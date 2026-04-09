Inauguran en CDMX exposición fotográfica del 107 aniversario luctuoso de ‘Emiliano Zapata’

La exposición de se encuentra en los accesos del Bosque de Chapultepec. Foto: X/@SECTEI_CDMX.

El 107 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata reúne a autoridades de Morelos, Ciudad de México y el Gobierno federal en la inauguración de la exposición “En Morelos hasta las piedras son zapatistas” en las rejas del Bosque de Chapultepec.

La ceremonia fue encabezada por la gobernadora de Morelos, Margarita González. El secretario Pablo Moctezuma Barragán representó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Durante la apertura, Moctezuma Barragán subraya la importancia de rescatar la memoria histórica en un contexto internacional de incertidumbre.

Destaca que la figura de Zapata simboliza la lucha por la tierra y los derechos sociales, e insiste en que estos valores mantienen su vigencia en el país.

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La exposición puede visitarse de manera libre. Las autoridades invitan a la población a recorrer el espacio y conocer los materiales que dan cuenta del movimiento zapatista en Morelos.

El evento contó con la asistencia de representantes del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de Morelos.

El evento contó con la asistencia de autoridades federales y locales. Foto: X/@SECTEI_CDMX.

Un poco de la historia de Emiliano Zapata

Emiliano Zapata es una de las figuras centrales de la Revolución Mexicana y símbolo de la lucha social en México. Originario de Anenecuilco, Morelos, su vida y acciones representan el reclamo campesino por justicia, tierra y libertad, convirtiéndose en un referente tanto nacional como internacional.

A continuación, se destacan los aspectos principales de su trayectoria y legado:

Nacimiento y origen: Emiliano Zapata Salazar nace el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco , estado de Morelos . Proviene de una familia campesina que desde temprano enfrenta los problemas de despojo de tierras por parte de hacendados.

Liderazgo campesino: Se convierte en líder de su comunidad al organizar a los campesinos contra los abusos y la expropiación de tierras. Su defensa por los derechos agrarios lo coloca como referente del movimiento rural en el sur del país.

Papel en la Revolución Mexicana: Zapata se suma a la lucha armada en 1910 , apoyando el derrocamiento de Porfirio Díaz e impulsando el Plan de Ayala , documento en el que exige la devolución de tierras a los campesinos y desconoce a los líderes revolucionarios que no cumplen con estas demandas.

Principios y lemas: Su lema más conocido es “ Tierra y libertad ”, que resume la esencia de su lucha. Exige justicia social y el respeto a la propiedad comunal o ejido como base para el bienestar de las comunidades.

Muerte y legado: Emiliano Zapata es asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos, víctima de una emboscada. A pesar de su muerte, su figura permanece vigente como símbolo de resistencia y lucha por los derechos campesinos en México.

Emiliano Zapata sigue inspirando movimientos sociales y la búsqueda de justicia en el campo mexicano. Foto: Archivo/Infobae México.

La historia de Emiliano Zapata trasciende el tiempo. Su nombre y sus ideales siguen inspirando movimientos sociales y la búsqueda de justicia en el campo mexicano.