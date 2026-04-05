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Se confirma megabloqueo de transportistas este 6 de abril: carreteras clave serán afectadas

ANTAC mantiene paro nacional junto a agricultores por inseguridad y crisis operativa en el sector

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FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
ANTAC confirma paro nacional indefinido desde el 6 de abril por falta de respuestas del gobierno. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó el inicio de un paro nacional indefinido a partir del lunes 6 de abril, ante lo que calificó como falta de respuestas “reales y efectivas” por parte del gobierno federal.

En un comunicado, la organización informó que la movilización se realizará mediante la presencia de unidades en carreteras y puntos estratégicos del país, lo que podría generar afectaciones en distintas vialidades de alta circulación.

La ANTAC señaló que la decisión responde a una crisis acumulada en el sector, marcada por inseguridad, costos elevados y falta de condiciones para operar.

Inseguridad en carreteras, principal detonante del conflicto

De acuerdo con el posicionamiento, la violencia en carreteras federales es uno de los factores centrales del paro.

OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO, 24NOVIEMBRE2025.- Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional en demanda de seguridad en todas las carreteras del país, piden un alto a los asaltos de los que son víctimas de manera constante, así como apoyo a los agricultores para un pago justo de su producto. Colocaron camiones de carga con mantas a los costados de la carretera por algunas horas dieron el paso en un carril y posteriormente cerraron completamente. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
La inseguridad en carreteras federales es el principal detonante del paro. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Los transportistas denunciaron que delitos como robos, homicidios, desapariciones y extorsiones forman parte de su actividad cotidiana.

“La falta de acción efectiva de las autoridades ha dejado al sector en estado de indefensión”, expuso la organización.

Además, señalaron que no existen mecanismos suficientes de protección para los operadores ni para las familias de quienes han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo.

Costos operativos y corrupción agravan la crisis del transporte

Otro de los puntos señalados por los transportistas es el impacto económico que enfrentan, particularmente por el aumento en el precio del combustible, peajes y cargas fiscales.

Capufe anunció afectaciones en la autopista México - Puebla por obras del Trolebús Chalco (Cuartoscuro.com)
Los altos costos operativos agravan la crisis en el transporte de carga. (Cuartoscuro.com)

Indicaron que estas condiciones afectan principalmente al llamado “hombre-camión” y a pequeños transportistas, quienes enfrentan mayores dificultades para sostener sus operaciones.

A esto se suma la denuncia de prácticas de corrupción en retenes y puntos de revisión, lo que, aseguraron, incrementa los costos y vulnera la actividad del sector.

Carreteras y autopistas con posibles bloqueos

El paro contará con la participación del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, que agrupa a productores agrícolas. Ambas organizaciones prevén bloqueos desde las primeras horas del lunes en vías clave del país.

Entre las carreteras donde se anticipan afectaciones se encuentran:

  • México–Puebla
  • México–Querétaro
  • México–Pachuca
  • México–Cuernavaca
  • México–Jorobas
  • Carretera 45 (Panamericana)
  • Carretera 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
  • Autopista de Occidente
  • Culiacán–Mazatlán
  • Morelia–Pátzcuaro
  • Salamanca–Celaya
  • Vía corta a Chihuahua

Las movilizaciones se concentrarán especialmente en accesos a la Ciudad de México y rutas estratégicas para el traslado de mercancías.

Exigencias del sector transportista

Las organizaciones convocantes señalaron que el paro busca presionar para el cumplimiento de acuerdos previos y la implementación de medidas inmediatas.

OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO, 24NOVIEMBRE2025.- Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional en demanda de seguridad en todas las carreteras del país, piden un alto a los asaltos de los que son víctimas de manera constante, así como apoyo a los agricultores para un pago justo de su producto. Colocaron camiones de carga con mantas a los costados de la carretera por algunas horas dieron el paso en un carril y posteriormente cerraron completamente. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
Transportistas exigen seguridad permanente en carreteras federales. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Entre sus principales demandas se encuentran:

  • Seguridad permanente en carreteras federales
  • Fin a la extorsión y corrupción en retenes
  • Condiciones económicas justas para el transporte de carga
  • Apoyo a familias de transportistas víctimas de la violencia
  • Eliminación del IEPS al diésel para el sector
  • Cumplimiento de acuerdos establecidos con el gobierno federal
  • Atención al abandono del campo y mejora en políticas agrícolas

Llamado al gobierno y a la ciudadanía

Los transportistas subrayaron que el movimiento será pacífico y que no está dirigido contra la población, sino contra las condiciones que afectan al sector.

“Este movimiento es pacífico y en defensa de nuestro derecho a trabajar con dignidad”, indicaron.

Por su parte, Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico nacional de la ANTAC, afirmó: “El gobierno no ha cumplido las promesas de meter mayor seguridad en las carreteras (…) las molestias son temporales y los beneficios deben ser permanentes”.

OLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Transportistas integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. AMOTAC se manifestaron por calles de Toluca cómo parte del paro nacional exigiendo más seguridad en las carreteras a nivel estatal y nacional, así como se dicen cansados de los impuestos por parte del gobierno federal y de los altos precios de la gasolina y casetas. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM
Transportistas hacen un llamado al gobierno federal para atender la crisis del sector. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a anticipar traslados y tomar previsiones ante posibles afectaciones.

En tanto, la Secretaría de Gobernación solicitó evitar bloqueos y mantener el diálogo para no perjudicar a terceros.

El paro ocurre tras una mesa de diálogo reciente entre autoridades y transportistas, sin que hasta ahora se hayan alcanzado acuerdos que frenen la movilización.

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