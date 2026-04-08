Sheinbaum niega misandria en derechos para las mujeres, pide rechazar discursos de odio: “La esencia es la igualdad”

Sheinbaum negó que las políticas a favor de las mujeres en México sean misándricas. | Jovany Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que con la creación de derechos y políticas a favor de las mujeres en México se busque promover la misandria o alguna ideología en contra de los hombres, en el contexto del surgimiento de grupos antifeministas y la difusión de contenido que se ha señalado como machista.

Al ser cuestionada sobre la llamada ‘manósfera’ y la presencia de grupos antifemistas, la mandataria aseguró que lo que se busca con la creación de políticas a favor de las mujeres es la igualdad sustantiva.

Sin embargo, señaló que en algunas situaciones las mujeres requieren “derechos particulares”, por ejemplo en los casos de maternidad, pero sin minimizar las fcilidades que también se le deben dar en este tema a los hombres.

“Hay una idea al promover los derechos de las mujeres y hay algunos grupos que quiza lo puedan presentar así, que son realmente minoritarios, que el discurso de protección de derechos, de más derechos para las mujeres, implica algo contra los hombres y eso es falso. Las mujeres no queremos ser más, pero tampoco jamás queremos ser menos.

“La esencia es la igualdad y es la igualdad sustantiva, por que las mujeres tenemos derechos particulares por ser mujeres. Nosotros parimos, entonces necesitamos algo especial en la Ley Federal del Trabajo para quienes tenemos hijos, hijas, en determinado momento, también los hombres, requieren de esos derechos”, dijo en La Mañanera del Pueblo, en Palacio Nacional.

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