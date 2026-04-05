México

¿Habrá sanciones? Tábata Jalil hace un Pedrito Sola y confunde a patrocinador con su marca rival

El momento rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales

Guardar
Tábata Jalil sonriendo y gesticulando con una mano, superpuesta por un círculo con el rostro de Pedro Sola, quien parece pensativo. Fondo con luces
Tábata Jalil confunde a patrocinador y recuerda icónico caso de Pedro Sola (Tábata Jalil: Instagram / Captura de pantalla: YouTube)

La presentadora de televisión Tábata Jalil tuvo una confusión durante un programa radiofónico que hizo recordar a usuarios de redes sociales uno de los momentos más icónicos de la televisión mexicana: el error en vivo de Pedrito Sola al confundir marcas de mayonesa.

Durante una participación en el programa de Flor Rubio, Jalil confundió a un patrocinador con una de sus competencias directas.

Así fue el error de Tábata Jalil

Jalil acudió al espacio informativo de Flor Rubio —su compañera en el matutino Venga la Alegría— en su rol de embajadora de Farmacias Similares, cadena mexicana de venta de medicamentos genéricos y servicios de salud a bajo costo propiedad del empresario Víctor González Torres.

Como parte de su expansión internacional, la empresa recibió la certificación Great Place to Work México, distinción a empresas que ofrecen un excelente ambiente laboral basado en la confianza, el respeto y la equidad.

Sin embargo, al compartir la noticia, erróneamente Jalil mencionó que la certificación había sido otorgada a “Farmacias del Ahorro”. Aunque corrigió de inmediato, no pudo ocultar la pena por el fallo.

Dos mujeres sentadas frente a un micrófono en un estudio de televisión en una imagen en blanco y negro
La presentadora Tábata Jalil comete un error en vivo al confundir las marcas de Farmacias Similares y Farmacias del Ahorro durante una mención publicitaria. (Tábata Jalil)

Rubio y el resto de sus colaboradores intentaron centrar la atención en otro lado. Todos agradecieron a Tábata Jalil por haber podido estar presente en la emisión radiofónica para hablar sobre este importante logro para la empresa que representa.

Momento se vuelve viral en X

A pesar de sus intentos por minimizar la confusión de la comunicadora, en X —antes Twitter—, la cuenta de entretenimiento La Tía Sandra registró el momento y contribuyó a su viralización. “SE REPITE ERROR: Se equivoca en vivo TÁBATA JALIL, confundió a Farmacias Similares con Farmacias del Ahorro durante una mención publicitaria”, escribió.

¿Qué consecuencias podría tener Tábata Jalil?

Las consecuencias que Tábata Jalil podría enfrentar por la confusión se limitan a los acuerdos contractuales entre la comunicadora y la empresa. A diferencia de casos parecidos, en los que conductores se confunden en una mención comercial, las sanciones son impuestas por el canal en retribución a su patrocinador.

En el caso de Jalil, ella tiene el rol de embajadora de la empresa, es decir, es su imagen pública en distintos canales de difusión.

Hellman's le da una segunda oportunidad a Pedro Sola para volver a hacer el anuncio de mayonesa. Crédito: Tiktok/@tiopedrosola

El antecedente de Pedro Sola

En 2024, 16 años después de confundir la marca Hellmann’s con McCormick, Pedro Sola reveló en su canal de YouTube que su error, literalmente, le salió caro.

El conductor de Ventaneando tuvo que pagar la cantidad de 75 mil pesos, cifra que le fue descontada a meses. “Aparte del error tremendo, yo sé lo que cuestan las menciones comerciales en la televisión... al final de cuentas no ocurrió gran cosa, tuve que pagar para ejemplificar a los demás conductores que hay que tener más cuidado”, indicó.

Temas Relacionados

Tábata JalilPedro Solamexico-entretenimiento

Más Noticias

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

El padre de Miguel Rojas denunció públicamente que la muerte de su hijo fue consecuencia de negligencias y omisiones, y pidió que los responsables enfrenten la justicia

Padres de Miguel Rojas exigen castigo a responsables a un año de la tragedia en el Axe Ceremonia: “No fue un accidente”

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

La defensa del exsecretario solicitó una audiencia presencial para exponer los argumentos de la apelación con la que busca anular su condena por narcotráfico

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas de Guadalajara rescató un empate 2-2 ante Pumas UNAM en la Jornada 13 de la Liga MX, con un penal en tiempo agregado que marcó el desenlace del encuentro

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El equipo de Guadalajara terminó el encuentro 2 - 2 ante los universitarios y les arrebataron la ventaja que mantuvieron a lo largo del juego

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje

Las investigaciones recientes reconocen beneficios asociados al tono oscuro del pelo, como mejor protección solar y mayor sociabilidad

La UNAM explica el origen del estigma sobre los gatos negros y la razón de su pelaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Genaro García Luna busca tumbar su condena en EEUU: su defensa pide audiencia clave para defender apelación

Procesan a tres personas detenidas con más de 100 kilos de marihuana en CDMX

Cae presunto “halcón” de la Familia Michoacana que habría participado en bloqueos por la Operación Liberación

Tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Nayarit, procesan a 18 personas detenidas con un arsenal y explosivos

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada?

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

La Casa de los Famosos México 2026: por qué cancelaron la participación de la mamá de Poncho de Nigris

Frida Sofía enciende las redes con un video junto a un misterioso acompañante y desata rumores de embarazo

Supernova Génesis 2026: así se encendió la rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal rumbo al combate

¿Backrooms mexicanos? los memes de reparaciones en la Línea 2 del Metro CDMX

Fernando Delgadillo anuncia seis próximos conciertos en México: estas son las fechas y ciudades

DEPORTES

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

“Domingo de resurrección” en la Liga MX: los mejores memes del empate de Chivas vs Pumas tras polémico penal

Chivas rescata el empate ante Pumas con penal de la Hormiga González: así fueron los goles

El mensaje que Lucas Ocampos dedicó a la afición de Rayados tras polémica: “No fue hacia ustedes”

Álvaro Morales confesó por qué se convirtió en director técnico de Peluche Caligari en la Kings League

El día que Pumas venció a Chivas en una final de Liga Mx