México

Paletas de mango con chamoy y tamarindo: una combinación acida y picante

Una opción fría con contraste de sabores, ideal para preparar en casa con pasos simples y resultado vibrante

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Paleta de mango - Perú - 01 de febrero
La receta de paletas de mango con chamoy y tamarindo reúne sabores intensos y contrastantes, típica de la gastronomía popular mexicana. - (Christy Wilson Nutrition)

Las paletas de mango con chamoy y tamarindo destacan por su mezcla de sabores intensos y contrastantes. Esta receta aprovecha el dulzor y la frescura del mango, el toque ácido del limón y la intensidad del chamoy y el tamarindo, generando una experiencia sensorial que sobresale desde el primer bocado.

La base comienza con un licuado de mango, jugo de mango y limón, azúcar y hielo. Esta mezcla se procesa hasta obtener una textura espesa y uniforme, lo que asegura un sabor fresco y equilibrado durante el congelado.

El contraste se acentúa durante el montaje. Chamoy y banderillas de tamarindo se alternan con la mezcla de mango en el molde, creando una paleta que, tras el congelado, mantiene capas bien definidas.

Receta de paletas de mango con chamoy y tamarindo

paletas heladas de mango, curcuma -México- 26 febrero
El sabor de las paletas de mango destaca por la combinación de dulzor, acidez, picante y la frescura del mango y el chamoy. - (Gemini)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el perfil de TikTok de Denisse Castillo. Su elaboración es fácil y rápida ya que lo podrás tener terminado en aproximadamente una hora.

Ingredientes

  • Mango
  • Jugo de mango
  • Jugo de un limón
  • Azúcar al gusto
  • Hielo
  • Chamoy
  • Banderilla de tamarindo
  • Mango en cubos
  • Chile en polvo al gusto

Preparación

1. Colocar en la licuadora el mango, jugo de mango, jugo de un limón, azúcar y hielo

2. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y espesa

3. En un vaso o molde, verter una capa de chamoy

4. Añadir una banderilla de tamarindo

5. Incorporar una capa de la mezcla de mango

6. Agregar otra capa de chamoy y repetir el proceso hasta llenar el recipiente

7. Llevar al congelador hasta que la paleta tome firmeza

8. Al retirar, añadir chamoy adicional, mango en cubos y espolvorear chile en polvo al gusto

La importancia del armado por capas

paletas heladas de mango, curcuma -México- 26 febrero
La mezcla base se prepara con mango, jugo de mango, limón, azúcar y hielo, logrando una textura espesa y homogénea ideal para congelar. - (Gemini)

El armado por capas no solo resalta visualmente, también asegura que cada bocado ofrezca una secuencia de sabores. La alternancia entre acidez, dulzor, picante y la densidad del tamarindo crea una evolución progresiva en el paladar. El congelado fija la estructura y mantiene la frescura de los ingredientes, permitiendo que cada elemento conserve su identidad.

Además, este método facilita la personalización de las paletas, ya que se puede modificar la cantidad de cada ingrediente según el gusto.

Esta flexibilidad ha fomentado su presencia tanto en contextos familiares como en espacios públicos, donde la receta se adapta a distintos estilos y preferencias.

Textura y contraste en cada bocado

Paleta de mango - Perú - 01 de febrero
La versatilidad y practicidad de las paletas de mango con chamoy y tamarindo las posiciona como una opción llamativa para cualquier ocasión. - (Caroline's Cooking)

El proceso concluye con la adición de mango fresco, más chamoy y chile en polvo. Esta etapa aporta una textura distintiva y refuerza el perfil de sabor, permitiendo ajustar el nivel de picante.

El resultado es una paleta con capas bien definidas, donde cada componente se percibe de forma individual y contribuye a una experiencia fresca y equilibrada.

La receta se adapta fácilmente a cualquier ocasión, resultando una opción práctica y llamativa dentro de la gastronomía popular mexicana.

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