los cuales están relacionados con el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que un total de 15 personas están bajo investigación.

Fue el 2 y 3 de marzo, en el municipio de Temixco, que agentes de seguridad realizaron cateo s diversos puntos identificados como puntos de venta de narcóticos. Respecto a los 165 sospechosos, las autoridades ya los tienen ubicados y estarían relacionados con videos de los últimos meses.

“Por la importancia de la investigación, no estamos mostrando las caras de estos quince implicados”, comentó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, en la conferencia del 5 de marzo.

Los agentes de seguridad revisaron los inmuebles debido al seguimiento de investigaciones por homicidios, extorsiones al transporte público, agresiones y videos amenazantes.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la SSPC Morelos (YouTube - Gobierno de Morelos)

Urrutia Lozano, destacó que por estas acciones son investigadas 15 personas, entre ellas tres menores de edad.

Tabiques y material con las letras CJNG

Como resultado de las acciones fueron aseguradas:

Mil dosis de sustancia similar a la metanfetamina

Cinco bolsas grandes que contenían trozos tipo tabique de sustancia similar a la cocaína

Nueve bolsas medianas que contienen vegetal verde similar a la marihuana

Una bolsa con un aproximado de treinta gramos de metanfetamina

Además de lo anterior, fueron asegurados objetos usados para contener dosis individuales usadas en actividades de narcomenudeo, las cuales tenían los logos de un gallo y las letras CJNG.

Si bien el funcionario aseguró que los indicios incautados representan una afectación millonaria a los integrantes del crimen organizado, no precisó cifra exacta.

(Facebook/SSPC Morelos)

“Los tabiques que tienen cocaína y que tienen los logos del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como todas estas drogas al mayoreo, son algo muy importante”, comentó el Urrutia Lozano.

Aseguran chalecos con letras del grupo criminal

Cabe recordar que en enero pasado, en el municipio de Tlaquiltenango, fue anunciado el aseguramiento de material con las letras CJNG, además de dosis de droga y armas, lo anterior luego del reporte de personas armadas en la zona.

Los efectivos de seguridad acudieron a la localidad de Quilamula luego de que el C5 alertó sobre personas armadas y cuando los uniformados llegaron al lugar hallaron a las afueras del inmueble los chalecos con las letras del grupo criminal y la imagen de un trébol.

En dicha ocasión fueron incautados chalecos balísticos, un arma larga tipo rifle, 35 bolsas con presunta marihuana, 85 cartuchos y dos aparatos de radiocomunicación, además de una cartera café con cuatro credenciales y una licencia para conducir de la Ciudad de México.