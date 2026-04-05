Tacos de papa: una opción económica, rica en fibra y apta para dietas vegetarianas

En cada bocado, aparece la textura cremosa de la papa y la crocancia de la tortilla dorada, acompañada de salsas frescas, un toque de cebolla y hojas de cilantro. Es un clásico de las mesas populares y de las taquerías, ideal para quienes buscan sabor y sencillez.
Nacido en la austeridad y el ingenio de la cocina mexicana, se volvió favorito no solo por su precio accesible, sino porque es una opción vegetariana, rica en fibra y muy rendidora. Suele disfrutarse como almuerzo rápido o en una cena liviana.
Receta de tacos de papa
Los tacos de papa son tortillas de maíz rellenas con puré de papa condimentado, que luego se doran en sartén o se fríen. Se acompañan con ensalada fresca, salsas y, a veces, queso rallado. Es una receta que no lleva carne y se adapta para dietas vegetarianas.
Tiempo de preparación
Tiempo total estimado: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 1 docena de tortillas de maíz
- 1 cebolla (opcional)
- 1 diente de ajo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de comino molido
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite (girasol o maíz)
- 1/2 taza de queso fresco (opcional)
- 1 tomate
- 1 puñado de hojas de cilantro fresco
- Salsa picante o salsa criolla (opcional)
Cómo hacer tacos de papa, paso a paso
- Lavar y pelar las papas. Cortar en cubos y hervir en agua con sal hasta que estén bien tiernas.
- Colar y pisar las papas mientras están calientes, logrando un puré firme.
- Rehogar el ajo y la cebolla de verdeo picados en 1 cucharada de aceite a fuego medio, solo hasta transparentar.
- Mezclar el rehogado con el puré de papa. Agregar el pimentón, el comino, sal y pimienta. Incorporar el queso fresco si se usa.
- Calentar las tortillas de maíz en una sartén, 10 segundos de cada lado, para que sean flexibles.
- Rellenar cada tortilla con 2 cucharadas de puré, distribuir de manera pareja y doblar al medio (tipo empanada).
- Dorar los tacos en sartén con 1 cucharada de aceite, de ambos lados, hasta que estén crujientes por fuera. El aceite debe estar caliente pero no humeante, para lograr crocancia sin quemar.
- Servir los tacos calientes, acompañados con tomate picado, hojas de cilantro y salsa a gusto.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 12 tacos (4 porciones de 3 tacos cada una).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 280 kcal
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 52 g
- Proteínas: 6 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los tacos armados y cocidos se pueden guardar en heladera por hasta 2 días, en recipiente hermético. Se recomienda recalentar en sartén para mantener la crocancia. El relleno solo (puré condimentado) se puede freezar hasta 1 mes.