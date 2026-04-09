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Beca Benito Juárez 2026: ellos son los primeros en recibir el pago doble de abril, así puedes consultar el saldo

La entrega de recursos comenzará el próximo lunes 13 de abril

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La Beca Benito Juárez va dirigida a estudiantes de nivel media superior que estudien en alguna preparatoria pública del país
La Beca Benito Juárez va dirigida a estudiantes de nivel media superior que estudien en alguna preparatoria pública del país

La Beca Benito Juárez va dirigida a estudiantes de nivel media superior que estudien en alguna preparatoria pública del país. Cada participante recibe un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, ya que no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

La finalidad de la iniciativa es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso monetario para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

¿Quiénes son los primeros en recibir el pago de abril de la Beca Benito Juárez?

De acuerdo con el calendario oficial, los primeros beneficiarios en recibir el pago de la Beca Benito Juárez serán aquellos cuya primera letra de su CURP inicie con A y B.

Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.
Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.

Los pagos del programa (bimestre marzo-abril) se llevarán a cabo de manera escalonada del lunes 13 al viernes 24 de abril.

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
  • Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)
La Beca Benito Juárez abrirá un registro en octubre (Foto: Gobierno de México)

Pago doble del programa

El periodo anterior no se realizó el depósito a los alumnos porque los datos aún se encontraban en proceso de validación. Por esta razón, en el bimestre actual se les entregará un pago doble.

Además, cabe recordar que el retiro del depósito podrá realizarse de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar.

¿Cómo consultar el pago de abril de la beca?

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril de la Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo

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