Centro y Bajío concentran robos al transporte a nivel nacional: el Estado de México encabeza los registros

Un vehículo asegurado durante la captura de Fernando "N", alias “Big Mama”, en Guanajuato, un presunto líder del CJNG que sobornaba a las autoridades para operar. (Crédito: Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato)

Los robos al transporte terrestre mantienen una concentración en estados del centro del país y el Bajío, de acuerdo con registros oficiales de 2025. Estas regiones, donde operan corredores industriales y logísticos, acumulan el mayor número de casos reportados a nivel nacional.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que integran robos a transportistas, ubican al Estado de México en el primer lugar, con 23 mil 927 casos registrados en 2025. Esta cifra equivale a un promedio cercano a 65 incidentes diarios.

En el mismo periodo, Puebla reportó 12 mil 337 casos; Jalisco, 9 mil 359; y Baja California, 8 mil 296. La lista continúa con Sinaloa, con 6 mil 342; Ciudad de México, con 6 mil 165; Guanajuato, con 5 mil 962; Michoacán, con 5 mil 654; Veracruz, con 4 mil 687; y Morelos, con 4 mil 345.

Aunque las estadísticas no distinguen entre carreteras federales, estatales o zonas urbanas, permiten ubicar las entidades donde se concentra la mayor cantidad de reportes. Al cruzar los datos por cada 100 mil habitantes, el panorama es distinto: Baja California y Morelos aparecen entre los estados con mayor incidencia relativa, seguidos por Sinaloa y Puebla.

Caen 68 en operativo contra el robo al transporte

En este contexto, autoridades federales y del Estado de México desplegaron el operativo “Senda” en diciembre de 2025 en 46 municipios de la entidad, con el objetivo de frenar el robo al transporte de carga.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó el 17 de diciembre que las acciones derivaron en la detención de 68 personas, entre ellas 26 consideradas objetivos prioritarios, así como el aseguramiento de 137 inmuebles utilizados para resguardo de unidades, mercancía y operación logística.

De acuerdo con la dependencia, el despliegue permitió desarticular células vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana, además de evidenciar que este delito se comete principalmente en vías federales mediante redes que operan desde bodegas en zonas periféricas y, en algunos casos, con la participación de funcionarios y trabajadores del sector. Entre los detenidos figuran presuntos integrantes de diversas bandas delictivas, así como dos policías municipales.

Incidencias coinciden con corredores estratégicos

El patrón territorial coincide con la ubicación de corredores estratégicos para el traslado de mercancías. Entre ellos destacan las rutas México–Puebla–Veracruz, México–Querétaro y el eje industrial del Bajío, que conecta entidades como Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. En estas vías se registra una alta circulación de carga, lo que incrementa el riesgo de asaltos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó los resultados de la operación "Senda". (FGJEM)(Crédito: FGJEM)

Reportes del sector transporte y aseguradoras ubican estos tramos como los de mayor incidencia. En algunos casos, las cifras estiman que pueden ocurrir hasta 25 robos diarios en determinadas rutas, lo que refleja la recurrencia del fenómeno en puntos específicos.

El fenómeno no es reciente. Desde al menos 2020, autoridades y reportes independientes ya identificaban tramos carreteros con alta frecuencia de robos, como la autopista México–Puebla–Córdoba y la vía México–Querétaro. En algunos puntos, los incidentes se registraban de forma constante.

Los patrones operativos se han mantenido en el tiempo. Los horarios nocturnos, especialmente entre la medianoche y las dos de la madrugada, concentran una parte importante de los robos, de acuerdo con reportes del sector.

Transportistas exigen seguridad

La situación ha derivado en movilizaciones de transportistas. El 24 de noviembre de 2025, operadores realizaron bloqueos en carreteras estratégicas, como el Arco Norte y la México–Toluca, para exigir mayor seguridad. Dos días después, las protestas continuaban con cierres en distintos puntos del país.

En julio del mismo año, transportistas bloquearon accesos a la Ciudad de México para demandar la localización de un líder del gremio y denunciar la inseguridad en las rutas. Estas acciones han tenido como eje los señalamientos por asaltos, extorsiones y otros delitos en carreteras.

En conjunto, las cifras de 2025 muestran que el problema se mantiene focalizado en rutas clave para la economía nacional, donde la alta circulación de mercancías coincide con una mayor incidencia delictiva.