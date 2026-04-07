¿Dolor en el cuello o la espalda? Qué son los nudos musculares, por qué aparecen y cómo eliminarlos, según expertos (Cortesía)

La presencia de nudos musculares representa una de las causas más frecuentes de molestias en el cuello, la espalda y los glúteos.

Estos puntos de tensión, conocidos como puntos gatillo miofasciales, afectan a personas de diferentes edades y estilos de vida, desde quienes realizan ejercicio intenso hasta quienes permanecen tiempo prolongado en una sola posición.

¿Qué son los nudos musculares y cómo se identifican?

Los nudos musculares se describen como zonas de contracción sostenida en bandas musculares que permanecen rígidas aunque no estén bajo esfuerzo consciente.

De acuerdo con el Dr. Jeremy Fleeks, médico de medicina deportiva de atención primaria en el Hospital Houston Methodist, estos puntos pueden identificarse por la aparición de una pequeña bolita bajo la piel, acompañada de sensibilidad o dolor localizado.

El especialista explicó a Houston Methodist que el síntoma principal es el dolor, pero también pueden presentarse rigidez y limitación en el rango de movimiento. “Los puntos gatillo o nudos musculares pueden causar dolor mediante una combinación de cambios locales en el tejido e inflamación nerviosa”, detalló el médico. Además, al palparlos, pueden generar patrones de dolor referido en otras zonas del cuerpo o provocar una respuesta de contracción local.

¿Qué son los nudos musculares y cómo se identifican? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que favorecen la aparición de nudos musculares

La formación de nudos musculares responde a distintas causas, aunque casi todas involucran alguna lesión o sobrecarga en el músculo afectado. El Dr. Fleeks explicó que existen dos escenarios frecuentes:

Uso excesivo de un músculo: Exigir demasiado durante el entrenamiento o no permitir suficiente recuperación favorece la aparición de puntos de tensión.

Falta de movimiento o sedentarismo: Mantener una postura estática, como pasar largas horas sentado frente a un escritorio, somete a ciertos músculos a una carga innecesaria.

La mala postura, el estrés, las lesiones previas y trastornos metabólicos musculares elevan el riesgo de desarrollar estos puntos de tensión. El Dr. Fleeks añadió que el músculo trapecio, ubicado en la parte superior de la espalda y el cuello, es uno de los más afectados. Otras zonas vulnerables incluyen los glúteos, la zona lumbar y el propio cuello.

¿Cómo distinguir un nudo muscular de otras afecciones?

El Dr. Fleeks aclaró que es importante diferenciar los nudos musculares de otras condiciones como distensiones o calambres. “Las distensiones son estiramientos parciales o desgarros de un músculo que suelen ser consecuencia de una lesión aguda, mientras que un calambre es una contracción muscular temporal e involuntaria”.

Los nudos musculares generan dolor persistente y, al tocarlos, pueden provocar dolor en áreas alejadas del punto original, fenómeno conocido como dolor referido. También pueden limitar el movimiento o causar molestias al intentar contraer el músculo.

¿Cómo distinguir un nudo muscular de otras afecciones? (Freepik)

Opciones de tratamiento y precauciones recomendadas

La mayoría de los nudos musculares mejoran con descanso, hidratación y movimiento regular. Existen varias alternativas terapéuticas con respaldo clínico:

Masaje terapéutico

Fisioterapia

Medicina manual osteopática

En casos más resistentes, se puede recurrir a inyecciones locales con anestésicos, corticosteroides, toxina botulínica o punción seca. El Dr. Fleeks precisó que “ningún agente farmacológico ha demostrado ser superior a otro, ni siquiera frente a un placebo”.

El uso de pistolas de masaje requiere precaución, especialmente en el cuello, debido al riesgo de lesiones vasculares y daño a estructuras sensibles. El especialista recomendó evitar la aplicación directa sobre zonas inflamadas, prominencias óseas o arterias principales, y controlar la intensidad y duración del uso.

Estrategias para prevenir la formación de nudos musculares

El Dr. Fleeks señaló que, aunque no es posible evitar por completo el riesgo de desarrollar nudos musculares, sí pueden reducirse mediante cambios en el estilo de vida:

Mantener una buena postura durante el día

Permitir tiempo suficiente de recuperación para los músculos tras el ejercicio

Realizar pausas y moverse de forma regular para evitar el sedentarismo

Incrementar la intensidad del entrenamiento de manera progresiva

Controlar los niveles de estrés

Mantener una adecuada hidratación

Cuándo buscar atención médica

Si el dolor asociado a nudos musculares persiste más de una o dos semanas, limita las actividades diarias o se acompaña de otros síntomas, el Dr. Fleeks recomendó consultar a un profesional. El síndrome de dolor miofascial puede coexistir con otras afecciones como la fibromialgia, que se caracteriza por dolor generalizado, fatiga y alteraciones del sueño.