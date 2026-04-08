Lluvias siguen en CDMX; activan alerta amarilla por precipitaciones con granizo hoy miércoles 8 de abril

Las lluvias en la Ciudad de México continuarán para la tarde y noche de este miércoles 8 de abril. Crédito: Cuartoscuro.

Las lluvias en la Ciudad de México continuarán en la capital del país para la tarde y noche de este miércoles 8 de abril, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este miércoles 8 de abril en sus redes sociales oficiales.

Se trata de once alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán fuertes lluvias con granizo y rachas de viento para la tarde y noche de este miércoles 8 de abril.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

Activan alerta amarilla por fuertes lluvia con granizo en 11 alcaldías de la CDMX hoy miércoles 8 de abril

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta amarilla por fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este miércoles 8 de abril en 11 alcaldías de la Ciudad de México.

Se trata de las demarcaciones: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, que registrarán precipitaciones para la tarde y noche de este miércoles 8 de abril.

Protección Civil local dio a conocer a los capitalinos los peligros asociados a las fuertes lluvias con granizo previstas para este miércoles 8 de abril:

Peligros asociados:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Protección Civil local lanzó recomendaciones a la población por las fuertes lluvias previstas. Foto: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar.

Además de los peligros asociados, la Secretaría de Gestión Integral dio a conocer algunas recomendaciones a la población por las lluvias de este miércoles 8 de abril.

Recomendaciones:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

¿A qué hora comenzará las fuertes lluvias en las 11 alcaldías la tarde y noche de este martes 8 de abril?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 13:30 a 19:00 horas cuando se registren las fuertes lluvias en las 11 alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este miércoles 8 de abril, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas para la tarde y noche de este miércoles 8 de abril. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de Protección Civil local por las fuertes lluvias pronosticadas para este miércoles 8 de abril.