México

Clima en CDMX hoy miércoles 8 de abril: “ombligo de semana” caluroso, lluvias con chubascos y actividad eléctrica hacia la tarde

Desde las primeras horas, la capital registró un cielo despejado y ambiente templado, pero el panorama cambiará conforme avance la jornada

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La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
La Ciudad de México emitió un aviso especial por lluvias con actividad eléctrica durante cinco días. Crédito: Cuartoscuro.

El clima en la Ciudad de México para este miércoles 8 de abril de 2026 estará marcado por un ambiente caluroso durante el día, con incremento de nubosidad por la tarde y condiciones para lluvias con chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

¿Cómo será el clima en CDMX este miércoles?

El reporte meteorológico indica que por la mañana predominará el cielo despejado, con un ambiente agradable. Sin embargo, durante la tarde se espera un aumento en la nubosidad, lo que favorecerá la presencia de chubascos ocasionales.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de:

  • Actividad eléctrica
  • Posible caída de granizo
  • Rachas de viento cercanas a los 50 km/h

Los vientos serán variables de 10 a 20 km/h, con mayor intensidad durante los episodios de lluvia.

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Las temperaturas en la Ciudad de México mostrarán un ambiente cálido durante la tarde:

  • Temperatura máxima: 26 °C
  • Temperatura mínima: 14 °C

El punto más caluroso del día se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, mientras que por la noche y madrugada el ambiente será más fresco.

Pronóstico de lluvias y vientos fuertes

El pronóstico de tiempo severo advierte sobre vientos con rachas fuertes, principalmente en zonas del centro, norte y oriente de la CDMX, en un horario estimado de 14:00 a 19:00 horas.

Además, se prevén acumulaciones de lluvia menores a 15 mm, aunque no se descartan afectaciones puntuales por tormentas.

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Calidad del aire en la CDMX

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, el Índice de Aire y Salud reporta una calidad del aire aceptable, con presencia de partículas PM10 y PM2.5.

Esto permite realizar actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse atento a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Estado del volcán Popocatépetl

El volcán Popocatépetl permanece en Fase 2 del Semáforo de Alerta Volcánica. En caso de emisión, la pluma de ceniza se desplazaría hacia el este-sureste, sin impacto directo en la capital.

Recomendaciones para este miércoles

  • Usar protector solar ante el ambiente caluroso
  • Llevar paraguas o impermeable por las lluvias vespertinas
  • Extremar precauciones por vientos fuertes y tormentas eléctricas
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

El clima en CDMX hoy miércoles estará caracterizado por calor, viento y lluvias por la tarde, por lo que se recomienda planificar actividades con anticipación durante este ombligo de semana.

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¿Por qué hace frío en CDMX en plena primavera?

Aunque esta temporada suele asociarse con calor, el frío en plena primavera no es inusual en la Ciudad de México, en los meses de marzo y abril. Esto se debe a una combinación de fenómenos meteorológicos que siguen activos incluso después del invierno.

Uno de los principales factores es la presencia de frentes fríos que todavía llegan al país. De hecho, la temporada de estos sistemas se extiende hasta mayo, por lo que pueden provocar descensos de temperatura, vientos y hasta lluvias en el centro del país.

Además, masas de aire ártico o polar pueden ingresar al Valle de México, generando madrugadas muy frías, incluso con temperaturas cercanas a los 0 grados en algunas zonas.

Otro elemento clave es la llamada variabilidad térmica: durante la primavera hay contrastes marcados entre el día y la noche. Es común que por la tarde el ambiente sea templado o cálido, pero al amanecer el termómetro baje considerablemente.

A esto se suma la inestabilidad atmosférica, causada por canales de baja presión y entrada de humedad, lo que favorece lluvias, nubosidad y granizo, factores que también contribuyen a un ambiente más fresco.

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