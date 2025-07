¿Riesgo de tsunamis en México? Estas son las recomendaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres

No se recomienda, bajo ninguna circunstancia, acercarse a la playa a ver el tsunami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amenaza de los tsunamis es poco frecuente en las costas mexicanas, pero cuando ocurre, sus consecuencias pueden ser devastadoras tanto en vidas humanas como en daños materiales.

Ante este escenario, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha elaborado una serie de recomendaciones esenciales para que la población sepa cómo prepararse antes, actuar en el momento y responder adecuadamente después de un tsunami.

La prioridad, según CENAPRED, es la preparación. Quienes viven o vacacionan en zonas costeras deben informarse sobre el riesgo de tsunamis en la región y conocer a las autoridades de Protección Civil locales. Se recomienda identificar las zonas de seguridad, rutas de evacuación y los posibles refugios temporales en lugares altos, preferiblemente a más de un kilómetro de la playa y a más de 15 metros sobre el nivel del mar.

Una señal inequívoca de tsunamis es que el mar se aleja de la playa de manera rápida. REUTERS/Jorge Luis Plata

Es fundamental contar en casa con una mochila de emergencia que incluya radio portátil con baterías, linterna, botiquín de primeros auxilios, comida no perecedera, agua potable, y copias de documentos importantes.

En caso de sismos fuertes percibidos en la costa —especialmente aquellos que dificultan mantenerse de pie o que causan daños estructurales—, se recomienda tomar decisiones rápidas: no esperar el aviso oficial y dirigirse de inmediato a zonas elevadas o alejadas de la costa.

El retiro repentino del mar que deja amplias extensiones de playa al descubierto es una señal clara de tsunami inminente; en ese momento, se debe abandonar el área de inmediato y no intentar rescatar pertenencias materiales.

En caso de un tsunami se recomienda alejarse de la costa y/o ir a una zona con varios metros sobre el nivel del mar, en caso de que no se pueda por falta de tiempo lo mejor es ir al tercer piso de un edifico estable. EFE/ David Guzmán

Durante la emergencia, es vital conservar la calma, evitar salir corriendo y seguir la ruta de evacuación establecida por las autoridades. En embarcaciones, los expertos sugieren alejarse de la costa mar adentro, pues el peligro aumenta cerca de puertos y playas.

CENAPRED enfatiza la importancia de no acercarse nunca al mar para observar el tsunami: las olas suelen ser impredecibles, algunas aparentan poca altura pero otras pueden alcanzar gran magnitud en minutos. En caso de contar con poco tiempo, basta con dirigirse al tercer piso de un edificio sólido si está disponible y que no haya sido dañado por el sismo.

Tras el paso del tsunami, la principal recomendación es no regresar a la zona afectada hasta que las autoridades confirmen que no existen riesgos. Es fundamental mantener la calma, tranquilizar a los familiares y, si hay heridos, avisar de inmediato a los servicios de emergencia y no consumir ni agua ni alimentos que hayan entrado en contacto con el mar para evitar intoxicaciones.

Durante todo el proceso es indispensable mantenerse informado a través de medios oficiales y no difundir rumores o datos no confirmados, ya que los tsunamis suelen estar compuestos por una secuencia de varias olas a lo largo de varias horas. No hay que bajar la guardia tras la primera ola porque el peligro puede persistir durante mucho tiempo.