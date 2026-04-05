Tacos de papa: una opción económica, rica en fibra y apta para dietas vegetarianas

Las tortillas rellenas y doradas rescatan el ingenio de la cocina casera mexicana y encantan a quienes aman lo crocante

Plato de taquitos de papa dorados con lechuga, queso, salsa roja y crema. Se acompaña de arroz, frijoles refritos y una rodaja de lima
Estos taquitos de papa, dorados y crujientes, se sirven generosamente cubiertos con lechuga, queso desmoronado, salsa roja y crema, acompañados de arroz, frijoles refritos y una rodaja de lima. (Gemini)

En cada bocado, aparece la textura cremosa de la papa y la crocancia de la tortilla dorada, acompañada de salsas frescas, un toque de cebolla y hojas de cilantro. Es un clásico de las mesas populares y de las taquerías, ideal para quienes buscan sabor y sencillez.

Nacido en la austeridad y el ingenio de la cocina mexicana, se volvió favorito no solo por su precio accesible, sino porque es una opción vegetariana, rica en fibra y muy rendidora. Suele disfrutarse como almuerzo rápido o en una cena liviana.

Receta de tacos de papa

Los tacos de papa son tortillas de maíz rellenas con puré de papa condimentado, que luego se doran en sartén o se fríen. Se acompañan con ensalada fresca, salsas y, a veces, queso rallado. Es una receta que no lleva carne y se adapta para dietas vegetarianas.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 40 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 1 kg de papas
  2. 1 docena de tortillas de maíz
  3. 1 cebolla (opcional)
  4. 1 diente de ajo
  5. 1 cucharadita de pimentón dulce
  6. 1 cucharadita de comino molido
  7. Sal y pimienta a gusto
  8. 2 cucharadas de aceite (girasol o maíz)
  9. 1/2 taza de queso fresco (opcional)
  10. 1 tomate
  11. 1 puñado de hojas de cilantro fresco
  12. Salsa picante o salsa criolla (opcional)

Cómo hacer tacos de papa, paso a paso

  1. Lavar y pelar las papas. Cortar en cubos y hervir en agua con sal hasta que estén bien tiernas.
  2. Colar y pisar las papas mientras están calientes, logrando un puré firme.
  3. Rehogar el ajo y la cebolla de verdeo picados en 1 cucharada de aceite a fuego medio, solo hasta transparentar.
  4. Mezclar el rehogado con el puré de papa. Agregar el pimentón, el comino, sal y pimienta. Incorporar el queso fresco si se usa.
  5. Calentar las tortillas de maíz en una sartén, 10 segundos de cada lado, para que sean flexibles.
  6. Rellenar cada tortilla con 2 cucharadas de puré, distribuir de manera pareja y doblar al medio (tipo empanada).
  7. Dorar los tacos en sartén con 1 cucharada de aceite, de ambos lados, hasta que estén crujientes por fuera. El aceite debe estar caliente pero no humeante, para lograr crocancia sin quemar.
  8. Servir los tacos calientes, acompañados con tomate picado, hojas de cilantro y salsa a gusto.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 tacos (4 porciones de 3 tacos cada una).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 52 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los tacos armados y cocidos se pueden guardar en heladera por hasta 2 días, en recipiente hermético. Se recomienda recalentar en sartén para mantener la crocancia. El relleno solo (puré condimentado) se puede freezar hasta 1 mes.

