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Cuáles son los síntomas que indican que el hígado graso ha evolucionado a una etapa más crítica

Una detección a tiempo puede evitar daños graves y cambiar el rumbo de la salud hepática si se toman medidas adecuadas

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Un hombre con expresión de fatiga se toca la frente, con un hígado realista superpuesto en su abdomen, mostrando acumulaciones de grasa en tonos amarillos.
El avance silencioso de esta enfermedad exige prestar atención a pequeños cambios y acudir al médico ante sospechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado graso es una enfermedad que puede avanzar de forma silenciosa hasta provocar daños severos en la salud.

En sus primeras etapas, la acumulación de grasa en el hígado suele pasar desapercibida, pero a medida que progresa, pueden desarrollarse inflamación, fibrosis y, en los casos más graves, cirrosis.

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Reconocer las señales de que el hígado graso ha llegado a una fase crítica es fundamental para buscar atención médica oportuna y evitar complicaciones mayores.

Un médico señala en una pantalla las etapas de la enfermedad del hígado graso a un paciente, mostrando desde el hígado sano hasta la cirrosis.
El avance silencioso de esta enfermedad exige prestar atención a pequeños cambios y acudir al médico ante sospechas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las diferentes etapas del hígado graso

El hígado graso, también conocido como enfermedad por hígado graso, se desarrolla en varias etapas, que van desde la acumulación simple de grasa hasta daños avanzados como la cirrosis. Las etapas principales son:

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1. Esteatosis hepática simple

  • Es la etapa inicial.
  • Hay acumulación de grasa en las células del hígado, pero sin inflamación significativa ni daño celular.
  • Generalmente no presenta síntomas y puede detectarse en estudios de laboratorio o imagen.

2. Esteatohepatitis (NASH)

  • Se caracteriza por inflamación y daño en las células del hígado, además de acumulación de grasa.
  • Puede progresar a fibrosis si no se trata.
  • Puede presentarse con síntomas leves como fatiga o malestar abdominal.

3. Fibrosis hepática

  • El daño y la inflamación crónica provocan la formación de tejido cicatricial (fibrosis) en el hígado.
  • El hígado sigue funcionando, pero ya hay daño estructural.
  • En esta etapa, los síntomas pueden empezar a ser más notorios, como cansancio, debilidad o molestias abdominales.

4. Cirrosis hepática

  • Es la etapa más avanzada.
  • Hay cicatrización extensa y el hígado pierde gran parte de su función.
  • Pueden aparecer síntomas graves como ictericia, acumulación de líquido en el abdomen (ascitis), hemorragias, confusión y riesgo de insuficiencia hepática.

A pesar de tener varias etapas, mucha de ellas en las cuales es posible revertir esta condición, lo cierto es que en sus primeras etapas no suele dar síntomas.

Es por eso que es importante estar alerta ante cualquier dolor inusual.

La cirrosis hepática representa la fase más avanzada del hígado graso, con cicatrización extensa y riesgo de insuficiencia hepática. (RS)
La cirrosis hepática representa la fase más avanzada del hígado graso, con cicatrización extensa y riesgo de insuficiencia hepática. (RS)

Cuáles son los síntomas que indican que el hígado graso ha evolucionado a una etapa más crítica

Como mencionamos antes, el hígado graso puede evolucionar y, en etapas más críticas, presentar síntomas que suelen indicar daño hepático avanzado o inflamación significativa.

En este sentido, y de acuerdo con información de Mayo Clinic, algunos de los síntomas que pueden aparecer cuando la enfermedad progresa incluyen:

  • Fatiga persistente: Cansancio extremo que no mejora con descanso.
  • Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen: Puede ser constante o aparecer al presionar la zona.
  • Hinchazón abdominal (ascitis): Acumulación de líquido en el abdomen, que puede hacer que aumente de tamaño.
  • Coloración amarillenta de piel y ojos (ictericia): Signo de que el hígado no procesa adecuadamente la bilirrubina.
  • Picazón intensa en la piel: Puede deberse a la acumulación de toxinas que el hígado no elimina.
  • Hinchazón en piernas y tobillos: Retención de líquidos por mal funcionamiento hepático.
  • Moretones o sangrados fáciles: El hígado ya no produce suficientes proteínas para la coagulación.
  • Náuseas, pérdida de apetito y pérdida de peso involuntaria: Señales de que el hígado no está funcionando bien.

Estos síntomas suelen presentarse cuando el hígado graso ha evolucionado a esteatohepatitis, fibrosis o cirrosis.

Ante cualquier manifestación, es importante acudir al médico para una valoración y tratamiento oportuno.

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