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18 mil pesos: este es el estado de México con la vivienda más barata

Las diferencias respecto a otras regiones y la mayor proporción de departamentos complican el acceso para quienes buscan opciones en la capital

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El precio del metro cuadrado en la Ciudad de México supera los $58.000 en 2026 (Cuartoscuro)
El precio del metro cuadrado en la Ciudad de México supera los $58.000 en 2026 (Cuartoscuro)

El precio de la vivienda en la Ciudad de México registró un incremento anual de 2.6% en marzo de 2026, posicionando a la capital como la entidad con el metro cuadrado más caro del país, con un promedio de 58 mil pesos. Esta cifra refuerza el carácter restrictivo del mercado inmobiliario capitalino frente a otras regiones mexicanas.

La Ciudad de México es actualmente el mercado inmobiliario más costoso de México. El crecimiento anual de 2.6% se sitúa por debajo del promedio nacional, que fue de 3.9% en el mismo periodo, pero la diferencia en el valor absoluto del metro cuadrado sigue siendo sustancial.

En contraste, el promedio nacional del precio por metro cuadrado se ubicó en 31 mil pesos, mientras que en Tamaulipas, la entidad más asequible, el valor fue de 18 mil pesos.

Esta brecha se explica por la demanda sostenida y las particularidades estructurales del mercado capitalino. El 38% de la oferta en la Ciudad de México corresponde a vivienda nueva y el 21% a inmuebles con una antigüedad de 20 a 50 años. Las propiedades en construcción representan solo el 5.7% del total.

Diferencias regionales y composición del mercado de vivienda

La Ciudad de México mantiene la mayor disparidad de precios de vivienda a nivel nacional. Este fenómeno se asocia a la alta concentración de empleo, infraestructura y servicios, lo que incrementa la presión sobre el mercado y restringe la oferta de terrenos disponibles.

De acuerdo con el INBAPREVI, los departamentos representan el 76% de las propiedades en venta en la capital, frente al 24% de casas, lo que refleja tanto las tendencias de desarrollo vertical como las preferencias de los habitantes.

El predominio de vivienda nueva y departamentos incide directamente en las condiciones de acceso al mercado. Los compradores enfrentan precios significativamente superiores al promedio nacional, así como mayores costos de entrada y mantenimiento, especialmente en las zonas de mayor demanda.

Vivienda Digna CDMX: estos son los requisitos para rentar un departamento del INVI por 2 mil pesos
El 76% de la oferta de propiedades en la capital corresponde a departamentos - Cuartoscuro

Impacto en la accesibilidad y desafíos para los habitantes

El elevado costo de la vivienda en la capital limita las posibilidades de adquisición y afecta la planeación familiar de quienes residen o desean mudarse a la Ciudad de México.

La diferencia de precios respecto al promedio nacional —más de 26 mil pesos por metro cuadrado— hace de la capital la ciudad menos accesible para la compra de vivienda.

Entre los factores que elevan los precios destacan la demanda constante, la escasez relativa de terrenos y el predominio de inmuebles nuevos o de reciente construcción. Así, el mercado capitalino impone condiciones particulares tanto para compradores como para desarrolladores, con implicaciones directas en la dinámica urbana.

Entre los datos clave del sector destacan:

  • Costo promedio por metro cuadrado en marzo de 2026: 58 mil pesos
  • Crecimiento anual de precios: 2.6%
  • Predominio de departamentos en la oferta: 76%
  • Proporción de vivienda nueva: 38%
  • Participación de inmuebles en construcción: 5.7%
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El valor promedio nacional del metro cuadrado alcanzó los $31.631 en marzo de 2026-(Imagen Ilustrativa Infobae)

Monitoreo institucional y nuevas metodologías

El comportamiento de los precios es monitoreado por el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI), que combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad para reflejar la evolución real del mercado.

Desde noviembre de 2025, la integración de nuevas fuentes de información ha permitido afinar la exactitud de los datos y mantener la continuidad estadística, fortaleciendo la base para el diseño de políticas urbanas y programas de vivienda.

El indicador ofrece información detallada hasta el nivel de colonia en la Ciudad de México, proporcionando un panorama granular tanto para compradores como para desarrolladores y autoridades.

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