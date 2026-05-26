Kate del Castillo pide al gobierno de Hidalgo crear leyes para erradicar la tauromaquia en la entidad

Kate del Castillo fue la imagen de un brutal video de PETA Latino contra la tauromaquía. (@katedelcastillo, Instagram)

La demanda de prohibir las corridas de toros en Hidalgo adquirió notoriedad tras el llamado público de Kate del Castillo al gobernador Julio Menchaca. La actriz exhortó a respaldar la iniciativa legal contra la tauromaquia, destacando que la protección animal está garantizada en la Constitución mexicana.

La postura de Del Castillo es categórica: considera inaceptable la violencia hacia los animales y exige que las autoridades estatales intervengan para erradicarla. Para la actriz, la tauromaquia constituye un acto de maltrato injustificable, y ella sostiene que tanto funcionarios como ciudadanía tienen la obligación de defender los derechos de los animales.

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Kate del Castillo manifestó abiertamente que “la tauromaquia es una forma cruel de entretenimiento que lucra con la tortura y la muerte de un ser indefenso”. Insistió en que estas prácticas no deben seguir existiendo en la entidad y pidió a los habitantes de Hidalgo unirse al llamado e interpelar a sus representantes para que respalden la prohibición.

La actriz considera que la tauromaquia debe ser erradicada. (Cuartoscuro: Daniel Augusto)

Exige intervención de las autoridades

Del Castillo utilizó sus redes sociales para difundir un breve video dirigido al gobernador Julio Menchaca, recordándole que ya se ha posicionado en contra de las corridas de toros. Además, apeló de manera directa a la sociedad hidalguense y a sus legisladores para exigir el fin de los espectáculos taurinos. En su mensaje agradeció a quienes ya se pronuncian en favor del respeto a los animales, subrayando el papel de la presión social en el proceso legislativo.

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La actriz, reconocida por su trabajo en series como La Reina del Sur e Ingobernable, reiteró la necesidad de que el marco legal se cumpla en favor de los animales. Destacó que la Constitución establece la obligación de las autoridades de proteger a todos los seres vivos y llamó a actuar conforme a esta premisa.

La reconocida actriz abogó por los derechos de los animales de lidia y exigió frenar estas prácticas. (IG Kate del Castillo)

¿Qué avances hay en la entidad?

El debate legal sobre la tauromaquia en Hidalgo se intensificó desde el 18 de marzo de 2025, fecha en la que Avelino Tovar Iglesias, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para prohibir las corridas de toros en la entidad. Sin embargo, después de un año sin dictamen, el legislador reiteró su solicitud el 10 de abril de 2026 por medio de una excitativa.

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La controversia aumentó cuando Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó reformar la Ley de Cultura estatal para declarar a las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de Hidalgo. Ante esta propuesta, la diputada Lizbeth Irais Ordaz Islas solicitó 20 días adicionales para analizar ambas iniciativas. No obstante, frente a la presión de los sectores taurinos para realizar una consulta pública, la actual Legislatura resolvió presentar y votar la iniciativa en sesión.

Este movimiento ha tenido repercusiones en todo el mundo. (REUTERS/Susana Vera)

La discusión legislativa llegó a un momento clave el 21 de mayo, cuando la mayoría de los diputados votó la iniciativa relacionada con la tauromaquia. Los defensores de la tradición taurina solicitaron que, antes de definir, se realizara una consulta ciudadana; pese a esa petición, se optó por aprobar el dictamen en ese momento.

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Posteriormente, el 24 de mayo, activistas a favor de los derechos de los animales rechazaron la consulta, subrayando que los derechos legalmente reconocidos, como la protección animal, no deben ser sometidos a votación. Cuestionaron la legitimidad de cualquier ejercicio consultivo en este ámbito.

Hidalgo permanece como eje de una confrontación entre tradición y derechos emergentes, mientras aumenta la exigencia social para que las autoridades estatales garanticen el bienestar animal y cumplan lo mandatado por la Constitución.

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