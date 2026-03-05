México

Catean domicilios ligados al CJNG en Morelos: investigan a 15 personas, entre ellas menores de edad

El aseguramiento reciente representa una afectación millonaria a la estructura delictiva

Guardar
Parte de lo asegurado en
Parte de lo asegurado en las revisiones (SSPC Morelos)

Las autoridades de Morelos informaron sobre la revisión a diversos inmuebles en la entidad y los cuales están relacionados con el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que un total de 15 personas están bajo investigación.

Fue el 2 y 3 de marzo, en el municipio de Temixco, que agentes de seguridad realizaron cateo s diversos puntos identificados como puntos de venta de narcóticos. Respecto a los 165 sospechosos, las autoridades ya los tienen ubicados y estarían relacionados con videos de los últimos meses.

“Por la importancia de la investigación, no estamos mostrando las caras de estos quince implicados”, comentó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Miguel Ángel Urrutia Lozano, en la conferencia del 5 de marzo.

Los agentes de seguridad revisaron los inmuebles debido al seguimiento de investigaciones por homicidios, extorsiones al transporte público, agresiones y videos amenazantes.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular
Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la SSPC Morelos (YouTube - Gobierno de Morelos)

Urrutia Lozano, destacó que por estas acciones son investigadas 15 personas, entre ellas tres menores de edad.

Tabiques y material con las letras CJNG

Como resultado de las acciones fueron aseguradas:

  • Mil dosis de sustancia similar a la metanfetamina
  • Cinco bolsas grandes que contenían trozos tipo tabique de sustancia similar a la cocaína
  • Nueve bolsas medianas que contienen vegetal verde similar a la marihuana
  • Una bolsa con un aproximado de treinta gramos de metanfetamina

Además de lo anterior, fueron asegurados objetos usados para contener dosis individuales usadas en actividades de narcomenudeo, las cuales tenían los logos de un gallo y las letras CJNG.

Si bien el funcionario aseguró que los indicios incautados representan una afectación millonaria a los integrantes del crimen organizado, no precisó cifra exacta.

(Facebook/SSPC Morelos)
(Facebook/SSPC Morelos)

“Los tabiques que tienen cocaína y que tienen los logos del Cártel Jalisco Nueva Generación, así como todas estas drogas al mayoreo, son algo muy importante”, comentó el Urrutia Lozano.

Aseguran chalecos con letras del grupo criminal

Cabe recordar que en enero pasado, en el municipio de Tlaquiltenango, fue anunciado el aseguramiento de material con las letras CJNG, además de dosis de droga y armas, lo anterior luego del reporte de personas armadas en la zona.

Los efectivos de seguridad acudieron a la localidad de Quilamula luego de que el C5 alertó sobre personas armadas y cuando los uniformados llegaron al lugar hallaron a las afueras del inmueble los chalecos con las letras del grupo criminal y la imagen de un trébol.

En dicha ocasión fueron incautados chalecos balísticos, un arma larga tipo rifle, 35 bolsas con presunta marihuana, 85 cartuchos y dos aparatos de radiocomunicación, además de una cartera café con cuatro credenciales y una licencia para conducir de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

CJNGMorelosTemixcoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado: suman 47 detenidos

El sitio era dirigido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación

FGR confirma que el Rancho

América confirma la gravedad de la lesión de Víctor Dávila tras salir en el juego ante Juárez FC

El delantero chileno estará fuera de actividad por varios meses y se perderá lo que resta del Clausura 2026 y la Concachampions

América confirma la gravedad de

Calidad del aire por alcaldía y municipios en CDMX y Edomex la tarde de este jueves 5 de marzo

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del aire en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Calidad del aire por alcaldía

Rojo de la Vega arremete contra la Reforma Electoral: “el diablo está en los detalles”

El mensaje de la alcaldesa resalta que una eventual aprobación del proyecto consolidaría ventajas políticas y económicas para Morena

Rojo de la Vega arremete

Pumas se despide de Caicedo: este será su nuevo equipo

El mediocampista cierra su ciclo con Pumas tras varios meses de incertidumbre y tensiones, partiendo con rumbo a la MLS

Pumas se despide de Caicedo:
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR confirma que el Rancho

FGR confirma que el Rancho Izaguirre era un centro de adiestramiento y reclutamiento forzado: suman 47 detenidos

Guerreros Buscadores de Jalisco revela video inédito de su ingreso al Rancho Izaguirre: “México merece saber qué pasó”

Obligan a FGR entregar expediente completo de vicealmirante Farías Laguna por caso de huachicol fiscal en la Marina

Corte Interamericana responde a México y fija obligaciones sobre tráfico ilícito de armas de fuego

Imperios del narcotráfico: la fortuna de “El Mencho” frente al legado millonario de “El Chapo”

ENTRETENIMIENTO

Muerte de Pedro Friedeberg: Zoé,

Muerte de Pedro Friedeberg: Zoé, La Barranca y la obra del pintor surrealista en el rock mexicano

Belinda estaría estrenando novio tras el romance entre su ex Gonzalo Hevia Baillères y Emma Watson, según Jorge Carbajal

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 5 de marzo

Banda Los Recoditos se pronuncia ante las acusaciones de intento de homicidio de su vocalista

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Arcángel en el Palacio de los Deportes: ventajas y desventajas de la zona

DEPORTES

América confirma la gravedad de

América confirma la gravedad de la lesión de Víctor Dávila tras salir en el juego ante Juárez FC

Pumas se despide de Caicedo: este será su nuevo equipo

Diego Cocca ve a Chivas con mayor ventaja sobre Atlas en el Clásico Tapatio

Mikel Arriola asegura que México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029

Solo 4 de 54 partidos de la Leagues Cup se jugarán en México: así quedó el calendario para los equipos de la Liga MX