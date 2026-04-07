México

Detienen a servidores públicos de Cuautla por presunta extorsión: entre ellos está el director de Catastro

Félix Ricardo “N” y otra empleada de la dependencia municipal habrían solicitado dinero a un ciudadano para agilizar sus trámites

Guardar
Entre los detenidos se encuentra el director de catastro, identificado como Félix Ricardo "N". Crédito: Redes Sociales
Entre los detenidos se encuentra el director de catastro, identificado como Félix Ricardo "N". Crédito: Redes Sociales

La administración municipal de Cuautla, en el estado de Morelos, confirmó la detención de Félix Ricardo “N”, director de Catastro, y Karen Suriel “N”, colaboradora de esa área, tras ser señalados por un ciudadano por la presunta solicitud de sobornos.

El Gobierno Municipal informó mediante sus canales oficiales que ambos funcionarios fueron sorprendidos en flagrancia y trasladados a la Torre XXI -sede de la policía municipal de Cuautla- para su posterior puesta a disposición ante las autoridades competentes por el delito de extorsión.

Según el comunicado oficial difundido por el Ayuntamiento de Cuautla, los hechos ocurrieron luego de que un contribuyente denunciara que dos empleados le pidieron dinero en efectivo para gestionar descuentos en un trámite catastral. Ante la acusación, la administración local intervino de inmediato y facilitó la detención de los servidores públicos involucrados.

La intervención municipal y la postura oficial

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Cuautla, la denuncia ciudadana permitió la actuación inmediata de las autoridades municipales. Félix Ricardo “N” y Karen Suriel “N”.

El documento señala que ambos funcionarios enfrentarán una audiencia ante un juez en las próximas horas, donde se definirá su situación legal.

La administración, bajo la instrucción del presidente municipal Jesús Corona Damián, reiteró que no tolerará actos de corrupción o abuso de poder por parte de servidores públicos.

El hogar del hermano de Jesús Corona fue atacado por segunda ocasión el pasado martes 18 de noviembre. (Facebook: Jesús Corona)
El comunicado oficial señala la postura del presidente municipal. (Facebook: Jesús Corona)

El comunicado también subraya el compromiso del gobierno local de sancionar a quienes incurran en prácticas ilícitas y de garantizar que todos los trámites se realicen conforme a la ley.

Llamado a la ciudadanía y acciones contra la corrupción

La autoridad municipal hizo un llamado a la población de Cuautla para denunciar cualquier irregularidad cometida por personal del sector público.

El Ayuntamiento aseguró que brindará acompañamiento y asesoría jurídica a quienes presenten denuncias.

El mensaje institucional resalta que la transparencia y la integridad son principios rectores de la administración, y que el trabajo conjunto con la ciudadanía será fundamental para erradicar prácticas indebidas y fortalecer la rendición de cuentas en el municipio.

“Este gobierno no permitirá que ningún funcionario lucre con la confianza de los ciudadanos ni con el patrimonio municipal”, indica el comunicado oficial.

El caso se encuentra ahora en manos de las autoridades judiciales, que determinarán la responsabilidad de los implicados en los hechos denunciados.

Funciones y relevancia del catastro en la administración municipal

Según datos consultados por Infobae México, el catastro es el registro donde se documentan y actualizan de manera oficial los datos de todos los bienes inmuebles de un municipio, incluyendo su localización, dimensiones, uso y valor. Este registro es fundamental para la gestión de trámites como el pago de impuestos prediales, la expedición de certificados de propiedad y la planeación urbana.

La dependencia de Catastro tiene la función de garantizar la transparencia y legalidad en los procesos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

En el caso de los funcionarios detenidos en Cuautla, la presunta solicitud de sobornos estuvo vinculada a la gestión de descuentos en un trámite catastral.

La relevancia del catastro en este contexto radica en que cualquier alteración o beneficio irregular no solo afecta la recaudación municipal, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar el patrimonio inmobiliario del municipio.

Temas Relacionados

DetenidosCuautlaMorelosSobornosServidores públicosmexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Félix Salgado Macedonio responde si hay conflicto con Luisa María Alcalde y habla de su posible gubernatura de Guerrero

El senador criticó abiertamente la política anti nepotismo de Morena

Félix Salgado Macedonio responde si hay conflicto con Luisa María Alcalde y habla de su posible gubernatura de Guerrero

El Malila desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

El intérprete de “Papi Chulo” no descartó explorar nuevos géneros musicales y elogió el talento del esposo de Ángela Aguilar

El Malila desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

Pemex descarta fuga de gas en Dos Bocas y asegura que no hubo peligro para la población: “Fue liberación de vapor de agua”

Este incidente se suma a antecedentes recientes que han generado preocupación entre habitantes y trabajadores de la zona

Pemex descarta fuga de gas en Dos Bocas y asegura que no hubo peligro para la población: “Fue liberación de vapor de agua”

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 7 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de cierre del 7 de abril

Así aplicará el Hoy No Circula de mañana miércoles 8 de abril en CDMX y Edomex

¿Vas a manejar en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son los automóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Así aplicará el Hoy No Circula de mañana miércoles 8 de abril en CDMX y Edomex
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Nicho”, líder de Los Alemanes que asesinó a un policía judicial y lesionó a otro en San Luis Potosí

Procesan a “El Nicho”, líder de Los Alemanes que asesinó a un policía judicial y lesionó a otro en San Luis Potosí

Captan el ‘modus operandi’ para abandonar cuerpos en Naucalpan: con motos y de madrugada

El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína

Quién es Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz que fue señalada por presunto cobro de piso en narcomanta

Falta de conocimiento en seguridad: la hipótesis de la salida de Juan Ramón de la Fuente como canciller, según Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

El Malila desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

El Malila desmiente tener una rivalidad con Christian Nodal y revela si está dispuesto a hacer una colaboración

Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine

Esposa de Alberto “N”, alias “El Patrón”, pidió ayuda 1 mes antes de agresión doméstica, revela Flor Rubio

“Me das asco como persona”: hermana de Kimberly Loaiza llama manipulador a Juan de Dios Pantoja, así comenzó el escándalo familiar

Karla Díaz anuncia boda religiosa con Daniel Dayz: “Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años”

DEPORTES

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Hamzah Sheeraz revela por qué se canceló su combate contra Canelo Álvarez: “Iba a ser su pelea de regreso”

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Obed Vargas podría debutar en la Champions ante el Barcelona

Alexis Vega lanza su propia marca de ropa urbana en todo México