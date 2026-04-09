México

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

La Marina dio a conocer que en total se detuvo a tres mujeres y 19 hombres

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Las 22 personas fueron puestas a disposición. (Cortesía)
Las 22 personas fueron puestas a disposición. (Cortesía)

La Secretaría de Marina dio a conocer que fueron detenidos 22 presuntos integrantes de los grupos delictivos Los Crazy Group y Los Manzanos, en el Estado de México. Dichos grupos delictivos son identificados como generadores de violencia en Ecatepec, Estado de México.

Fue a través de la Armada de México, por conducto de la Región Naval Central, en el marco de las acciones permanentes para mantener el Estado de derecho en el Estado de México, que la Marina dio a conocer que el pasado miércoles, personal naval en coordinación interinstitucional con la Policía Municipal de Ecatepec, realizaron la detención de las 22 personas.

Esta acción se llevó a cabo mientras se realizaban patrullajes de vigilancia en la Avenida Morelos, colonia Cuauhtémoc Xalostoc, Ecatepec de Morelos, donde, por alteración del orden público se efectuó la detención de tres mujeres y 19 hombres, quienes señalaron pertenecer a los dos grupos delictivos mencionados.

A los detenidos les fueron leídos sus derechos, y posteriormente, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de averiguación correspondiente.

Los detenidos dijeron pertenecer a los Crazy Group y a Los Manzanos. (Cortesía)
Los detenidos dijeron pertenecer a los Crazy Group y a Los Manzanos. (Cortesía)

“De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reafirma su compromiso con la ciudadanía de trabajar en estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas y mantener el orden público, garantizando con ello, el bienestar de las familias mexicanas”, se señaló en un comunicado.

Detienen al Ray de Los Crazy Group

El pasado mes de enero se dio a conocer que Jonathan “N”, alias El Ray, líder de Los Crazy Group, fue detenido por elementos de La Marina y de la Policía Metropolitana de Ecatepec.

El Ray era considerado un objetivo prioritario por su participación en homicidios, extorsiones y despojo, principalmente realizados en Ecatepec y la zona oriente del Estado de México. Fue capturado en la colonia Jardines de Casa Nueva, en dicha localidad.

Cabe destacar que, tras la captura de Alejandro N, alias El Choko, líder del grupo delictivo La Chokiza, ocurrida el pasado mes de septiembre, varios de sus agremiados se sumaron a las filas de Los Crazy Group.

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