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De ser cofundador del CJNG al rival de “El Mencho”: a cuántos años de prisión podrían sentenciar a “El 85″ en EEUU

Érick Valencia Salazar se declaró culpable de narcotráfico ante una corte de ese país

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Erick Valencia, alias "El 85", fue detenido por primera vez en marzo de 2012.(@vanguardiamx)
Erick Valencia, alias "El 85", fue detenido por primera vez en marzo de 2012.(@vanguardiamx)

Érick Valencia Salazar, alias “El 85″, uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable de un cargo de narcotráfico este martes en los Estados Unidos, marcando la formalización de su acuerdo para evitar un juicio.

El pasado criminal del narcotraficante está marcado por la alianza estratégica que mantuvo con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, desde que se conocieron cuando formaban parte del Cártel del Milenio, cuya fractura los llevó a fundar el CJNG.

Sin embargo, en algún punto de esa alianza, “El 85″ rompió sus negocios con “El Mencho” y se convirtió en uno de sus mayores rivales al liderar el Cártel Nueva Plaza

De acuerdo con David Saucedo, consultor en seguridad, uno de los financiadores de este grupo criminal fue Ismael “El Mayo” Zambada, quien lo apoyó para impedir la expansión de “El Mencho” a otros territorios.

Foto: Especial
Foto: Especial

Respecto a su acuerdo con los Estados Unidos para evitar un juicio, el experto señaló, en entrevista con Imagen Radio, que Érick Valencia Salazar podría entregar información acerca de los nexos del CJNG con autoridades, así como de “El Mayo”.

Esta declaratoria de culpabilidad podría incluir que “El 85″ tenga un acuerdo con EEUU en el que se desempeñe como colaborador y se le reduzca la sentencia, así como la obtención de beneficios penales.

Sin embargo, será hasta la audiencia del 31 de julio en la que se informe la sentencia que se le impondrá, así como algunos términos del fallo en caso de que haya aceptado colaborar.

¿Cuántos años podría permanecer en la cárcel?

Érick Valencia Salazar, “El 85”, se declaró culpable en Estados Unidos tras una trayectoria marcada por traiciones, capturas y su ruptura con “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae
Érick Valencia Salazar, “El 85”, se declaró culpable en Estados Unidos tras una trayectoria marcada por traiciones, capturas y su ruptura con “El Mencho”. (Anayeli Tapia/Infobae

De acuerdo con documentos judiciales, el cargo que “El 85″ aceptó fue de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína con el fin de importarla ilegalmente a ese país.

La sentencia que podría recibir Érick Valencia Salazar por este cargo es una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

En caso de que su declaratoria de culpabilidad implique también un acuerdo de colaboración, la sentencia del narcotraficante podría reducirse hasta un máximo de 5 años en prisión.

Cabe señalar que las autoridades estadounidenses atribuyen a Valencia Salazar la responsabilidad de supervisar el reclutamiento de nuevos integrantes para el CJNG, así como la organización de operaciones destinadas a eliminar a grupos rivales.

Para lograrlo, el líder habría utilizado información privilegiada sobre organizaciones contrarias, lo que facilitó la localización y asesinato de adversarios y consolidó el dominio del CJNG en distintas zonas de México.

Sicario CJNG
(Foto: Infobae México)

Antes de la fundación del CJNG, Valencia Salazar perteneció al Cártel del Milenio. Durante su tiempo en este grupo, se le atribuye la distribución regular de armas —principalmente pistolas y fusiles de asalto, incluidos AK-47 y AR-15— entre los sicarios del cártel. Dicho suministro permitió enfrentar a bandas rivales y asegurar rutas clave para el tráfico de drogas.

El flujo de armas contribuyó a que el Cártel del Milenio enviara cargamentos anuales de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia México. Posteriormente, la mayor parte de esa droga se habría importado a Estados Unidos, facilitando su distribución en territorio estadounidense.

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