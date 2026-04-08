El SMN alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo para el miércoles 8 de abril

El operativo de rescate avanza con el objetivo de salvar al último minero atrapado. REUTERS/José Torres

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este miércoles 8 de abril estará marcado por condiciones meteorológicas contrastantes en el país, con lluvias intensas en varias regiones y temperaturas elevadas en otras.

De acuerdo con el organismo, el frente frío número 43 permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán, interactuando con canales de baja presión en el noreste, centro y sureste del territorio nacional, además del ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México.

Esta combinación favorecerá la presencia de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país.

Condiciones generales previstas:

Lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo

Vientos con rachas fuertes en distintas regiones

Persistencia de ambiente caluroso en el occidente y sur

Contrastes térmicos entre distintas zonas del país

Lluvias en México: estados con mayor intensidad y riesgos

El SMN pronostica lluvias de distinta intensidad a lo largo del territorio nacional, con mayor impacto en entidades del centro y oriente.

Las lluvias en México continúan generando condiciones de inestabilidad en diversas regiones. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Nuevo León

Tamaulipas

Hidalgo

Estado de México

Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm):

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Tabasco

Campeche

Yucatán

El organismo advierte que estas precipitaciones podrían provocar diversas afectaciones, especialmente en zonas urbanas y regiones montañosas.

Las lluvias intensas pueden generar inundaciones en calles y viviendas.

Posibles impactos:

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Inundaciones y encharcamientos

Deslaves en laderasAfectaciones en vialidades

Clima en el Valle de México: lluvias, granizo y viento por la tarde

Para el Valle de México, el SMN pronostica un inicio de jornada con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, principalmente durante la mañana.

Hacia la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, lo que dará paso a lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias puntuales fuertes.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento.

Condiciones esperadas:

Temperatura mínima de 10 a 12 °C en la Ciudad de México

Temperatura máxima de 25 a 27 °C

Rachas de viento de hasta 50 km/h

Onda de calor en México: temperaturas superiores a 40 grados

A pesar del pronóstico de lluvias, el SMN señala que continuará la onda de calor en varias regiones del país, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Las olas de calor elevan las temperaturas por encima de lo habitual durante varios días.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Michoacán (centro)

Guerrero (noroeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Oaxaca

Chiapas

Morelos

Puebla (suroeste)

Estas condiciones mantendrán un ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente en regiones del Pacífico y sur del país

Vientos fuertes en México: regiones con mayores rachas

El SMN pronostica también la presencia de vientos con rachas importantes en distintas regiones, lo que podría generar afectaciones.

Los vientos fuertes pueden provocar la caída de árboles y estructuras ligeras. @SGIRPC_CDMX

Rachas más intensas:

Istmo y golfo de Tehuantepec: hasta 70 km/h

Rachas de 40 a 60 km/h:

Baja California

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Rachas de 30 a 50 km/h:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Estado de México

Ciudad de México

Riesgos asociados:

Caída de árboles y anuncios publicitarios

Tolvaneras en zonas del norte

Reducción de visibilidad

En síntesis, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el clima para este miércoles 8 de abril estará caracterizado por lluvias intensas en diversas regiones y altas temperaturas en otras, lo que configura un escenario de contrastes.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones para evitar riesgos.