Por qué delitos buscan al médico que suministró sueros vitaminados que provocó la muerte de 6 personas en Sonora

El médico fue identificado como Jesús Maximiano "N", de 65 años de edad. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de la muerte de seis personas y la afectación en la salud de cuatro por el suministro de sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora, las autoridades se mantienen en búsqueda del médico responsable de su aplicación.

Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) informó que Jesús Maximiano “N”, médico general de 65 años de edad, ya cuenta con una orden de aprehensión para que sea presentado ante la autoridad jurisdiccional y que responda por los delitos en su contra.

Debido a lo anterior, también emitieron alertas internacionales e interestatales para evitar que se dé a la fuga.

Los delitos por lo que es buscado el médico

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general del estado, informó en conferencia de prensa que el médico es buscado por los delitos de homicidio culposo y mala praxis médica, esto con la agravante por responsabilidad médica y técnica.

También detalló que cuentan -hasta el momento- con ocho carpetas de investigación que no necesariamente corresponden a muertes, sino que entre ellas se encuentran personas que sufrieron afectaciones o que acudieron a la clínica para recibir tratamientos.

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó seis fallecimientos relacionados con sueros vitaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rómulo explicó que se llevó a cabo una investigación a los apoderados legales de los productos que eran administrados en el lugar, lo que permitió identificar que sí cuentan con los permisos para su distribución; sin embargo, dijo que solo corresponde a los mencionados en una denuncia.

El fiscal detalló que no tienen reporte de que el médico haya cruzado la frontera, por lo que esperan detenerlo en las próximas horas.

Respecto a la posible causa de muerte, tanto el fiscal como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señalaron que estas habrían sido causadas por la mezcla de diversas sustancias.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la cifra de seis muertes y 10 casos relacionados con la aplicación de sueros; sin embargo, una nueva denuncia sobre la muerte de una joven de 19 años podría aumentar los fallecimientos a siete.

Posible causa de muerte sería por contaminación bacteriana

Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, informó que una de las posibles causas de muerte que se han identificado derivado de la aplicación de sueros es una contaminación bacteriana.

Este resultado se estableció debido a que los pacientes presentaron cifras muy altas de glóbulos blancos y coagulación intravascular, los cuales se asociación a un proceso de sepsis. Esta posible causa aún es preliminar, por lo que esperan los análisis definitivos.

El funcionario también explicó que se encuentran analizando el contenido de los sueros debido que detectaron otras sustancias mezcladas, ya que incluso algunas se aplicaron como células madre.

Por su parte, la clínica en la que se realizaban los procedimientos ya se encuentra clausurada luego de las denuncias presentadas.