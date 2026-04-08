México

Detienen a hombre al volante de auto vinculado con 11 robos de vehículos en el Edomex

La unidad implicada sirvió como muro en los asaltos, los cuales fueron perpetrados en 6 municipios mexiquenses

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El vehículo conducido por Norberto "N" habría tenido la función de "muro" en los robos
El vehículo conducido por Norberto "N" habría tenido la función de "muro" en los robos

Un hombre identificado como Norberto “N” fue detenido al volante de un vehículo señalado en 11 robos de automóviles cometidos en municipios del Estado de México. La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que la unidad, utilizada como muro en varios hurtos, fue localizada tras un operativo coordinado con el sistema de vigilancia estatal.

La SSEM detalló que los delitos ocurrieron entre el 30 de noviembre de 2025 y el 30 de marzo de 2026 en Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Tlalnepantla y Tultitlán.

El sistema de Arcos Carreteros detectó la circulación del automóvil de la marca Nissan, color blanco, vinculado con los robos, lo que permitió su seguimiento y aseguramiento en campo.

El conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Según la Secretaría de Seguridad, la detención se logró luego de que el vehículo fuera identificado en los reportes al 9-1-1 y su información registrada en las plataformas tecnológicas de monitoreo.

La SSEM rastreó el vehículo tras denuncias ciudadanas

Personal de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) actuó tras recibir múltiples reportes por robo de automóviles.

La dependencia explicó que el auto fue detectado gracias a la red de videovigilancia y a la coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

El vehículo implicado en los robos es un Nissan de color blanco. Crédito: SSEM
El vehículo implicado en los robos es un Nissan de color blanco. Crédito: SSEM

Los elementos policiales interceptaron el vehículo y, tras confirmar su relación con los robos, solicitaron al conductor detener la marcha, todo esto en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Fechas de los robos atribuidos al auto asegurado

La SSEM dio a conocer que los robos presuntamente cometidos con el vehículo ocurrieron en las siguientes fechas:

  • 30 de noviembre de 2025
  • 9 de marzo de 2026
  • 10 de marzo de 2026 (cuatro robos, uno de ellos un Nissan March gris, placas LGM717C, folio ECA26031001472)
  • 19 de marzo de 2026
  • 26 de marzo de 2026
  • 27 de marzo de 2026 (dos robos)
  • 30 de marzo de 2026

En la mayoría de los casos, el reporte oficial solo incluyó la fecha y el tipo de delito, sin mayores datos sobre los vehículos sustraídos.

Vehículo y conductor quedaron a disposición del Ministerio Público

La Secretaría de Seguridad del Estado de México señaló que la localización del vehículo fue resultado del cruce de información entre denuncias ciudadanas y plataformas tecnológicas.

El detenido, Norberto “N”, quedó a disposición de la autoridad ministerial que determinará su situación jurídica.

El aseguramiento forma parte de los operativos del gobierno estatal en los principales corredores viales de la entidad.

La SSEM reiteró el llamado a la población a denunciar cualquier delito al 9-1-1 para fortalecer la respuesta contra el robo de vehículos como en este caso, que las denuncias alertaron la presencia del Nissan blanco implicado en los robos.

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