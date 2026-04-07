El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína

Érick Valencia Salazar, El 85, podría revelar los secretos de El Mencho y el CJNG en EEUU de llegar a un acuerdo de colaboración. (Anayeli Tapia/Infobae)

Erick Valencia Salazar, identificado como “El 85”, formalizó el 7 de abril de 2026 un acuerdo de culpabilidad ante autoridades de Estados Unidos por el tráfico de cocaína desde México hacia ese país. El acusado, originario de Jalisco, colaboró con los criminales Ignacio Coronel Villarreal y Óscar Nava Valencia, y participó en la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación, según la minuta de la corte federal de Washington.

Valencia Salazar fue miembro del Cártel del Milenio antes de que él y Oseguera Cervantes fundaran el Cártel de Jalisco, conocido por sus siglas en español CJNG. Valencia Salazar, también conocido como “El 85”, formó su propio cártel, La Nueva Plaza, tras separarse de “El Mencho”, quien lideró el CJNG hasta su muerte.

A. Tysen Duva, el fiscal general adjunto a cargo de la división penal del Departamento de Justicia, dijo que el CJNG ha infligido un “daño inconmensurable” a Estados Unidos.

“Valencia Salazar también fue responsable de fomentar la violencia desenfrenada en México, a costa de la vida de las personas y la seguridad de las comunidades, lo que contribuyó a desestabilizar la región y permitió que floreciera el crimen”, dijo Duva en un comunicado.

Valencia Salazar, de 49 años y residente de Santa Clara, California, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua tras declararse culpable en Washington, D.C., de un cargo de conspiración para distribuir cocaína con fines de importación a Estados Unidos. El juez principal James Boasberg tiene previsto dictar sentencia el 31 de julio.

Erick Valencia Salazar, alias El 85, acordó que se iba a declarar culpable de cargos de narcotráfico en Washington, Estados Unidos. El sujeto identificado como uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cambió su declaración en la que anteriormente se definía como inocente.

Lo anterior forma parte de un acuerdo del 85 con las autoridades estadounidenses, con lo que se abre la posibilidad de que acceda a una reducción de condena, según los reportes periodísticos del 9 de marzo.

Valencia Salazar enfrenta un cargo en el Distrito de Columbia. Se le señala por conspiración para distribuir narcóticos a EEUU.

Arresto de Valencia Salazar en 2022 (Sedena)

Cabe recordar que a finales de febrero de 2025 fue anunciado el envío de 29 criminales de México a EEUU, entre ellos Erick Valencia Salazar. Posteriormente, El 85 presentó un amparo en la que señalaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de no frenar su entrega a territorio estadounidense.

El hombre argumentaba que su entrega a EEUU violó las disposiciones legales en las que se determinaba que debía permanecer en México, particularmente en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, hasta que fuera resuelta su situación.

Ya en EEUU, El 85 buscó colaborar con las autoridades, según reportes de agosto de 2025.

La detención y recaptura de “El 85″

Dicho hombre fue detenido por elementos de seguridad mexicanos en septiembre de 2022 en Tapalpa, Jalisco. Junto con él fueron capturados otros tres sujetos y fueron incautadas mil pastillas de fentanilo y cuatro armas cortas. Fue en Tapalpa que, en acciones más recientes, ocurrió un operativo para lograr la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, que derivó en la muerte del líder del CJNG.

Se trató de una recaptura pues fue capturado el 9 de marzo de 2012 fecha en la que hubo bloqueos y quema de vehículos para impedir acciones militares en Guadalajara, cinco años después el Juez Tercero de Distrito de Jalisco, Alejandro Castro Peña, le otorgó la libertad.

Tanto El 85 como Martín Arzola Ortega, El 53, y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fueron los socios fundadores del CJNG, uno de los grupos criminales con mayor presencia en México.

Luego de la muerte de El Mencho mientras era trasladado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que ya fueron identificados cuarto perfiles que podrían reemplazar a quien fuera el máximo líder del grupo delictivo.