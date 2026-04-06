México

“No hay razón para manifestarse”: Segob rechaza paro nacional de transportistas para este 6 de abril, ANTAC responde

Los transportistas sostienen que su convocatoria es por falta de respuestas, pese a que autoridades reportan avances en diálogo con el sector

Guardar
La Secretaría de Gobernación asegura que no hay justificación para el paro de transportistas.
La Secretaría de Gobernación asegura que no hay justificación para el paro de transportistas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que “no existe razón para manifestarse” este 6 de abril, pese a que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) confirmó un paro nacional indefinido en protesta por inseguridad y condiciones operativas en el sector.

Segob niega justificación para paro de transportistas el 6 de abril

En un comunicado oficial, la Secretaría de Gobernación informó que, tras meses de diálogo con organizaciones del campo y transporte, no hay motivos que justifiquen movilizaciones que afecten a terceros.

La dependencia señaló que, junto con la Secretaría de Agricultura, ha sostenido reuniones desde 2025 para atender demandas, particularmente de productores de granos básicos.

Además, destacó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha encabezado mesas de trabajo para resolver problemáticas del sector.

Segob afirma que se han sostenido mesas de diálogo y apoyos al sector.
Segob afirma que se han sostenido mesas de diálogo y apoyos al sector.

Según Segob, se han destinado más de 3,400 millones de pesos para apoyar a más de 40 mil productores, y se alcanzaron acuerdos para la próxima cosecha en Sinaloa.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse”, indicó la dependencia, que reiteró su llamado a evitar bloqueos.

Transportistas&nbsp;responden a&nbsp;Segob&nbsp;y cuestionan postura oficial

Tras el posicionamiento del gobierno federal, integrantes del movimiento transportista respondieron a través de un pronunciamiento en el que rechazaron la afirmación de que no existen motivos para manifestarse.

En el documento, difundido minutos después del comunicado oficial, señalaron: “la lucha del transporte no son motivos como dice el oficialismo, son agravios, razones para alzar la voz”.

Los transportistas cuestionaron que las autoridades hablen de mecanismos de diálogo y atención, al considerar que se trata de soluciones incompletas. “Se oye bonito, pero no corresponde a la realidad: son soluciones a medias”, indicaron.

ANTAC responde a Segob.
ANTAC responde a Segob.

También pusieron en duda la efectividad de las estrategias de seguridad en carreteras y denunciaron que la violencia contra operadores continúa. “¿Y los huérfanos y las viudas (…) por la inseguridad en carretera? ¿Dónde quedan?”, expusieron.

Además, señalaron que persisten problemas como la extorsión en retenes, el robo de unidades y el incremento en los costos operativos, particularmente en combustibles.

En el pronunciamiento, insistieron en que las mesas de trabajo no son suficientes sin resultados concretos. “No basta con discursos: necesitamos hechos y compromiso real”, afirmaron.

Con este posicionamiento, el conflicto entre autoridades y transportistas se mantiene abierto en vísperas de las movilizaciones previstas para el 6 de abril.

ANTAC confirma paro nacional indefinido por crisis en el sector

Las declaraciones de la Segob se dieron luego de que la Asociación Nacional de Transportistas anunciara que iniciará un paro nacional indefinido a partir del 6 de abril, mediante la presencia de unidades en carreteras y puntos estratégicos.

bloqueos y huelga de choferes en La Paz, Bolivia
La ANTAC confirmó un paro nacional indefinido a partir del 6 de abril. EFE/ Luis Gandarillas

La organización argumentó que la decisión responde a una crisis acumulada por inseguridad, costos elevados y falta de condiciones laborales.

En su pronunciamiento, sostuvo: “el paro nacional no es un capricho, es una necesidad”.

Carreteras clave podrían registrar bloqueos y afectaciones

El paro contempla posibles bloqueos en diversas vialidades estratégicas del país, especialmente en accesos a la Ciudad de México y rutas comerciales.

