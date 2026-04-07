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Kenia Os paga millonaria cuenta hospitalaria de la madre de Kimberly Loaiza y sacude la polémica familiar

La donación de 1.5 millones fue revelada por Steff Loaiza en medio de acusaciones contra Juan de Dios Pantoja por los gastos médicos

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La crisis de salud de la madre de Kimberly Loaiza se convirtió en un tema viral en redes sociales.
La crisis de salud de la madre de Kimberly Loaiza se convirtió en un tema viral en redes sociales.

La reciente crisis de salud de la madre de la creadora de contenido Kimberly Loaiza ha escalado más allá del ámbito privado y se ha convertido en una de las controversias más comentadas en redes sociales.

En medio de acusaciones cruzadas entre familiares, una intervención inesperada marcó un giro en la narrativa: la cantante Kenia Os donó 1.5 millones de pesos para apoyar los gastos médicos.

La información fue revelada por Steff Loaiza, hermana de Kimberly, a través de un video en redes sociales, donde explicó cómo se enteró del depósito directamente por parte del hospital.

El gesto no solo generó reacciones por el monto, sino por el contexto de rivalidad histórica entre las involucradas.

Steff Loaiza revela la donación millonaria

En un video publicado en Instagram, Steff detalló que se encontraba revisando la plataforma de donaciones cuando recibió una llamada del hospital confirmando el ingreso de 1.5 millones de pesos provenientes del equipo de Kenia Os.

Steff Loaiza revela donación millonaria de Kenia Os para su madre.

Visiblemente conmovida, expresó su agradecimiento de forma directa:“La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras”, dijo.

Además, pidió que cesaran los conflictos en torno al financiamiento del tratamiento:“No quiero más pleitos… si quieren apoyar, háganlo con lo que puedan”.

El mensaje contrastó con el tono previo del conflicto familiar, que había escalado públicamente en días recientes.

El origen: video de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja

La polémica comenzó luego de que Juan de Dios Pantoja y Kimberly publicaran un video en el que aseguraron haber cubierto cerca del 50% de los gastos médicos de la madre de la influencer, quien permanece hospitalizada tras sufrir un infarto.

Video de Juan de Dios Pantoja sobre apoyo económico genera controversia

El video buscaba responder a cuestionamientos sobre la ausencia de Kimberly en el proceso de recuperación.

En su explicación, la creadora señaló que su situación personal y responsabilidades familiares le habían impedido estar presente físicamente.

Sin embargo, lejos de cerrar el tema, el mensaje generó nuevas dudas entre seguidores y detonó la respuesta pública de su hermana.

Acusaciones directas y ruptura familiar

Un día después, Steff Loaiza publicó un video en YouTube en el que desmintió las declaraciones de su cuñado y lanzó acusaciones directas.

Entre los señalamientos destacan:

  • Presunta manipulación de Kimberly por parte de Juan de Dios Pantoja
  • Falta de cumplimiento en el pago del porcentaje acordado de gastos médicos
  • Control económico y distanciamiento familiar
  • Amenazas relacionadas con la convivencia con los nietos

Para respaldar sus declaraciones, Steff mostró llamadas con personal médico y aseguró que el aporte de su hermana no correspondía al porcentaje señalado públicamente.

Steff Loaiza desmiente versión de Juan de Dios Pantoja

“Me da coraje que digas que eres proveedor cuando dependes de tu esposa”, afirmó en su mensaje.

En respuesta, Juan de Dios negó las acusaciones, sostuvo que han aportado una cantidad significativa y aseguró que el conflicto responde a “envidia” y desinformación.

Un conflicto con historia: de amistad a rivalidad

La intervención de Kenia Os sorprendió debido a su historial con Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

Las tres figuras formaron parte del grupo “Jukilop”, pero su relación se rompió alrededor de 2018 tras desacuerdos laborales y personales.

Desde entonces:

  • Se registraron acusaciones públicas entre ambas partes
  • Hubo división entre seguidores en redes sociales
  • Se consolidó una rivalidad mediática prolongada
Kenia Os acusó de sabotaje a JD Pantoja y Kimberly Loaiza.
Kimberly Pantoja se vio envuelta en una nueva polémica con JD Pantoja y Kimberly Loaiza. (Crédito: @keniaos, @juandediospantoja)

A pesar de los años, no se había registrado un acercamiento directo, lo que vuelve significativa la donación en medio de la actual crisis.

Un gesto que contrasta con la confrontación

El apoyo económico también adquiere relevancia por el contexto personal: la actual pareja de Steff, Mario Barrón, fue anteriormente vinculado con Kenia Os.

Aun así, la cantante decidió contribuir a los gastos médicos de la madre de su antigua rival.

El caso refleja cómo una situación de salud familiar derivó en un conflicto público que involucra temas financieros, relaciones personales y dinámicas mediáticas.

Mientras tanto, Kimberly Loaiza no ha emitido una respuesta amplia tras las recientes declaraciones de su familia.

La controversia continúa activa en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde el tema se mantiene entre las principales tendencias.

La donación, aunque significativa en términos económicos, también ha abierto una nueva etapa en una polémica que, por ahora, sigue sin resolverse.

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