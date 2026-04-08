México

El SMN alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo para el miércoles 8 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas eléctricas en gran parte del país y altas temperaturas en el occidente y sur

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El operativo de rescate avanza con el objetivo de salvar al último minero atrapado. REUTERS/José Torres
El operativo de rescate avanza con el objetivo de salvar al último minero atrapado. REUTERS/José Torres

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este miércoles 8 de abril estará marcado por condiciones meteorológicas contrastantes en el país, con lluvias intensas en varias regiones y temperaturas elevadas en otras.

De acuerdo con el organismo, el frente frío número 43 permanecerá estacionario sobre la península de Yucatán, interactuando con canales de baja presión en el noreste, centro y sureste del territorio nacional, además del ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México.

Esta combinación favorecerá la presencia de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país.

Condiciones generales previstas:

  • Lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo
  • Vientos con rachas fuertes en distintas regiones
  • Persistencia de ambiente caluroso en el occidente y sur
  • Contrastes térmicos entre distintas zonas del país

Lluvias en México: estados con mayor intensidad y riesgos

El SMN pronostica lluvias de distinta intensidad a lo largo del territorio nacional, con mayor impacto en entidades del centro y oriente.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Las lluvias en México continúan generando condiciones de inestabilidad en diversas regiones. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm):

  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Guerrero
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Guanajuato
  • Michoacán
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

El organismo advierte que estas precipitaciones podrían provocar diversas afectaciones, especialmente en zonas urbanas y regiones montañosas.

Las lluvias intensas pueden generar inundaciones en calles y viviendas.
Las lluvias intensas pueden generar inundaciones en calles y viviendas.

Posibles impactos:

  • Incremento en niveles de ríos y arroyos
  • Inundaciones y encharcamientos
  • Deslaves en laderasAfectaciones en vialidades
  • Clima en el Valle de México: lluvias, granizo y viento por la tarde

Para el Valle de México, el SMN pronostica un inicio de jornada con cielo parcialmente nublado y ambiente fresco, principalmente durante la mañana.

Hacia la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, lo que dará paso a lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México podrían registrarse lluvias puntuales fuertes.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento.

Condiciones esperadas:

  • Temperatura mínima de 10 a 12 °C en la Ciudad de México
  • Temperatura máxima de 25 a 27 °C
  • Rachas de viento de hasta 50 km/h

Onda de calor en México: temperaturas superiores a 40 grados

A pesar del pronóstico de lluvias, el SMN señala que continuará la onda de calor en varias regiones del país, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Las olas de calor elevan las temperaturas por encima de lo habitual durante varios días.
Las olas de calor elevan las temperaturas por encima de lo habitual durante varios días.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

  • Michoacán (centro)
  • Guerrero (noroeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

  • Sonora
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Morelos
  • Puebla (suroeste)

Estas condiciones mantendrán un ambiente caluroso a muy caluroso, especialmente en regiones del Pacífico y sur del país

Vientos fuertes en México: regiones con mayores rachas

El SMN pronostica también la presencia de vientos con rachas importantes en distintas regiones, lo que podría generar afectaciones.

Los vientos fuertes pueden provocar la caída de árboles y estructuras ligeras. @SGIRPC_CDMX
Los vientos fuertes pueden provocar la caída de árboles y estructuras ligeras. @SGIRPC_CDMX

Rachas más intensas:

  • Istmo y golfo de Tehuantepec: hasta 70 km/h

Rachas de 40 a 60 km/h:

  • Baja California
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Durango
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí

Rachas de 30 a 50 km/h:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Estado de México
  • Ciudad de México

Riesgos asociados:

  • Caída de árboles y anuncios publicitarios
  • Tolvaneras en zonas del norte
  • Reducción de visibilidad

En síntesis, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el clima para este miércoles 8 de abril estará caracterizado por lluvias intensas en diversas regiones y altas temperaturas en otras, lo que configura un escenario de contrastes.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones para evitar riesgos.

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