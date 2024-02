¿Cuánto pagó Pedro Sola por confundir una marca de mayonesa? Esta es la cifra que el conductor de Ventaneando abonó a meses

El comunicador ha sido objeto de burlas por el mediático error que cometió al aire (Foto Instagram: @tiopredritosola)

En 2008, Pedro Sola, reconocido presentador del programa de televisión Ventaneando, se convirtió en el centro de atención al cometer una bochornoza falla durante un anuncio en vivo al confundir Hellmann’s con McCormick, dos marcas competidoras de mayonesa.

“Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle... ¡mayonesa McCormick! ¡Ay perdón, Hellmann’s!”, dijo entonces en el popular anuncio.

Este error le costó una multa que en su momento fue implementada como un “castigo ejemplar” a Pedro para que sus compañeros en el programa de espectáculos no cometieran el mismo error.

La historia, que ha sido fuente de bromas y memes a lo largo de los años en las redes sociales, resurgió recientemente cuando Sola protagonizó un nuevo comercial en el que la marca Hellmann’s simbólicamente lo “perdona” por el incidente ocurrido hace más de una década.

Hellman's le da una segunda oportunidad a Pedro Sola para volver a hacer el anuncio de mayonesa. Crédito: Tiktok/@tiopedrosola

El economista de profesión, quien ha sido parte del elenco de Ventaneando desde 1996 junto a figuras como Pati Chapoy, inadvertidamente se convirtió en un fenómeno viral después de su traspié en la promoción de la mayonesa.

Sus compañeros de programa, incluido Daniel Bisogno, han recordado el suceso en múltiples ocasiones, subrayando el impacto y la repercusión que tuvo dentro y fuera de la pantalla.

La confusión del hombre de hoy 77 años no sólo despertó risas, sino que también le enseñó a Sola y a sus colegas la importancia de la precisión durante las emisiones en directo.

“Todavía le siguen descontando... es de las mejores historias de mi vida... la de la mayonesa lleva como 15 años”, dijo Bisogno en 2020 a Roger González.

Pedro Sola y la marca de mayonesa Hellmanns se reencuentran en Ventaneando Crédito: TV Azteca

Años después del error, Pedro Sola ha continuado abordando el tema en diversas plataformas, incluido su canal de YouTube, donde reflexionó sobre las consecuencias del error y la multa económica que enfrentó.

“Aparte del error tremendo, yo sé lo que cuestan las menciones comerciales en la televisión... al final de cuentas no ocurrió gran cosa, tuve que pagar para ejemplificar a los demás conductores que hay que tener más cuidado”, dijo el propio “Tío Pedrito” en su canal de YouTube.

Aunque en aquella ocasión el también DJ no mencionó la cantidad que pagó, en 2021 reveló al programa Hoy que fue de 75 mil pesos, los cuales tuvo que pagar en quince quincenas.

“Fue muy vergonzoso... (tuve que pagar) 75 mil pesos que me descontaron de a cinco (mil) la quincena... me equivoqué en el nombre de la mayonesa, no supe qué hacer, casi me morí, pensé que me iban a correr”, aseguró Sola.

Pedro Sola se reivindicó con la marca Hellmann's, tras confundirla con su rival comercial en un comercial. Crédito: Ventaneando.

“Para mí fue muy vergonzoso porque estás en una empresa en donde la empresa es un negocio, entonces parte del negocio importante es, bueno, la tele y los anuncios en la tele, entonces las menciones comerciales que nosotros hacemos todos los días y las cuales nos pagan, de repente pues en vivo, uno tiene que tener mucho cuidado”, dijo Sola a Aurora Valle.

“Tuve que pagar 75 mil pesos que me descontaron de a la quincena, ¿Cómo ves? Yo pensé que me iban a correr, no me corrieron afortunadamente, pero tuve que pagar en abonos, pero, pues cada quien paga sus errores, fue un error muy duro”, añadió entonces.

La reciente participación de Sola en un nuevo comercial-sketch de Hellmann’s, estrenado el pasado 14 de febrero de 2024, cierra un capítulo de redención y aceptación, mostrando la capacidad de reírse de uno mismo y de convertir un error en una oportunidad.

Pedro Sola se hizo viral hace 16 años debido a una confusión en un programa en vivo. (Cortesía TV Azteca)

“¿Qué creen, amigos? Hellmann’s me dio otra oportunidad y estoy feliz de la vida. Todo esto no se lo pueden perder”

Este suceso, más allá de ser un simple error de marcas, se ha transformado en una lección sobre el manejo de la imagen pública y la interacción con el público y los anunciantes.