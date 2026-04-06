“No hay razón para manifestarse”: Segob rechaza paro nacional de transportistas para este 6 de abril, ANTAC responde

La Secretaría de Gobernación asegura que no hay justificación para el paro de transportistas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que “no existe razón para manifestarse” este 6 de abril, pese a que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó un paro nacional indefinido en protesta por inseguridad y condiciones operativas en el sector.

Segob niega justificación para paro de transportistas el 6 de abril

En un comunicado oficial, la Secretaría de Gobernación informó que, tras meses de diálogo con organizaciones del campo y transporte, no hay motivos que justifiquen movilizaciones que afecten a terceros.

La dependencia señaló que, junto con la Secretaría de Agricultura, ha sostenido reuniones desde 2025 para atender demandas, particularmente de productores de granos básicos.

Además, destacó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha encabezado mesas de trabajo para resolver problemáticas del sector.

Segob afirma que se han sostenido mesas de diálogo y apoyos al sector.

Según Segob, se han destinado más de 3,400 millones de pesos para apoyar a más de 40 mil productores, y se alcanzaron acuerdos para la próxima cosecha en Sinaloa.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse”, indicó la dependencia, que reiteró su llamado a evitar bloqueos.

Transportistas responden a Segob y cuestionan postura oficial

Tras el posicionamiento del gobierno federal, integrantes del movimiento transportista respondieron a través de un pronunciamiento en el que rechazaron la afirmación de que no existen motivos para manifestarse.

En el documento, difundido minutos después del comunicado oficial, señalaron: “la lucha del transporte no son motivos como dice el oficialismo, son agravios, razones para alzar la voz”.

Los transportistas cuestionaron que las autoridades hablen de mecanismos de diálogo y atención, al considerar que se trata de soluciones incompletas. “Se oye bonito, pero no corresponde a la realidad: son soluciones a medias”, indicaron.

ANTAC responde a Segob.

También pusieron en duda la efectividad de las estrategias de seguridad en carreteras y denunciaron que la violencia contra operadores continúa. “¿Y los huérfanos y las viudas (…) por la inseguridad en carretera? ¿Dónde quedan?”, expusieron.

Además, señalaron que persisten problemas como la extorsión en retenes, el robo de unidades y el incremento en los costos operativos, particularmente en combustibles.

En el pronunciamiento, insistieron en que las mesas de trabajo no son suficientes sin resultados concretos. “No basta con discursos: necesitamos hechos y compromiso real”, afirmaron.

Con este posicionamiento, el conflicto entre autoridades y transportistas se mantiene abierto en vísperas de las movilizaciones previstas para el 6 de abril.

ANTAC confirma paro nacional indefinido por crisis en el sector

Las declaraciones de la Segob se dieron luego de que la Asociación Nacional de Transportistas anunciara que iniciará un paro nacional indefinido a partir del 6 de abril, mediante la presencia de unidades en carreteras y puntos estratégicos.

La ANTAC confirmó un paro nacional indefinido a partir del 6 de abril. EFE/ Luis Gandarillas

La organización argumentó que la decisión responde a una crisis acumulada por inseguridad, costos elevados y falta de condiciones laborales.

En su pronunciamiento, sostuvo: “el paro nacional no es un capricho, es una necesidad”.

Carreteras clave podrían registrar bloqueos y afectaciones

El paro contempla posibles bloqueos en diversas vialidades estratégicas del país, especialmente en accesos a la Ciudad de México y rutas comerciales.

Entre las principales vías que podrían verse afectadas se encuentran:

México–Puebla

México–Querétaro

México–Pachuca

México–Cuernavaca

Carretera 45 (Panamericana)

Autopista de Occidente

Culiacán–Mazatlán

Morelia–Pátzcuaro

Las organizaciones convocantes pidieron a la ciudadanía anticipar traslados ante posibles afectaciones.

Sector transporte y empresarial se divide ante convocatoria

Previo al paro, diversas organizaciones del autotransporte y cámaras empresariales se deslindaron de la convocatoria impulsada por ANTAC.

Entre ellas destacan agrupaciones como la Confederación de Cámaras Industriales, así como asociaciones de transportistas que rechazaron los bloqueos como vía de protesta.

El sector transportista muestra división ante el paro convocado por la ANTAC FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

En un posicionamiento conjunto, indicaron que los problemas del sector deben resolverse mediante diálogo institucional y sin interrumpir la actividad económica.

“No formamos parte de dicha iniciativa”, señalaron.

Demandas del sector transportista y contexto del conflicto

ANTAC sostiene que el paro busca presionar para obtener respuestas concretas del gobierno federal ante problemáticas estructurales.

Entre las principales exigencias del sector se encuentran:

Seguridad permanente en carreteras federales

Fin a la extorsión y corrupción en retenes

Reducción de costos operativos , especialmente combustible

Apoyo a familias de transportistas víctimas de violencia

Cumplimiento de acuerdos previos con autoridades

El conflicto ocurre en un contexto de división dentro del sector, donde algunas organizaciones respaldan la movilización y otras priorizan mantener la operación del transporte y el abasto.

Mientras el gobierno insiste en que no hay motivos para protestar, la ANTAC sostiene que las condiciones actuales obligan a visibilizar la crisis mediante acciones en carreteras.