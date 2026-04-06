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Churros rellenos de chocolate: cómo conseguirlos crujientes y perfectos en casa

Instrucciones detalladas para obtener un postre dorado, de interior suave y sabor dulce, listo para degustar

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Imagen de un churro dorado y crujiente, espolvoreado con azúcar, representando una delicia tradicional española.
La receta de churros rellenos de chocolate permite disfrutar un postre clásico con un toque cremoso y casero. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Preparar churros rellenos de chocolate en casa es una forma sencilla de disfrutar un postre clásico con un giro dulce y cremoso. La combinación de una masa bien hecha y un relleno suave crea un contraste irresistible en cada bocado.

La clave está en respetar los tiempos de cocción y cuidar la textura de la masa. Cada paso influye en el resultado final, desde la mezcla inicial hasta la fritura adecuada.

Al final, el toque de azúcar con canela y el relleno de chocolate convierten esta receta en una opción deliciosa para compartir o consentirse en casa.

Receta de churros rellenos de chocolate

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La clave para lograr churros perfectos está en cuidar la textura de la masa y en respetar los tiempos de cocción adecuados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La receta se construye paso a paso, integrando los ingredientes en el momento preciso para lograr una masa uniforme y fácil de trabajar. La fritura y el relleno son fundamentales para conseguir el resultado deseado. El enlace de esta preparación lo puedes encontrar disponible en el perfil de TikTok de Matthew Merril.

Seguir el orden indicado permite evitar errores comunes y garantiza churros bien formados, dorados por fuera y suaves por dentro.

A continuación, se detallan los ingredientes y el proceso completo en un solo flujo para facilitar su preparación:

Ingredientes

  • 1/4 de taza de mantequilla (60 ml o 57 g)
  • 1 taza de agua (240 ml)
  • 1 cucharada de azúcar (15 ml o 12 g)
  • Una pizca de sal
  • 1 taza de harina (120 g)
  • 1 huevo
  • Aceite para freír
  • Azúcar con canela
  • Chocolate

Preparación

  • Derretir la mantequilla con el agua
  • Agregar azúcar y sal
  • Incorporar la harina
  • Remover hasta formar una pasta
  • Retirar del fuego y volver a cocinar por dos minutos
  • Transferir a un bol y dejar enfriar
  • Agregar el huevo y mezclar
  • Colocar la masa en una manga pastelera con boquilla de estrella
  • Formar los churros en aceite caliente
  • Cortar el extremo
  • Freír hasta que estén dorados
  • Escurrir el exceso de aceite
  • Pasar por azúcar con canela
  • Colocar Nutella en una manga pastelera
  • Inyectar la Nutella en los churros

Técnica para lograr churros perfectos

Imagen de un churro dorado y crujiente, espolvoreado con azúcar, representando una delicia tradicional española.
Cubrir los churros con una mezcla de azúcar y canela en caliente intensifica el sabor y la textura del postre casero. - (Imagen ilustrativa Infobae)

El éxito de esta preparación depende en gran medida de la consistencia de la masa. Debe ser firme pero manejable, lo que facilita su manejo en la manga pastelera.

El control de la temperatura del aceite es otro aspecto importante. Si está demasiado frío, los churros absorberán grasa; si está muy caliente, se dorarán demasiado rápido por fuera.

Mantener una fritura uniforme ayuda a conseguir un acabado dorado y crujiente, sin comprometer la suavidad interior.

Presentación y toque final

Imagen de un churro dorado y crujiente, espolvoreado con azúcar, representando una delicia tradicional española.
Servir los churros rellenos de Nutella recién hechos resalta su textura crujiente y los convierte en una opción irresistible para compartir en casa. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez listos, los churros deben cubrirse con azúcar y canela mientras aún están calientes para que se adhiera mejor.

El relleno de chocolate se añade al final, asegurando que cada pieza tenga un interior cremoso y equilibrado.

Servirlos recién hechos permite disfrutar su mejor textura y sabor, convirtiéndolos en una opción atractiva y casera con un resultado apetecible.

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