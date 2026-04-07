Detienen a servidores públicos de Cuautla por presunta extorsión: entre ellos está el director de Catastro

Entre los detenidos se encuentra el director de catastro, identificado como Félix Ricardo "N". Crédito: Redes Sociales

La administración municipal de Cuautla, en el estado de Morelos, confirmó la detención de Félix Ricardo “N”, director de Catastro, y Karen Suriel “N”, colaboradora de esa área, tras ser señalados por un ciudadano por la presunta solicitud de sobornos.

El Gobierno Municipal informó mediante sus canales oficiales que ambos funcionarios fueron sorprendidos en flagrancia y trasladados a la Torre XXI -sede de la policía municipal de Cuautla- para su posterior puesta a disposición ante las autoridades competentes por el delito de extorsión.

Según el comunicado oficial difundido por el Ayuntamiento de Cuautla, los hechos ocurrieron luego de que un contribuyente denunciara que dos empleados le pidieron dinero en efectivo para gestionar descuentos en un trámite catastral. Ante la acusación, la administración local intervino de inmediato y facilitó la detención de los servidores públicos involucrados.

La intervención municipal y la postura oficial

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Cuautla, la denuncia ciudadana permitió la actuación inmediata de las autoridades municipales. Félix Ricardo “N” y Karen Suriel “N”.

El documento señala que ambos funcionarios enfrentarán una audiencia ante un juez en las próximas horas, donde se definirá su situación legal.

La administración, bajo la instrucción del presidente municipal Jesús Corona Damián, reiteró que no tolerará actos de corrupción o abuso de poder por parte de servidores públicos.

El comunicado oficial señala la postura del presidente municipal. (Facebook: Jesús Corona)

El comunicado también subraya el compromiso del gobierno local de sancionar a quienes incurran en prácticas ilícitas y de garantizar que todos los trámites se realicen conforme a la ley.

Llamado a la ciudadanía y acciones contra la corrupción

La autoridad municipal hizo un llamado a la población de Cuautla para denunciar cualquier irregularidad cometida por personal del sector público.

El Ayuntamiento aseguró que brindará acompañamiento y asesoría jurídica a quienes presenten denuncias.

El mensaje institucional resalta que la transparencia y la integridad son principios rectores de la administración, y que el trabajo conjunto con la ciudadanía será fundamental para erradicar prácticas indebidas y fortalecer la rendición de cuentas en el municipio.

“Este gobierno no permitirá que ningún funcionario lucre con la confianza de los ciudadanos ni con el patrimonio municipal”, indica el comunicado oficial.

El caso se encuentra ahora en manos de las autoridades judiciales, que determinarán la responsabilidad de los implicados en los hechos denunciados.

Funciones y relevancia del catastro en la administración municipal

Según datos consultados por Infobae México, el catastro es el registro donde se documentan y actualizan de manera oficial los datos de todos los bienes inmuebles de un municipio, incluyendo su localización, dimensiones, uso y valor. Este registro es fundamental para la gestión de trámites como el pago de impuestos prediales, la expedición de certificados de propiedad y la planeación urbana.

La dependencia de Catastro tiene la función de garantizar la transparencia y legalidad en los procesos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

En el caso de los funcionarios detenidos en Cuautla, la presunta solicitud de sobornos estuvo vinculada a la gestión de descuentos en un trámite catastral.

La relevancia del catastro en este contexto radica en que cualquier alteración o beneficio irregular no solo afecta la recaudación municipal, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar el patrimonio inmobiliario del municipio.