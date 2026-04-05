¿Habrá sanciones? Tábata Jalil hace un Pedrito Sola y confunde a patrocinador con su marca rival

Tábata Jalil confunde a patrocinador y recuerda icónico caso de Pedro Sola (Tábata Jalil: Instagram / Captura de pantalla: YouTube)

La presentadora de televisión Tábata Jalil tuvo una confusión durante un programa radiofónico que hizo recordar a usuarios de redes sociales uno de los momentos más icónicos de la televisión mexicana: el error en vivo de Pedrito Sola al confundir marcas de mayonesa.

Durante una participación en el programa de Flor Rubio, Jalil confundió a un patrocinador con una de sus competencias directas.

Así fue el error de Tábata Jalil

Jalil acudió al espacio informativo de Flor Rubio —su compañera en el matutino Venga la Alegría— en su rol de embajadora de Farmacias Similares, cadena mexicana de venta de medicamentos genéricos y servicios de salud a bajo costo propiedad del empresario Víctor González Torres.

Como parte de su expansión internacional, la empresa recibió la certificación Great Place to Work México, distinción a empresas que ofrecen un excelente ambiente laboral basado en la confianza, el respeto y la equidad.

Sin embargo, al compartir la noticia, erróneamente Jalil mencionó que la certificación había sido otorgada a “Farmacias del Ahorro”. Aunque corrigió de inmediato, no pudo ocultar la pena por el fallo.

La presentadora Tábata Jalil comete un error en vivo al confundir las marcas de Farmacias Similares y Farmacias del Ahorro durante una mención publicitaria. (Tábata Jalil)

Rubio y el resto de sus colaboradores intentaron centrar la atención en otro lado. Todos agradecieron a Tábata Jalil por haber podido estar presente en la emisión radiofónica para hablar sobre este importante logro para la empresa que representa.

Momento se vuelve viral en X

A pesar de sus intentos por minimizar la confusión de la comunicadora, en X —antes Twitter—, la cuenta de entretenimiento La Tía Sandra registró el momento y contribuyó a su viralización. “SE REPITE ERROR: Se equivoca en vivo TÁBATA JALIL, confundió a Farmacias Similares con Farmacias del Ahorro durante una mención publicitaria”, escribió.

¿Qué consecuencias podría tener Tábata Jalil?

Las consecuencias que Tábata Jalil podría enfrentar por la confusión se limitan a los acuerdos contractuales entre la comunicadora y la empresa. A diferencia de casos parecidos, en los que conductores se confunden en una mención comercial, las sanciones son impuestas por el canal en retribución a su patrocinador.

En el caso de Jalil, ella tiene el rol de embajadora de la empresa, es decir, es su imagen pública en distintos canales de difusión.

Hellman's le da una segunda oportunidad a Pedro Sola para volver a hacer el anuncio de mayonesa. Crédito: Tiktok/@tiopedrosola

El antecedente de Pedro Sola

En 2024, 16 años después de confundir la marca Hellmann’s con McCormick, Pedro Sola reveló en su canal de YouTube que su error, literalmente, le salió caro.

El conductor de Ventaneando tuvo que pagar la cantidad de 75 mil pesos, cifra que le fue descontada a meses. “Aparte del error tremendo, yo sé lo que cuestan las menciones comerciales en la televisión... al final de cuentas no ocurrió gran cosa, tuve que pagar para ejemplificar a los demás conductores que hay que tener más cuidado”, indicó.