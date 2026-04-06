Megabloqueo de transportistas hoy 6 de abril: lista completa de carreteras afectadas por estado y horarios

Se prevén bloqueos en al menos 20 estados. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

El arranque de un megabloqueo nacional de transportistas y campesinos generará afectaciones en carreteras estratégicas de al menos 20 estados este lunes 6 de abril.

La movilización, convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), responde a demandas de seguridad, reducción de costos operativos y atención a problemáticas históricas del sector.

Carreteras bloqueadas por estado: desglose de puntos y horarios

El paro nacional está previsto para impactar principalmente en los accesos a la Ciudad de México, los corredores industriales más relevantes y las rutas federales de transporte de mercancías.

Según comunicados de las agrupaciones convocantes y reportes de autoridades estatales, los bloqueos y cierres se anuncian a partir de las 7:00 horas.

La duración será indefinida, aunque en movilizaciones anteriores los cortes han durado entre cuatro y diez horas. En algunos puntos, los bloqueos anunciados serán totales; en otros, se prevé paso intermitente o libre en casetas de peaje.

A continuación, el desglose de las principales carreteras y puntos que se prevé resulten afectados por entidad:

Baja California

Cruces fronterizos en Tijuana y Mexicali

Carretera Mexicali–San Luis

Chihuahua

Caseta de Peaje Sacramento

Vía corta a Chihuahua

Cruces fronterizos

Estado de México

Circuito Exterior Mexiquense

Arco Norte

Autopista México–Toluca

Autopista Naucalpan–Ecatepec

Accesos carreteros a la Ciudad de México

Guanajuato

Carretera Federal 45 (Panamericana)

Autopista Salamanca–Celaya

Tramos hacia la región del Bajío

Hidalgo

Accesos carreteros desde y hacia la capital estatal, conexiones con la Ciudad de México

Jalisco

Autopista Guadalajara–Colima

Autopista Guadalajara–México (Occidente)

Tramos hacia Michoacán, Guanajuato y Zacatecas

Michoacán

Autopista de Occidente (México–Guadalajara)

Autopista Siglo XXI (Morelia–Lázaro Cárdenas)

Carretera Morelia–Salamanca

Carretera Morelia–Pátzcuaro

Tramo Zamora–La Piedad–Guadalajara

Morelos

Autopista Siglo XXI (Puebla–Acapulco), entronque Jantetelco

Nuevo León

Accesos a Nuevo Laredo

Cruces fronterizos

Puebla

Autopista México–Puebla

Autopista Siglo XXI

Querétaro

Autopista México–Querétaro

Sinaloa

Carretera Culiacán–Mazatlán

Pase libre en casetas

Sonora

Vialidades estratégicas (puntos a confirmar según avance de la jornada)

Tlaxcala

Crucero de Tlaxcala

Tamaulipas

Cruces fronterizos

Veracruz

Autopista Puebla–Orizaba (afectación menor; Amotac no participa en bloqueos)

Zacatecas

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Acceso a Cervecera Corona en Calera

Ciudad de México y área metropolitana

Accesos principales:

México–Querétaro

México–Pachuca

México–Cuernavaca

México–Puebla

Anillo Periférico, Circuito Interior y vías internas pueden presentar saturaciones por desvíos de tránsito

Estados sin bloqueos

En las siguientes entidades, agrupaciones estatales y autoridades confirmaron que no se suman al paro ni realizarán bloqueos:

Baja California Sur

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Colima

Tabasco

Coahuila

Tlaxcala (sin bloqueos en rutas estatales)

Veracruz (participación mínima, sin cierres en principales vialidades)

El tránsito en autopistas y carreteras federales se mantiene fluido en las regiones donde no se prevén bloqueos. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) ha reiterado su decisión de no participar en bloqueos en la región de Veracruz, donde únicamente se contempla vigilancia preventiva sobre la autopista Puebla–Orizaba.

Entre las recomendaciones para automovilistas y transportistas en las zonas con posibles afectaciones destacan anticipar horarios de salida, consultar rutas alternas en aplicaciones de tráfico, mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar viajes innecesarios por los corredores señalados.

División en el sector y posturas ante el conflicto

Segob afirma que se han sostenido mesas de diálogo y apoyos al sector.

El paro nacional ocurre en medio de desacuerdos entre organizaciones de transporte. La Secretaría de Gobernación afirma que no existe justificación para la protesta y sostiene que se han destinado más de 3,400 millones de pesos a apoyos para el campo y el sector. En respuesta, la ANTAC y el FNRCM señalan que la movilización es resultado de agravios acumulados, inseguridad y falta de soluciones concretas.

“El paro nacional no es un capricho, es una necesidad”, señalaron los dirigentes transportistas. Entre las demandas principales se encuentran seguridad permanente en carreteras federales, fin a la extorsión en retenes, reducción de costos operativos, apoyo a familias de operadores víctimas de violencia y cumplimiento de acuerdos previos.

El conflicto se mantiene abierto y las afectaciones podrían prolongarse si no se logra una salida negociada. Las autoridades continúan con llamados al diálogo.