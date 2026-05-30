Actividades de “Aquí nadie olvida” en Paseo de la Reforma, antimonumento de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos

Por la tarde de este sábado 30 de mayo, familiares y colectivos de búsqueda ocupan la Esquina de la Información en Paseo de la Reforma y Bucareli para instalar un antimonumento en memoria de periodistas asesinados y desaparecidos en México.
La acción busca rendir homenaje a quienes han perdido la vida o se encuentran desaparecidos por ejercer el periodismo en México, además de exigir justicia ante la impunidad que persiste en estos casos.
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Durante la jornada, los asistentes cierran los carriles centrales y laterales de Reforma. El acto de memoria, titulado “Aquí nadie olvida”, integra actividades culturales, testimonios de familiares y colegas, y la colocación de mantas, flores y veladoras.
Todo esto ocurre en el marco del aniversario del asesinato de Manuel Buendía y en un contexto donde el gremio periodístico enfrenta riesgos constantes por ejercer su labor.
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Antimonumento exige justicia para los periodistas asesinados en México
El antimonumento pretende convertirse en símbolo de exigencia y memoria colectiva. Desde temprano, se montaron estructuras y se colocaron mantas con los nombres y rostros de periodistas.
- Familiares y brigadas de apoyo iniciaron la instalación del antimonumento en la vía pública.
- Personas con overoles blancos y la leyenda “Aquí nadie olvida” participan en el montaje, junto a mantas y fotografías.
- Se honra a víctimas como Francisco Pacheco Beltrán, asesinado el 25 de abril de 2026, y a colegas de otras entidades.
- La manifestación resalta la frase de “Callar al periodismo es apagar la verdad ¡No más impunidad!”
De esta manera, la presencia de familiares y colegas refuerza la demanda de justicia y mantiene la memoria activa en el espacio público.
Voces y expresiones culturales en la jornada “Aquí nadie olvida”
La jornada integra expresiones artísticas y testimonios directos de familiares.
- Testimonios de familiares y periodistas abren el evento, seguidos de música, poesía y danza.
- El programa contempla actividades de 9:00 a 23:00 horas y la invitación a llevar flores y veladoras.
- Participan también padres de los normalistas de Ayotzinapa, defensores de la libertad de expresión y agrupaciones solidarias.
- Se presentarán obras de teatro, proyecciones de cine y talleres, como parte de la agenda cultural.
En este sentido, el encuentro busca mantener viva la memoria y fortalecer la exigencia de justicia para las víctimas.
Cierre vial en Reforma visibiliza la protesta
La manifestación implica el cierre de Reforma y la toma de la vía pública por parte de familiares, activistas y periodistas. El reclamo es claro: "no al olvido ni a la impunidad“.
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- Se sostienen fotografías de colegas asesinados y desaparecidos ante la presencia de autoridades.
- La protesta evidencia la violencia sistemática contra la prensa en México y exige atención institucional.
- El antimonumento, visible en la Esquina de la Información, se integra al paisaje urbano como recordatorio permanente.
- Familias y organizaciones reiteran que sus demandas seguirán mientras no haya justicia.
La manifestación concluye así con el antimonumento como símbolo de resistencia y memoria para el gremio periodístico.
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