CJNG habría ayudado al exgobernador Silvano Aureoles a huir, reafirma fiscal de Michoacán

Silvano Aureoles habría sido apoyado para ir al norte del país (Cuartoscuro)

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien es buscado por las autoridades, incluso el actual gobernador de la entidad ya solicitó apoyo de la Interpol para que el exmandatario pueda ser capturado. Aunado a lo anterior, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que la huida de Aureoles habría sido con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ante pregunta expresa sobre la situación del exmandatario, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, destacó en conferencia del 9 de abril que las averiguaciones del caso apuntan a que Aureoles habría sido ayudado por la delincuencia organizada y de manera específica nombró al grupo antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“Dentro de las investigaciones que se tuvieron del 1 y 2 de marzo del 2025, quienes le ayudan a salir del estado de Jalisco fue este grupo delincuencial del Cártel Jalisco y es quienes ayudan a trasladarse al norte del país y muy probable fuera del país”, fueron las palabras de Torres Piña.

No es la primera vez que el encargado de la Fiscalía de Michoacán habla sobre el papel que pido haber tenido el conocido como cártel de las cuatro letras, pues en una entrevista con el portal SinEmbargo, el funcionario expresó:

El fiscal Carlos Torres Piña (Fiscalía General del Estado de Michoacán)

“[Aureoles] Logra escapar desde el aeropuerto de Jalisco. Todo indica que le ayudaron allá en Jalisco para salir del país”. Cuando al funcionario se le preguntó si el grupo delictivo sería el CJNG, su repuesta fue que eso señalaban los reportes extraoficiales.

La orden de aprehensión contra Silvano Aureoles

Silvano Aureoles es buscado por su presunta responsabilidad en su presunta responsabilidad en la masacre de Arantepacua (municipio de Nahuatzen)del 5 de abril de 2017, lo cual resultó en el arresto arbitrario 38 personas y la muerte de cuatro.

El caso derivó en una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles. Además, el exmandatario estaría ligado con actividades de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

(Foto: Cuartoscuro)

“Lo más probable es que esté fuera del país, por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países con los que tenemos acuerdos en materia de justicia para girar la ficha", dijo en conferencia de prensa el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

El actual gobernador también destacó que conseguir justicia para el caso de Arantepacua es un tema prioritario.

El CJNG en Michoacán

Dicho grupo delictivo es el que estaría detrás del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado n noviembre de 2025.

Por el homicidio de Manzo han sido capturados diversos sujetos presuntamente ligados al CJNG, así como funcionarios.