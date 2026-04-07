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Investigan muerte de joven de 19 años en Sonora presuntamente por suero vitaminado: sería la séptima víctima

La Fiscalía del Estado confirmó que se presentó una nueva denuncia relacionada con estos hechos

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Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES
Las muestras aseguradas en Hermosillo serán sometidas a análisis especializados. Crédito: FGJES

La cifra de muertes por suministro de sueros vitaminados continúa presentando cambios luego de que se sumó una nueva denuncia relacionada el fallecimiento de una joven de 19 años de edad que se habría sometido a un tratamiento de este tipo en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), la denuncia se presentó por un familiar de la mujer por estar posiblemente relacionada con la aplicación de suero, por lo que serán las autoridades de salud las encargadas de confirmarlo.

La joven fue identificada como Lucero del Carmen “N”, quien murió el pasado 22 de febrero tras permanecer hospitalizada durante dos semanas. De acuerdo con sus familiares, la joven acudió a una clínica en Hermosillo para recibir un tratamiento con sueros derivado de una recomendación, esto presuntamente por un cuadro de anemia.

Medios locales señalaron que un familiar relató que horas después del procedimiento, la joven comenzó a presentar síntomas graves que requirieron su ingreso a un hospital, esto debido a que retenía líquidos y su salud se agravó de manera progresiva.

El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)
El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los familiares señalaron que presentaron la denuncia hasta este momento luego de que se dieron a conocer otros casos similares en la misma clínica, por lo que Lucero del Carmen “N” podría convertirse en la séptima víctima.

Las autoridades mantienen la cifra de seis muertos hasta el momento a causa de la aplicación de sueros vitaminados, así como de cuatro personas con afectaciones, de las cuales dos ya fueron dadas de alta.

Posible causa de muerte sería una contaminación bacteriana

Este martes, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, informó que una de las posibles causas que se han identificado de manera preliminar, a través de los exámenes de laboratorio, sería alguna contaminante bacteriana.

Dicho resultado se ha establecido debido a que los pacientes presentaron cifras muy altas de glóbulos blancos y coagulación intravascular, los cuales se asocian a un proceso de sepsis.

El funcionario explicó que también se encuentran analizando el contenido de los sueros, debido a que detectaron otras sustancias mezcladas, ya que incluso algunas se aplicaron como células madre.

David Kershenobich señaló que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del problema. (Crédito: Gobierno de México)
David Kershenobich señaló que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del problema. (Crédito: Gobierno de México)

Es así que aún esperan los resultados finales para poder determinar lo que sucedió con las personas fallecidas y afectadas. En tanto, la clínica donde eran suministrados los sueros ya fue clausurada.

Emiten alerta internacional para detener al médico responsable

La Fiscalía del Estado de Sonora informó que fueron emitidas alertas internaciones e interestatales para evitar que el médico responsable de la aplicación de los sueros se dé a la fuga.

Dicho sujeto fue identificado como Jesús Maximiano “N”, médico general de 65 años de edad, quien ya cuenta con una orden de aprehensión en su contra para que responda por los delitos que resulten.

Como parte de las acciones para localizarlo, durante la madrugada se llevaron a cabo tres cateos en distintos domicilios de la capital sonorense.

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