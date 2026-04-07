Joanna Vega-Biestro aplaude el gesto de Kenia Os con la mamá de Kim Loaiza pese a polémica

Joanna Vega-Biestro en "Sale el Sol" respaldó a Kenia Os, elogiando su donativo y su postura frente a la polémica que vivió anteriormente. (Instagram: @vegabiestro / @keniaos)

La controversia entre Kenia Os y Kim Loaiza que surgió a mediados de 2018 volvió a acaparar la atención del internet luego de que se diera a conocer que la intérprete de “Año sabático” hizo un fuerte donativo a la mamá de su colega.

Durante la tarde del 6 de abril salieron a la luz diversas declaraciones por parte de familiares de Kim Loaiza, pero una de las que más causó impacto fue la relacionada a Kenia Os.

Steff Loaiza revela donación millonaria de Kenia Os para su madre.

Steff Loaiza revela el donativo que hizo Kenia Os

A través de un video difundido en redes sociales, Steff Loaiza, hermana de Kimberly, compartió que el hospital donde se encuentra internada su mamá había recibido un fuerte donativo por parte de Kenia Os.

De acuerdo con la creadora de contenido, le informaron que el equipo de la pareja de Peso Pluma había hecho un depósito de 1.5 millones de dólares, lo que generó un agradecimiento público.

“La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”, expresó. Asimismo, pidió que los conflictos quedaran fuera: “No quiero más pleitos, si quieren apoyar, háganlo con lo que puedan”.

La familia de Kimberly Loaiza reveló públicamente el apoyo económico otorgado por Kenia Os durante la hospitalización. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Joanna Vega-Biestro aplaude el gesto de Kenia Os en Sale el Sol

Debido al impacto mediático en internet que generó el gesto de la cantante originaria de Mazatlán, la noticia fue presentada en diversos matutinos.

En la sección de espectáculos de Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro resaltó su postura a favor de Kenia Os y aplaudió que pese a la polémica que vivió en el pasado haya hecho un donativo.

“Fue un gesto, para mí, impresionante de parte de Kenia, que te habla también de la persona que es, porque además no es que ella haya salido a hacerlo público, fue la hermana de Kimberly”, señaló.

La conductora Joanna Vega-Biestro aplaudió el reciente donativo de Kenia Os y su postura a favor en el matutino 'Sale el Sol'. (Instagram: @keniaos / @vegabiestro)

Por su parte, Mauricio Mancera, otro de los presentes en la sección, añadió un dicho popular para resaltar la acción de la intérprete mexicana, la cual está desatando opiniones divididas en redes sociales.

“Aplicó la de ‘que tu mano derecha no se entere lo que hace la izquierda’. Seguramente la vida se lo va a regresar siete veces”, concluyó.

Finalmente, Vega-Biestro resaltó una vez más el gesto, pues pese a la polémica que duró varios meses, todo quedó atrás para ayudar a la mamá de su colega.

Kenia Os realizó un donativo de 1.5 millones de pesos para la mamá de Kim Loaiza en medio de la polémica. (Kenia OS)

Así fue el conflicto entre Kenia Os y Kim Loaiza en redes sociales

La disputa entre Kenia Os y Kimberly Loaiza , junto a Juan de Dios Pantoja , nació en 2018 tras la ruptura del grupo Jukilop.

Kenia Os decidió abandonar el grupo por desacuerdos contractuales, lo que derivó en la pérdida de acceso a sus redes y la eliminación de colaboraciones.

Se sucedieron acusaciones de hackeo, plagio, amenazas y campañas de desprestigio, dividiendo a los seguidores en bandos.

La rivalidad continuó con señalamientos de sabotaje y competencia en lanzamientos musicales.

En diciembre de 2023, Kenia denunció presiones para vetarla en eventos, lo que fue negado por Juan de Dios.

En abril de 2026, Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para gastos médicos de la madre de Kimberly , lo que generó reacciones en redes sociales.

A pesar del gesto solidario, la tensión entre las partes y la división de los seguidores persisten.

El conflicto entre Kenia Os y Kimberly Loaiza, con la participación de Juan de Dios Pantoja, ha marcado profundamente la escena digital mexicana, mostrando tanto episodios de enfrentamiento como gestos de apoyo en situaciones críticas.