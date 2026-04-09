En territorio del CJNG: FGR asegura mercurio y explosivos en mina ilegal en Querétaro

El caso se inscribe en una región donde la extracción de mercurio ha sido documentada (Crédito Captura Sue Cunningham/Actualidad Ambiental)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que aseguró un inmueble utilizado como mina irregular en la comunidad de La Plazuela, municipio de Peñamiller, Querétaro, donde se localizaron sustancias con características similares al mercurio, material explosivo y equipo industrial.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se llevó a cabo tras denuncias de habitantes que alertaron sobre la operación clandestina del sitio y señalaron haber recibido amenazas por parte de quienes realizaban las actividades extractivas.

Durante el cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron herramientas tipo malacate, costales con material pétreo, recipientes con sustancias potencialmente tóxicas y objetos con características de explosivos.

Hasta el cierre de esta nota informativa, el predio quedó bajo resguardo de la autoridad federal.

Violaciones ambientales y posible vínculo criminal

La FGR indicó que el lugar no contaba con autorizaciones para la extracción de minerales, lo que representa una posible violación a la normativa ambiental y minera. Además, advirtió que el manejo de mercurio implica riesgos para la salud de las personas y para el entorno natural.

El agente del Ministerio Público Federal fue quien encabezó las diligencias. Como parte de las indagatorias, se corroboró la ausencia de permisos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado una red de minería ilegal y tráfico de mercurio que va desde Querétaro hasta la Amazonía, con más de 200 toneladas de metal exportadas a Perú, Bolivia y Colombia. (Infobae)

El caso se inscribe en una región donde la extracción de mercurio ha sido documentada como parte de cadenas ilegales de mayor escala. Informes de organizaciones internacionales han señalado que este metal, utilizado en la minería artesanal de oro, es trasladado desde zonas de México hacia países de Sudamérica, donde su uso genera contaminación en ríos y suelos.

Estas investigaciones han identificado que el tráfico de mercurio forma parte de redes criminales que operan más allá del ámbito local. Entre los grupos señalados en estos reportes se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha diversificado sus actividades hacia la explotación y comercialización de minerales.

Sin embargo, en este caso, la autoridad no ha atribuido la operación intervenida a una organización específica.

Impacto ambiental y flujo ilegal hacia Sudamérica

Como Infobae México ya ha documentado en trabajos anteriores, el mercurio es utilizado para separar el oro de otros materiales en procesos de minería ilegal. Durante su uso, el metal puede liberarse en el ambiente y transformarse en compuestos tóxicos que se acumulan en organismos vivos, lo que genera afectaciones a la fauna y a las comunidades cercanas.

De acuerdo con datos de la Agencia de Investigación Ambiental, cientos de toneladas de mercurio han salido de México en los últimos años hacia la Amazonía, donde la demanda está asociada a la expansión de la minería clandestina. Este flujo ha consolidado al país como uno de los principales proveedores ilegales de este insumo en la región.

En este contexto, la intervención en Peñamiller refleja la presencia de actividades extractivas fuera de regulación en una zona vinculada a rutas de tráfico de minerales. La FGR continuará con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance de estas operaciones.