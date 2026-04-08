Araceli Damián deja su cargo al frente de Sebien: retomará su carrera como profesora investigadora

Araceli Damián González, secretaria de Sebien. (Facebook)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó en su conferencia de este 8 de abril la renuncia de Araceli Damián, secretaria de Bienestar e Inclusión (Sebien).

“Quiero dar a conocer que nuestra compañera Araceli Damián en el fin de semana se retiró del Gobierno, como secretaria de Bienestar e Inclusión, nos da mucha pena”, declaró la mandataria capitalina.

La exfuncionaria declaró que el motivo principal de su salida del cargo es porque retomará su carrera como profesora investigadora en el Colegio de México, ya que su solicitud de licencia expiró, por lo que continuará con sus labores de estudio en política social y pobreza.

“Me voy enriquecida, he aprendido lo que nunca en más de 30 años de investigación. Caminar las calles con la jefa de Gobierno de esta ciudad ha sido una experiencia inigualable. Arrancar el sistema de cuidado junto con ella, y aprender de todo lo que sabe, ha sido muy hermoso”, expresó Damián.

La jefa de Gobierno agradeció su trabajo realizado durante este periodo de tiempo, y aclaró que debido a que no se le concedió la renovación de la licencia tuvo que abandonar su puesto, ya que de no ser así hubiera perdido todos sus derechos en la institución educativa.

Clara Brugada

¿Quién asumirá el cargo de Sebien?

Brugada designó a Pablo Yanes como el nuevo titular de Sebien, debido a que cuenta con una amplía trayectoria en política social, desigualdad, pobreza, exclusión social, derechos humanos y derechos indígenas, a nivel nacional e internacional.

Actualmente, se encontraba al frente de la Secretaria de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS), la cual pasará el mando de Enrique Irazoque Palazuelos.

Titular de la ADIP deja el cargo: se integra al Congreso de la CDMX con Morena

La jefa de Gobierno de la CDMX registró cambios en su gabinete luego de que Ángel Tamariz Sánchez dejara la titularidad de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) para incorporarse al Congreso de la Ciudad de México.

El movimiento se concretó el 23 de marzo, cuando el ahora exfuncionario asumió como diputado local por Morena, representando a la alcaldía Álvaro Obregón. Legisladores del partido y aliados le dieron la bienvenida, destacando su experiencia en el ámbito público.

Tamariz había asumido el cargo en la ADIP desde el inicio de la actual administración en octubre de 2024. Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones específicas de su salida. Posteriormente, se anunció que Emiliano Calderón será su reemplazo al frente de la dependencia.