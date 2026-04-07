México

Por qué delitos buscan al médico que suministró sueros vitaminados que provocó la muerte de 6 personas en Sonora

El fiscal general del estado informó que hasta el momento cuentan con ocho carpetas de investigación abiertas por este hecho

Guardar
El médico fue identificado como Jesús Maximiano "N", de 65 años de edad. (Anayeli Tapia/Infobae)
El médico fue identificado como Jesús Maximiano "N", de 65 años de edad. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de la muerte de seis personas y la afectación en la salud de cuatro por el suministro de sueros vitaminados en Hermosillo, Sonora, las autoridades se mantienen en búsqueda del médico responsable de su aplicación.

Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES) informó que Jesús Maximiano “N”, médico general de 65 años de edad, ya cuenta con una orden de aprehensión para que sea presentado ante la autoridad jurisdiccional y que responda por los delitos en su contra.

Debido a lo anterior, también emitieron alertas internacionales e interestatales para evitar que se dé a la fuga.

Los delitos por lo que es buscado el médico

Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal general del estado, informó en conferencia de prensa que el médico es buscado por los delitos de homicidio culposo y mala praxis médica, esto con la agravante por responsabilidad médica y técnica.

También detalló que cuentan -hasta el momento- con ocho carpetas de investigación que no necesariamente corresponden a muertes, sino que entre ellas se encuentran personas que sufrieron afectaciones o que acudieron a la clínica para recibir tratamientos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Secretaría de Salud de Sonora confirmó seis fallecimientos relacionados con sueros vitaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rómulo explicó que se llevó a cabo una investigación a los apoderados legales de los productos que eran administrados en el lugar, lo que permitió identificar que sí cuentan con los permisos para su distribución; sin embargo, dijo que solo corresponde a los mencionados en una denuncia.

El fiscal detalló que no tienen reporte de que el médico haya cruzado la frontera, por lo que esperan detenerlo en las próximas horas.

Respecto a la posible causa de muerte, tanto el fiscal como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señalaron que estas habrían sido causadas por la mezcla de diversas sustancias.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la cifra de seis muertes y 10 casos relacionados con la aplicación de sueros; sin embargo, una nueva denuncia sobre la muerte de una joven de 19 años podría aumentar los fallecimientos a siete.

Posible causa de muerte sería por contaminación bacteriana

Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES
Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, informó que una de las posibles causas de muerte que se han identificado derivado de la aplicación de sueros es una contaminación bacteriana.

Este resultado se estableció debido a que los pacientes presentaron cifras muy altas de glóbulos blancos y coagulación intravascular, los cuales se asociación a un proceso de sepsis. Esta posible causa aún es preliminar, por lo que esperan los análisis definitivos.

El funcionario también explicó que se encuentran analizando el contenido de los sueros debido que detectaron otras sustancias mezcladas, ya que incluso algunas se aplicaron como células madre.

Por su parte, la clínica en la que se realizaban los procedimientos ya se encuentra clausurada luego de las denuncias presentadas.

Temas Relacionados

Suero vitaminadoSonoraHermosillomédicomexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Captan el ‘modus operandi’ para abandonar cuerpos en Naucalpan: con motos y de madrugada

Suman cuatro casos que reflejan la inseguridad que tiene el municipio del Edomex

Captan el ‘modus operandi’ para abandonar cuerpos en Naucalpan: con motos y de madrugada

Hoy No Circula de este miércoles en CDMX y Edomex

¿Vas a manejar enla Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula de este miércoles en CDMX y Edomex

Roberto Velasco se reúne con la Jucopo del Senado antes de su ratificación como Canciller

El Senado recibió el oficio con el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como canciller. Legisladores anticipan su ratificación para este miércoles

Roberto Velasco se reúne con la Jucopo del Senado antes de su ratificación como Canciller

Abril es el último mes para pagar refrendo vehicular sin cargos en Michoacán, así puedes realizar el trámite

El pago puede hacerse de manera presencial en ventanillas o desde el sitio web del gobierno de la entidad

Abril es el último mes para pagar refrendo vehicular sin cargos en Michoacán, así puedes realizar el trámite

El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína

Erick Valencia Salazar trabajó junto a El Mencho, aceptó un acuerdo de culpabilidad ante autoridades de Estados Unidos por el tráfico de cocaína desde México hacia ese país

El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína
MÁS NOTICIAS

NARCO

El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína

El 85, fundador del CJNG se declaró culpable en Estados Unidos por tráfico de cocaína

Quién es Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz que fue señalada por presunto cobro de piso en narcomanta

Falta de conocimiento en seguridad: la hipótesis de la salida de Juan Ramón de la Fuente como canciller, según Jesús Lemus

Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva: las dos organizaciones que mantienen líderes con viejas prácticas del narco

Transportistas de Tlaxcala denuncian secuestro de compañeros tras paro nacional: culpan a la gobernadora y a Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine

Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine

Esposa de Alberto “N”, alias “El Patrón”, pidió ayuda 1 mes antes de agresión doméstica, revela Flor Rubio

“Me das asco como persona”: hermana de Kimberly Loaiza llama manipulador a Juan de Dios Pantoja, así comenzó el escándalo familiar

Karla Díaz anuncia boda religiosa con Daniel Dayz: “Por fin me voy a casar por la iglesia después de cinco años”

Karely Ruiz lanza oferta de trabajo: los requisitos para laborar con la modelo de OnlyFans

DEPORTES

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Canadá “adopta” a la afición de Italia: ofrece intercambio de camisetas gratis en Toronto tras eliminación

Hamzah Sheeraz revela por qué se canceló su combate contra Canelo Álvarez: “Iba a ser su pelea de regreso”

WWE WrestleMania 42: cartelera, a qué hora y dónde verlo EN VIVO desde México la Noche 1 y 2

Obed Vargas podría debutar en la Champions ante el Barcelona

Alexis Vega lanza su propia marca de ropa urbana en todo México