Así operan los arcos carreteros que alertan sobre vehículos sospechosos en México

Estos sistemas detectan anomalías como exceso de velocidad o autos con reporte de robo.

En distintas carreteras de México, estructuras tecnológicas instaladas sobre las vialidades han comenzado a desempeñar un papel relevante en la supervisión del tránsito y la seguridad del transporte. Se trata de los llamados arcos carreteros, sistemas que integran herramientas de monitoreo y análisis para observar el comportamiento vehicular en puntos estratégicos realizados por la empresa Seguritech Privada.

Estos dispositivos combinan cámaras de videovigilancia, lectores automáticos de placas, sensores de velocidad y mecanismos para medir dimensiones de los vehículos. Su objetivo es recopilar información en tiempo real sobre la circulación en carreteras y detectar posibles irregularidades.

De acuerdo con especialistas, el propósito principal de esta tecnología es mantener una supervisión constante del flujo vehicular, identificar patrones de movilidad y alertar sobre situaciones que puedan representar un riesgo tanto para automovilistas como para unidades de carga.

La información que generan permite a autoridades tomar decisiones sobre movilidad y seguridad vial.

“El funcionamiento de estos sistemas se basa en la captura y procesamiento inteligente de información. A través de cámaras de alta definición y dispositivos especializados, los arcos carreteros registran placas vehiculares, características de las unidades y comportamientos de conducción”, señala Pablo Maiolo, CTO de Seguritech Privada.

La información recabada no se queda en campo. Según lo explicado, los datos son enviados a centros de control donde plataformas digitales procesan los registros mediante algoritmos que permiten detectar anomalías. Entre los casos que pueden generar alertas se encuentran vehículos con reporte de robo, exceso de velocidad o inconsistencias administrativas.

Además de su uso en materia de seguridad, estos sistemas también son utilizados para analizar condiciones de tránsito. Variables como la velocidad promedio o la densidad vehicular pueden servir como referencia para la toma de decisiones por parte de autoridades encargadas de la movilidad.

Los dispositivos integran herramientas de videovigilancia y análisis para reforzar la supervisión del tránsito.

En ese sentido, la tecnología permite generar información que puede ser útil para prevenir accidentes, responder a contingencias y planear mejoras en infraestructura carretera, particularmente en zonas con alta circulación.

Actualmente, estos sistemas operan en estados como Hidalgo, Estado de México, Baja California y Guanajuato.

Entre sus componentes destacan cámaras de reconocimiento de placas, sensores de identificación vehicular y paneles electrónicos que pueden mostrar mensajes a conductores. Con ello, los arcos carreteros se posicionan como herramientas de vigilancia y análisis en la red vial del país.