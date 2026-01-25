“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Este sábado 24 de enero se llevó a cabo la detención de un Nancy “N”, presunta operadora de una facción de La Chokiza, un grupo que mantiene operaciones en el Estado de México y cuyo líder, identificado como Alejandro Gilmare, alias “El Choko”, fue detenido en septiembre de 2025.

La mujer, de nacionalidad colombiana, es identificada como presunta integrante de la célula “Golden Roma”, vinculada a extorsiones mediante préstamos “gota a gota”.

Su captura se realizó en el municipio de Ecatepec de Morelos durante un operativo encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) tras labores de inteligencia coordinadas con la Policía Metropolitana de Ecatepec, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal.

Según la información recabada, la detenida responde al nombre de Nancy “N”, de 52 años, quien también es conocida como “Valeria”.

Las investigaciones señalan que estaría relacionada con el grupo “Golden Roma”, una facción que, de acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, está dedicado a la extorsión, secuestros y homicidios.

Detención Ecatepec Edomex Marina La Chokiza Narco crimen organizado Nancy N (Especial)

Dicha célula opera bajo la estructura de la organización delictiva La Chokiza, la cual era liderada por Alejandro Gilmare, quien también tuvo una relación con la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Durante la intervención, la mujer fue localizada en posesión de narcóticos y cartuchos para armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por este motivo, fue arrestada en flagrancia y se le imputaron presuntos delitos de extorsión, posesión de narcóticos con fines de comercio y posesión de cartuchos de las Fuerzas Armadas.

En el proceso de detención, se le leyeron sus derechos y, al confirmarse su nacionalidad extranjera, se le preguntó si deseaba contactar a su consulado. La mujer rechazó esta opción, según informaron las autoridades.

Foto: Especial

Tanto la persona detenida como los objetos asegurados fueron llevados ante el Ministerio Público Federal en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Allí se inició la elaboración del Informe Policial Homologado y se procedió al embalaje y resguardo de los indicios para integrar las cadenas de custodia correspondientes.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el proceso se realiza bajo los principios del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Marina capturó a “El Ray”, actual líder de la Chokiza

El Ray fue detenido por elementos de la Marina. (Especial)

Esta detención se suma a la realizada el pasado 17 de enero, cuando la Marina capturó a Jonathan “N”, alias “El Ray”, quien era identificado como el nuevo líder de La Chokiza tras la detención de “El Choko”.

El sujeto fue arrestado en la colonia Jardines de Casa Nueva, en el municipio de Ecatepec de Morelos, derivado de trabajos de inteligencia que permitieron cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado de octubre de 2023.

“El Ray” era considerado objetivo prioritario debido a que se relaciona con homicidios, extorsión y despojo en el municipio.

Además, era identificado como líder de la célula delictiva Crazy Group, una facción de Los Mayas, a la cual ingresaron varios de los integrantes de La Chokiza tras la detención de Alejandro Gilmare.