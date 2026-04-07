Emiten alerta internacional para detener al médico que suministró suero vitaminado que provocó la muerte de 6 personas en Sonora

El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de la muerte de 6 personas y la afectación de 4 más derivado del suministro de sueros vitaminados en el municipio de Hermosillo, Sonora, las autoridades emitieron una alerta internacional y estatal para lograr la detención del médico responsable.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que durante la madrugada de este martes se llevaron a cabo tres cateos en distintos domicilios de la capital como parte de las acciones para localizar al sujeto responsable de la aplicación de los sueros.

Dicho sujeto, que fue identificado de manera extraoficial como Jesús Maximiano “N”, médico general de 65 años de edad, ya cuenta con una orden de aprehensión para que sea presentado ante la autoridad jurisdiccional y que responsa por los delitos que resulten en su contra.

Además, la Fiscalía del Estado detalló que continúan desarrollando las investigaciones correspondientes para lograr la captura del médico, por lo que emitieron alertas internacionales e interestatales para evitar que se dé a la fuga.

Seis muertes y un total de 10 casos relacionados: el saldo de la aplicación de sueros

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó seis fallecimientos relacionados con sueros vitaminados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de la Fiscalía de Sonora refieren que hasta el momento hay seis muertes confirmadas tras la administración de sueros vitaminados, así como 4 personas que presentan afectaciones a la salud, de las cuales dos permanecen hospitalizadas y dos ya fueron dadas de alta por mejoría.

Sin embargo, en los últimas horas se presentó la muerte de una adolescente de 17 años que también podría estar relacionada con la aplicación de estos sueros, por lo que las autoridades continúan investigando. De ser confirmado, las muertes ascenderían a siete.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, informó este martes durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la clínica relacionada con la aplicación de sueros ya fue clausurada.

Causas apuntan a posible contaminación bacteriana, pero continúan las investigaciones

De acuerdo con el funcionario, los pacientes presentaron un deterioro acelerado con evolución de síntomas en un periodo corto, lo que en algunos casos permitió que sobrevivieran un par de días.

Los análisis preliminares de laboratorio apuntaron a una posible contaminación bacteriana causada por niveles elevados de glóbulos blancos y alteraciones en la coagulación, condiciones que están asociadas con cuadros de sepsis.

David Kershenobich señaló que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del problema. (Crédito: Gobierno de México)

Kershenobich indicó que todas las muestras fueron enviadas a la autoridad sanitaria para su análisis, ya que hasta el momento cuentan con resultados iniciales, por lo que en los próximos días se informará con precisión las causas del fallecimiento de las seis personas.

Además, explicó que también se revisa la composición de los sueros aplicados, ya que no solo contenían vitaminas, sino otras sustancias que aún están bajo estudio.

Respecto al médico responsable de administrar los sueros, el funcionario detalló que ya fue identificado y que sí contaba con certificación profesional.

¿Qué se sabe el médico ligado a las muertes por sueros vitaminados?

El médico ligado al caso fue identificado como Jesús Maximiano “N”, de 65 años, posee título de médico cirujano expedido por la Universidad Autónoma de Guadalajara y cuenta con cédula profesional vigente, pero la Secretaría de Salud Federal confirmó que no posee especialidad en homeopatía, pese a haber presentado su clínica como un consultorio homeopático.

Desde hace más de dos décadas, este médico ejercía en Hermosillo, primero como médico general y luego orientado a la medicina estética, biológica y procedimientos no convencionales.

La muerte de cuatro personas relacionadas a sueros vitaminados sigue bajo investigación. (Crédito: FGJES)

La promoción de sus servicios médicos, especialmente los sueros vitaminados, se realizaba de manera activa por medio de redes sociales y plataformas digitales.

Según testimonios, en el consultorio también se ofrecían tratamientos para la obesidad, enfermedades metabólicas y procedimientos estéticos.

El acceso a estos tratamientos incluía la aplicación de sueros tanto en consulta como a domicilio, cuyos costos por sesión se encontraban entre 500 y mil pesos mexicanos.