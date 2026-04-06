México

Megabloqueo de transportistas hoy 6 de abril: lista completa de carreteras afectadas por estado y horarios

Las agrupaciones que encabezan el paro nacional demandan mayor seguridad, reducción de costos operativos y cumplimiento de acuerdos previos con el Gobierno Federal

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Se prevén bloqueos en al menos 20 estados. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Se prevén bloqueos en al menos 20 estados. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

El arranque de un megabloqueo nacional de transportistas y campesinos generará afectaciones en carreteras estratégicas de al menos 20 estados este lunes 6 de abril.

La movilización, convocada por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), responde a demandas de seguridad, reducción de costos operativos y atención a problemáticas históricas del sector.

Carreteras bloqueadas por estado: desglose de puntos y horarios

El paro nacional está previsto para impactar principalmente en los accesos a la Ciudad de México, los corredores industriales más relevantes y las rutas federales de transporte de mercancías.

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Según comunicados de las agrupaciones convocantes y reportes de autoridades estatales, los bloqueos y cierres se anuncian a partir de las 7:00 horas.

La duración será indefinida, aunque en movilizaciones anteriores los cortes han durado entre cuatro y diez horas. En algunos puntos, los bloqueos anunciados serán totales; en otros, se prevé paso intermitente o libre en casetas de peaje.

A continuación, el desglose de las principales carreteras y puntos que se prevé resulten afectados por entidad:

Baja California

  • Cruces fronterizos en Tijuana y Mexicali
  • Carretera Mexicali–San Luis

Chihuahua

  • Caseta de Peaje Sacramento
  • Vía corta a Chihuahua
  • Cruces fronterizos

Estado de México

  • Circuito Exterior Mexiquense
  • Arco Norte
  • Autopista México–Toluca
  • Autopista Naucalpan–Ecatepec
  • Accesos carreteros a la Ciudad de México

Guanajuato

  • Carretera Federal 45 (Panamericana)
  • Autopista Salamanca–Celaya
  • Tramos hacia la región del Bajío

Hidalgo

  • Accesos carreteros desde y hacia la capital estatal, conexiones con la Ciudad de México

Jalisco

  • Autopista Guadalajara–Colima
  • Autopista Guadalajara–México (Occidente)
  • Tramos hacia Michoacán, Guanajuato y Zacatecas

Michoacán

  • Autopista de Occidente (México–Guadalajara)
  • Autopista Siglo XXI (Morelia–Lázaro Cárdenas)
  • Carretera Morelia–Salamanca
  • Carretera Morelia–Pátzcuaro
  • Tramo Zamora–La Piedad–Guadalajara

Morelos

  • Autopista Siglo XXI (Puebla–Acapulco), entronque Jantetelco

Nuevo León

  • Accesos a Nuevo Laredo
  • Cruces fronterizos

Puebla

  • Autopista México–Puebla
  • Autopista Siglo XXI

Querétaro

  • Autopista México–Querétaro

Sinaloa

  • Carretera Culiacán–Mazatlán
  • Pase libre en casetas

Sonora

  • Vialidades estratégicas (puntos a confirmar según avance de la jornada)

Tlaxcala

  • Crucero de Tlaxcala

Tamaulipas

  • Cruces fronterizos

Veracruz

  • Autopista Puebla–Orizaba (afectación menor; Amotac no participa en bloqueos)

Zacatecas

  • Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)
  • Acceso a Cervecera Corona en Calera

Ciudad de México y área metropolitana

Accesos principales:

  • México–Querétaro
  • México–Pachuca
  • México–Cuernavaca
  • México–Puebla

Anillo Periférico, Circuito Interior y vías internas pueden presentar saturaciones por desvíos de tránsito

Estados sin bloqueos

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En las siguientes entidades, agrupaciones estatales y autoridades confirmaron que no se suman al paro ni realizarán bloqueos:

  • Baja California Sur
  • Yucatán
  • Campeche
  • Quintana Roo
  • Colima
  • Tabasco
  • Coahuila
  • Tlaxcala (sin bloqueos en rutas estatales)
  • Veracruz (participación mínima, sin cierres en principales vialidades)

El tránsito en autopistas y carreteras federales se mantiene fluido en las regiones donde no se prevén bloqueos. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) ha reiterado su decisión de no participar en bloqueos en la región de Veracruz, donde únicamente se contempla vigilancia preventiva sobre la autopista Puebla–Orizaba.

Entre las recomendaciones para automovilistas y transportistas en las zonas con posibles afectaciones destacan anticipar horarios de salida, consultar rutas alternas en aplicaciones de tráfico, mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar viajes innecesarios por los corredores señalados.

División en el sector y posturas ante el conflicto

Segob afirma que se han sostenido mesas de diálogo y apoyos al sector.
Segob afirma que se han sostenido mesas de diálogo y apoyos al sector.

El paro nacional ocurre en medio de desacuerdos entre organizaciones de transporte. La Secretaría de Gobernación afirma que no existe justificación para la protesta y sostiene que se han destinado más de 3,400 millones de pesos a apoyos para el campo y el sector. En respuesta, la ANTAC y el FNRCM señalan que la movilización es resultado de agravios acumulados, inseguridad y falta de soluciones concretas.

“El paro nacional no es un capricho, es una necesidad”, señalaron los dirigentes transportistas. Entre las demandas principales se encuentran seguridad permanente en carreteras federales, fin a la extorsión en retenes, reducción de costos operativos, apoyo a familias de operadores víctimas de violencia y cumplimiento de acuerdos previos.

El conflicto se mantiene abierto y las afectaciones podrían prolongarse si no se logra una salida negociada. Las autoridades continúan con llamados al diálogo.

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