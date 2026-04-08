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Tras suspensión por mantenimiento, vuelve a abrir sus puertas ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en CDMX: hasta este día podrás acudir

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró este espacio el pasado miércoles 1 de abril

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Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Este martes 7 de abril volvieron las actividades del 'Santo Chapuzón Vacacional' en la CDMX. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Este martes7 de abril volvieron las actividades del ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca de la Ciudad de México, luego de haberse suspendido debido a trabajos de mantenimiento.

A través de una tarjeta informativa, autoridades del Gobierno de México notificaron el pasado domingo5 de abril que este sitio cerraría sus puertas un día para trabajos de mantenimiento.

Fue el pasado lunes6 de abril cuando se suspendieron todas las actividades para los trabajos de limpieza mencionados anteriormente. Nuevamente, el espacio al oriente de la capital del país está abierto a todo el público, para que cientos de familias puedan disfrutar de este periodo vacacional.

Actividades del 'Santo Chapuzón en la CDMX' serán canceladas este lunes 6 de abril. Foto: X/@SEBIEN_cdmx.
Actividades del 'Santo Chapuzón en la CDMX' serán canceladas este lunes 6 de abril. Foto: X/@SEBIEN_cdmx.

El Gobierno de la Ciudad de México reveló la fecha en la que operará el ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca para que los vacacionistas en la capital del país puedan acudir.

¿Hasta cuándo estará funcionando las actividades en el ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca de la CDMX?

De acuerdo con los datos revelados por el Gobierno de la Ciudad de México, el espacio en la Utopía Mixiuhca para el ‘Santo Chapuzón Vacacional’ operará hasta este domingo 12 de abril.

Lo anterior ya que es el día en que los estudiantes tienen como vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró el 'Santo Chapuzón Vacacional' a inicios de este mes de abril. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, inauguró el 'Santo Chapuzón Vacacional' a inicios de este mes de abril. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Cabe destacar que el espacio fue inaugurado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, el pasado miércoles 1 de abril.

¿Qué actividades hay en el ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Utopía Mixiuhca, CDMX?

Las actividades que la población que decida acudir al ‘Santo Chapuzón Vacacional’ en la Ciudad de México puede encontrar en la Utopía Mixiuhca son:

  • 15 albercas para distintas edades.
  • Zonas con arena tipo playa.
  • Juegos acuáticos y chapoteaderos.
  • Áreas de descanso con camastros.
  • Espacios infantiles como alberca de pelotas.
  • Zona de spa para mujeres.
  • Juegos de mesa y actividades recreativas.

Clara Brugada colocó albercas para que las familias que no salen de la capital a vacacionar puedan divertirse. (GobCDMX/Infobae)

De igual manera, autoridades capitalinas hicieron un llamado a los asistentes a hacer un buen uso de las instalaciones y lanzaron diferentes recomendaciones:

  • Acudir con traje de baño limpio y de licra.
  • Atender las indicaciones del personal y tomar en cuenta que no está permitido consumir alimentos en el área de albercas.
  • El lugar cuenta con una zona de alimentos, donde las familias pueden ingerirlos de forma segura y limpia.

Santo Chapuzón Vacacional en la CDMX por Semana Santa 2026

Como se mencionó anteriormente, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró las primeras albercas públicas gratuitas bajo el programa “Santo Chapuzón Vacacional” el pasado miércoles 1 de abril.

El objetivo es garantizar el derecho a la recreación y el sano esparcimiento para toda la población, con énfasis en niñas, niños, jóvenes y personas mayores.

Se estima una afluencia de 3 mil personas sólo en este espacio, y más de 100 mil en todas las albercas públicas de la ciudad.

Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El objetivo es garantizar el derecho a la recreación y el sano esparcimiento para toda la población. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

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