Entre las principales vías que podrían verse afectadas se encuentran:

  • México–Puebla
  • México–Querétaro
  • México–Pachuca
  • México–Cuernavaca
  • Carretera 45 (Panamericana)
  • Autopista de Occidente
  • Culiacán–Mazatlán
  • Morelia–Pátzcuaro

Las organizaciones convocantes pidieron a la ciudadanía anticipar traslados ante posibles afectaciones.

Sector transporte y empresarial se divide ante convocatoria

Previo al paro, diversas organizaciones del autotransporte y cámaras empresariales se deslindaron de la convocatoria impulsada por ANTAC.

Entre ellas destacan agrupaciones como la Confederación de Cámaras Industriales, así como asociaciones de transportistas que rechazaron los bloqueos como vía de protesta.

OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO, 24NOVIEMBRE2025.- Transportistas realizan un bloqueo en la carretera Toluca-México, como parte de la movilización nacional en demanda de seguridad en todas las carreteras del país, piden un alto a los asaltos de los que son víctimas de manera constante, así como apoyo a los agricultores para un pago justo de su producto. Colocaron camiones de carga con mantas a los costados de la carretera por algunas horas dieron el paso en un carril y posteriormente cerraron completamente. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM
El sector transportista muestra división ante el paro convocado por la ANTAC FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

En un posicionamiento conjunto, indicaron que los problemas del sector deben resolverse mediante diálogo institucional y sin interrumpir la actividad económica.

“No formamos parte de dicha iniciativa”, señalaron.

Demandas del sector transportista y contexto del conflicto

ANTAC sostiene que el paro busca presionar para obtener respuestas concretas del gobierno federal ante problemáticas estructurales.

Entre las principales exigencias del sector se encuentran:

  • Seguridad permanente en carreteras federales
  • Fin a la extorsión y corrupción en retenes
  • Reducción de costos operativos, especialmente combustible
  • Apoyo a familias de transportistas víctimas de violencia
  • Cumplimiento de acuerdos previos con autoridades

El conflicto ocurre en un contexto de división dentro del sector, donde algunas organizaciones respaldan la movilización y otras priorizan mantener la operación del transporte y el abasto.

Mientras el gobierno insiste en que no hay motivos para protestar, la ANTAC sostiene que las condiciones actuales obligan a visibilizar la crisis mediante acciones en carreteras.

Temas Relacionados

ANTACSegob6 de abrilParo NacionalTransportistasAgricultoresClaudia SheinbaumPolítica Nacionalmexico-noticias

Más Noticias

Los tres clanes criminales detrás de “El 03”, señalado como el nuevo líder del CJNG

Juan Carlos Valencia González ha construido su posición dentro del CJNG desde la intersección poderosas familias criminales

Los tres clanes criminales detrás de “El 03”, señalado como el nuevo líder del CJNG

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

La reciente colaboración reavivó en redes sociales el debate sobre los corridos tumbados y las críticas que Aguilar ha dirigido hacia el género y sus exponentes

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

A un año de la tragedia en el Parque Bicentenario, no hay sanciones ni responsables directos, pese a las investigaciones y la presión de familiares

Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

¿La espía? Acusan a Christian Nodal de copiarle a Cazzu tras hablar de Yailin La Más Viral

El comentario del cantante sobre una posible colaboración con Yailin La Más Viral desató polémica entre los internautas

¿La espía? Acusan a Christian Nodal de copiarle a Cazzu tras hablar de Yailin La Más Viral

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los tres clanes criminales detrás de “El 03”, señalado como el nuevo líder del CJNG

Los tres clanes criminales detrás de “El 03”, señalado como el nuevo líder del CJNG

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

ENTRETENIMIENTO

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

Declaraciones de Pepe Aguilar contra los corridos tumbados resurgen en redes: “Música mediocre”

Tragedia en Axe Ceremonia: cronología y consecuencias a un año del colapso en el festival

¿La espía? Acusan a Christian Nodal de copiarle a Cazzu tras hablar de Yailin La Más Viral

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx