Ola de Calor en México: ¿Por qué ocurre y cuántas se esperan para esta temporada?

Las recomendaciones ante calor extremo incluyen hidratarse, evitar el sol entre las 11:00 y 16:00 y mantener buena ventilación en los hogares, apunta Cenapred (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional advierten que en esta temporada la zona centro del país podría experimentar temperaturas de hasta 4°C por encima del promedio y enfrentar hasta 15 días consecutivos de calor extremo, con episodios similares a los de 2025, aunque sin los niveles históricos de 2024, según informa la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Estas condiciones prolongadas de calor generan también mayor formación de ozono y amenazan con más incendios forestales, mientras autoridades y especialistas insisten en adoptar medidas de prevención y mantenerse informados para reducir afectaciones.

La región metropolitana podría enfrentar hasta cinco ondas de calor durante la primavera de 2026, con temperaturas máximas que superarían el promedio climatológico en 3 a 4°C, especialmente durante mayo, según estimaciones del SMN y la CAMe.

El fenómeno afectaría principalmente el norte del Valle de México, donde se prevé que la onda de calor más prolongada dure 15 días seguidos.

Estados más afectados

El Servicio Meteorológico Nacional publicó los estados que podrán presentar mayores niveles de temperaturas durante este miércoles 8 de abril.

En Michoacán y Guerrero, se esperan registros de 40 a 45°C.

En el rango de 35 a 40°C se ubican: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Morelos, Puebla , Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por su parte, se prevén temperaturas de 30 a 35°C en Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí y el Estado de México.

Gráfico del Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) muestra las temperaturas máximas pronosticadas para el 8 de abril de 2026 en varias regiones del país, con zonas superando los 40°C (Gobierno de México)

Qué son las ondas de calor y cómo se forman

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), una onda de calor es un periodo de al menos tres días consecutivos con temperaturas superiores al promedio habitual para una región y época del año.

Este fenómeno se produce cuando un sistema anticiclónico de alta presión permanece sobre una zona, impidiendo la formación de nubes y atrapando el calor en la superficie. Como resultado, se incrementan las temperaturas de forma anómala y se reduce la dispersión de contaminantes.

En México, las ondas de calor pueden provocar temperaturas superiores a 45°C en entidades del norte y sureste, afectando a millones de personas y elevando los riesgos para la salud, el ambiente y la economía.

Estos episodios suelen estar acompañados de cielos despejados, elevada radiación solar y vientos débiles.

Infografía del Gobierno de México y CENAPRED (Gobierno de México)

Impactos en salud, economía y medio ambiente; alerta por ozono en la ZMVM

Las ondas de calor aumentan el riesgo de deshidratación, golpes de calor y complicaciones médicas, además de afectar la productividad, la disponibilidad de agua y la demanda energética, según el Cenapred.

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la temporada seca–caliente —también conocida como temporada de ozono— agrava la acumulación y formación de ozono por la combinación de días despejados, escasa humedad, fuerte radiación solar y bajos vientos.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México prevé para 2026 entre 5 y 15 días con concentraciones de ozono superiores al umbral de la Fase I de contingencia ambiental.

Cuáles son los riesgos ante una ola de calor

De acuerdo con información del Cenapred los principales riesgos de una ola de calor son:

Golpe de calor : Se produce cuando el cuerpo no puede enfriarse rápidamente, lo que puede provocar desmayos, confusión y hasta la muerte. Los grupos más vulnerables son los menores y adultos mayores, al igual que las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre.

Deshidratación : La pérdida excesiva de líquidos afecta la función de órganos vitales.

Enfermedades respiratorias y cardiovasculares: Las altas temperaturas pueden agravar afecciones preexistentes, aumentando el riesgo de infartos y problemas pulmonares.

Medidas de prevención ante calor extremo y contingencias ambientales

Para prevenir afectaciones a la salud el Cenapred emitió las siguientes recomendaciones:

Para el cuidado personal

Mantenerse hidratados, beber agua constantemente, aunque no se tenga sed.

Usa ropa ligera, de colores claros y gorra o sombrero.

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 horas y las 16:00 horas.

No dejar solas a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Para el hogar

Mantener las ventanas abiertas por la mañana y por la noche para permitir la ventilación.

Cubrir las ventanas con cortinas o persianas durante el día para reducir el calor en interiores.

Utilizar ventilador, colocarlo cerca de una fuente de aire fresco para maximizar su efectividad.