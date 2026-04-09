México

CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

El exmandatario es buscado por su posible relación con la masacre de Arantepacua

Guardar
Silvano Aureoles Conejo
Silvano Aureoles habría sido apoyado para ir al norte del país (Cuartoscuro)

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien es buscado por las autoridades, incluso el actual gobernador de la entidad ya solicitó apoyo de la Interpol para que el exmandatario pueda ser capturado. Aunado a lo anterior, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que la huida de Aureoles habría sido con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante pregunta expresa sobre la situación del exmandatario, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, destacó en conferencia del 9 de abril que las averiguaciones del caso apuntan a que Aureoles habría sido ayudado por la delincuencia organizada y de manera específica nombró al grupo antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“Dentro de las investigaciones que se tuvieron del 1 y 2 de marzo del 2025, quienes le ayudan a salir del estado de Jalisco fue este grupo delincuencial del Cártel Jalisco y es quienes ayudan a trasladarse al norte del país y muy probable fuera del país”, fueron las palabras de Torres Piña.

No es la primera vez que el encargado de la Fiscalía de Michoacán habla sobre el papel que pido haber tenido el conocido como cártel de las cuatro letras, pues en una entrevista con el portal SinEmbargo, el funcionario expresó:

Carlos Torres Piña- FGE Michoacán- 28 julio
El fiscal Carlos Torres Piña (Fiscalía General del Estado de Michoacán)

“[Aureoles] Logra escapar desde el aeropuerto de Jalisco. Todo indica que le ayudaron allá en Jalisco para salir del país”. Cuando al funcionario se le preguntó si el grupo delictivo sería el CJNG, su repuesta fue que eso señalaban los reportes extraoficiales.

La orden de aprehensión contra Silvano Aureoles

Silvano Aureoles es buscado por su presunta responsabilidad en su presunta responsabilidad en la masacre de Arantepacua (municipio de Nahuatzen)del 5 de abril de 2017, lo cual resultó en el arresto arbitrario 38 personas y la muerte de cuatro.

El caso derivó en una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles. Además, el exmandatario estaría ligado con actividades de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

conflicto Arantepacua Michoacan (Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

“Lo más probable es que esté fuera del país, por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países con los que tenemos acuerdos en materia de justicia para girar la ficha", dijo en conferencia de prensa el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

El actual gobernador también destacó que conseguir justicia para el caso de Arantepacua es un tema prioritario.

El CJNG en Michoacán

Dicho grupo delictivo es el que estaría detrás del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado n noviembre de 2025.

Por el homicidio de Manzo han sido capturados diversos sujetos presuntamente ligados al CJNG, así como funcionarios.

Temas Relacionados

Silvano AureolesArantepacuaMichoacánCJNGNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pemex confirma otro incidente en la refinería Dos Bocas: reportan incendio y activan emergencia

El nuevo reporte de fuego en la instalaciones petroleras reaviva dudas sobre la seguridad del complejo

Pemex confirma otro incidente en la refinería Dos Bocas: reportan incendio y activan emergencia

Los mejores ejercicios para mejorar la flexibilidad de las piernas y poder moverse con mayor soltura

Rutinas efectivas para aumentar la elasticidad en las piernas y desplazarse con mayor facilidad

Los mejores ejercicios para mejorar la flexibilidad de las piernas y poder moverse con mayor soltura

Reportan posible motín en el Cereso de La Mesa en Tijuana: activan operativo

Al lugar también acudieron familiares de los internos

Reportan posible motín en el Cereso de La Mesa en Tijuana: activan operativo

En medio del derrame de petróleo, Pemex reporta aumento en la producción de gasolina

El crecimiento en la fabricación de ambos combustibles coincide con caídas reflejadas en importaciones y una marea negra en el Golfo de México

En medio del derrame de petróleo, Pemex reporta aumento en la producción de gasolina

Hijo de Galilea Montijo habla de su posible debut como actor de telenovelas a los 14 años

Tras su participación en el programa Hoy, el joven sorprendió a reporteros al hablar sobre su vocación

Hijo de Galilea Montijo habla de su posible debut como actor de telenovelas a los 14 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Revelan a nuevo implicado en el asesinato de Carlos Manzo: debilitan célula criminal de “El Licenciado”

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Asesinan a niño de 7 años en Gómez Palacio, Durango: mujer resulta herida en ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Galilea Montijo habla de su posible debut como actor de telenovelas a los 14 años

Hijo de Galilea Montijo habla de su posible debut como actor de telenovelas a los 14 años

Yeri Mua responde si interpretaría a Lyn May en una bioserie de su vida: “Tengo mucho que hacer”

Aitana anuncia su “Cuarto Azul World Tour” en México: fechas, ciudades, ventas y preventas de boletos

Nodal cancela conciertos y surgen versiones de boda con Ángela Aguilar

“Malcolm el de en medio” regresa: cuándo y dónde se estrenan en México los nuevos capítulos y en qué canal ver la serie original

DEPORTES

Liga MX: horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026

Liga MX: horarios y dónde ver todos los partidos de la jornada 14 del Clausura 2026

Marcel Ruíz regresaría a jugar para enfrentar al América

Perú vs España: estos serán los precios y fechas de venta de boletos para el partido en el Estadio Cuauhtémoc

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Agotados los boletos para el Mexico Open 2026: ya no hay entradas para el fin de semana