México

Actividades de “Aquí nadie olvida” en Paseo de la Reforma, antimonumento de familiares de periodistas asesinados y desaparecidos

La manifestación abarca desde la colocación de fotografías y flores hasta la lectura de testimonios que refuerzan la demanda de justicia

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Las familias y colectivos participantes cerraron vialidades en Paseo de la Reforma, ofreciendo un espacio para testimonios y memoria colectiva en un contexto de amenazas constantes contra la libertad de prensa. (Crédito especial: X/ @carolas_27)
Las familias y colectivos participantes cerraron vialidades en Paseo de la Reforma, ofreciendo un espacio para testimonios y memoria colectiva en un contexto de amenazas constantes contra la libertad de prensa. (Crédito especial: X/ @carolas_27)

Por la tarde de este sábado 30 de mayo, familiares y colectivos de búsqueda ocupan la Esquina de la Información en Paseo de la Reforma y Bucareli para instalar un antimonumento en memoria de periodistas asesinados y desaparecidos en México.

La acción busca rendir homenaje a quienes han perdido la vida o se encuentran desaparecidos por ejercer el periodismo en México, además de exigir justicia ante la impunidad que persiste en estos casos.

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La protesta ocupa la Esquina de la Información con mantas, flores y veladoras, visibilizando la violencia cque existe en México. REUTERS/Henry Romero
La protesta ocupa la Esquina de la Información con mantas, flores y veladoras, visibilizando la violencia cque existe en México. REUTERS/Henry Romero

Durante la jornada, los asistentes cierran los carriles centrales y laterales de Reforma. El acto de memoria, titulado “Aquí nadie olvida”, integra actividades culturales, testimonios de familiares y colegas, y la colocación de mantas, flores y veladoras.

Todo esto ocurre en el marco del aniversario del asesinato de Manuel Buendía y en un contexto donde el gremio periodístico enfrenta riesgos constantes por ejercer su labor.

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Antimonumento exige justicia para los periodistas asesinados en México

El antimonumento pretende convertirse en símbolo de exigencia y memoria colectiva. Desde temprano, se montaron estructuras y se colocaron mantas con los nombres y rostros de periodistas.

  • Familiares y brigadas de apoyo iniciaron la instalación del antimonumento en la vía pública.
  • Personas con overoles blancos y la leyenda “Aquí nadie olvida” participan en el montaje, junto a mantas y fotografías.
  • Se honra a víctimas como Francisco Pacheco Beltrán, asesinado el 25 de abril de 2026, y a colegas de otras entidades.
  • La manifestación resalta la frase de “Callar al periodismo es apagar la verdad ¡No más impunidad!”
La acción 'Aquí nadie olvida' honra a periodistas asesinados y desaparecidos, demandando el fin de la impunidad en el país. (X/ @erickramonh)

De esta manera, la presencia de familiares y colegas refuerza la demanda de justicia y mantiene la memoria activa en el espacio público.

Voces y expresiones culturales en la jornada “Aquí nadie olvida”

La jornada integra expresiones artísticas y testimonios directos de familiares.

  • Testimonios de familiares y periodistas abren el evento, seguidos de música, poesía y danza.
  • El programa contempla actividades de 9:00 a 23:00 horas y la invitación a llevar flores y veladoras.
  • Participan también padres de los normalistas de Ayotzinapa, defensores de la libertad de expresión y agrupaciones solidarias.
  • Se presentarán obras de teatro, proyecciones de cine y talleres, como parte de la agenda cultural.
La jornada sumó a padres de los normalistas de Ayotzinapa, defensores de derechos y agrupaciones solidarias en una agenda cultural de 14 horas. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
La jornada sumó a padres de los normalistas de Ayotzinapa, defensores de derechos y agrupaciones solidarias en una agenda cultural de 14 horas. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En este sentido, el encuentro busca mantener viva la memoria y fortalecer la exigencia de justicia para las víctimas.

Cierre vial en Reforma visibiliza la protesta

La manifestación implica el cierre de Reforma y la toma de la vía pública por parte de familiares, activistas y periodistas. El reclamo es claro: "no al olvido ni a la impunidad“.

  • Se sostienen fotografías de colegas asesinados y desaparecidos ante la presencia de autoridades.
  • La protesta evidencia la violencia sistemática contra la prensa en México y exige atención institucional.
  • El antimonumento, visible en la Esquina de la Información, se integra al paisaje urbano como recordatorio permanente.
  • Familias y organizaciones reiteran que sus demandas seguirán mientras no haya justicia.
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El antimonumento en memoria de Manuel Buendía y otros periodistas se coloca en un contexto de constante riesgo para el gremio periodístico. (Cortesía Netflix)

La manifestación concluye así con el antimonumento como símbolo de resistencia y memoria para el gremio periodístico.

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